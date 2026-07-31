Streamingtips #31 – Sinners, Fúria en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
Fúria (Netflix)
Furia is een Braziliaanse serie over een man die de kans krijgt om in de mixed martial arts-wereld door te breken. Hij wil het opnemen tegen een grote tegenstander, terwijl hij ondertussen zijn verleden bij elkaar puzzelt. En daar blijken toch wat duistere geheimen en gebeurtenissen in schuil te gaan.
Sinners (Netflix)
Sinners heeft ook op andere streamingdiensten gestaan, maar nu is deze topfilm op Netflix te vinden. Michael B. Jordan speelt hierin een dubbelrol, al zijn er ook goede rollen voor Jack O’Connell en Hailee Steinfeld. Het is een lekker duistere, spannende film die zowel over de zwarte cultuur gaat als over vampiers. De film wordt enorm bejubeld en overladen met awards, dus dat is een mooie score voor Ryan Coogler.
The Midwich Cuckoos (SkyShowtime)
Iedereen is 12 uur lang buiten bewustzijn in een klein dorpje in Engeland. Komen ze weer bij, dan blijkt een groot deel van de vrouwen zwanger te zijn. Maar niet allemaal. Bovendien zijn de kinderen die vervolgens geboren worden ook niet helemaal normaal. En dat heeft zo zijn impact op het dorpje. Deze miniserie bestaat uit 7 afleveringen met onder andere Aisling Loftus en Marianne Oldham.
Batman: Caped Crusader (Prime Video)
De eerste reeks van Batman: Caped Crusader was een groot succes en nu is de animatieserie terug voor een tweede seizoen. We volgen hierin het wel en wee van Batman in de bekende stad Gotham. Bruce Wayne is al steeds meer een echte Batman en dat betekent dat hij vaak in spannende, verleidelijke situaties terechtkomt, terwijl hij ondertussen zijn identiteit moet bewaken.
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