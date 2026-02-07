Review: DALI EPIKORE 7 – Absoluut topmodel voor gewone woonkamers

Machtig orkestratie

Het mag misschien niet een hoogstaande compositie zijn, toch keert Chevaliers de Sangreal van het Live in Prague-album van Hans Zimmer altijd ergens terug tijdens het testen en luisteren. De trage opbouw en grootschalige orkestratie maken het vaak de moeite waard om door een paar speakers te jagen. Via de EPIKORE 7’s aangestuurd door de Primare PRE35 en A35.8 in stereo-bridging modus werd dit werk op een epischere schaal dan ooit tevoren gebracht. Ongeacht hoeveel instrumenten en stemmen erbij kwamen, de weergave bleef in schaal groeien, wat een indrukwekkende prestatie is. Met de ogen toe was het geluidsbeeld vele malen groter dan de speakers. Wat natuurlijk heel cool is maar ook helpt bij het vergeten dat je naar een muzieksysteem en niet Zimmers orkest zit te luisteren – het is trouwens een aanrader om deze opname via Blu-ray te consumeren, dan heb je er meteen beeld bij. De marimba bij de latere track You’re So Cool klonk net heel direct en levensecht, de slagen op de houten blokken klonken zeer authentiek. Zimmer houdt wel echt van diepe lage tonen om drama toe te voegen, wat bij beiden werken probleemloos door de twee DALI’s verwerkt wordt. Zonder dat er detail verdwijnt in de verte, trouwens. Ze duiken wel heel diep en blijven ook echt aanwezig tot heel lage frequenties, iets om rekening mee te houden in bepaalde kamers. In mijn testruimte vond ik het waardevol om de torens iets verder weg van de muur te plaatsen om de bassen meer definitie te geven. In sommige omstandigheden kan het wel eens interessant zijn om met Dirac-kamerkalibratie aan de slag te gaan, zoals je pakweg op de NAD M33 of M66 vindt. Dit is natuurlijk een opmerking die je wel meer kunt maken bij betere speakers die écht heel lage frequenties kunnen produceren.

Dit najaar verscheen een boeiende EP bij Deutsche Grammophone, met pianiste Alice Sara Ott die haar interpretatie geeft van een viertal filmscores van wijlen neoklassieke componist Jóhann Jóhannsson. Het zijn maar korte stukjes, in minder dan zeven minuten ben je ervan af. Maar het zijn wel zeven mooie minuten. Echt genieten, want via de EPIKORE 7’s klonk elke pianonoot genuanceerd, zelfs de stille aanslagen bij Beauty hebben enorm veel karakter. Mooi ook hoe bij The Theory of Everything zowel de hoge noten kristalhelder, maar niet scherp, verschijnen, terwijl rondom de basnoten net heel warm weerklinken. Het evenwicht zat hier perfect, waardoor die piano bijzonder levensecht in de kamer verscheen. Geweldig is ook hoe Max Richters bekende On The Nature Of Daylight in de uitvoering op ‘The Blue Notebooks (20 Year Edition)’ ongelooflijk grootschalig klonk via deze twee torens. Ergens rond de tweede minuut kwam er ook een heel diepe baslijn op imposante wijze bij. Op sommige speakers lijkt die diepste noot bijna binair te verschijnen: aan of uit. Dat is heel afleidend. De EPIKORE 7’s zijn veel kundiger dan dat, en er is een prachtige geleidelijke verschijnen en sustain dat de melancholische impact van de melodie enorm versterkte.