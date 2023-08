Het huidige systeem voor koelen en verwarmen

Zoals je wellicht gelezen hebt is ons slimme huis al voorzien van een goed werkend systeem voor koelen en verwarmen. We hebben er vrijwel niets over te klagen, maar toch kleven er een paar nadelen aan dit systeem. Daar gaan we verderop op in, maar eerst leggen we kort uit hoe het huidige systeem in elkaar steekt.

De warmtepomp voorziet het gehele huis van warm water, zowel voor tapwater en douchewater als water voor de vloerverwarming. Naast verwarmen kan de warmtepomp ook koelen. De vloerverwarming is opgedeeld in verschillende zones. Deze zones worden geopend of gesloten middels 230v normally closed-kleppen. Tot zover de situatie zoals deze was en zoals deze blijft. Deze kleppen werden tot nu toe weer aangesloten op een verdeler die we middels het domoticasysteem aansturen. Hiervoor gebruiken we de Heatit Z-Water, wat een schakelmodule is die elke 230v-klep aanstuurt (open of dicht). De schakelmodule communiceert middels Z-Wave met de smarthomehub en de hub communiceert dan weer met een aantal Heatit Z-Wave thermostaten. Naast de Heatit Z-Water gebruiken we Fibaro Z-Wave schakelmodules om een aantal kleppen op de begane grond te schakelen, de circulatiepomp aan te sturen en de warmtepomp uit te lezen. Met uitlezen wordt bedoeld dat we kunnen zien of de warmtepomp koelt of verwarmt, waarmee we dan weer de flows kunnen aanpassen.

We werken dus tot nu toe met meer dan 10 losse Z-Wave componenten om het gehele systeem voor verwarmen en koelen aan te sturen. Deze componenten hebben we zelf gekoppeld aan de Homey smarthomehub, waar we vervolgens zelf tientallen flows (scenario’s) hebben aangemaakt om alles correct met elkaar te laten communiceren. Deze scenario’s houden rekening met zogenaamde overshoots (het warmer worden van een ruimte dan de bedoeling is), het schakelen van de warmtepomp tussen koelen en verwarmen, en het aansturen van de circulatiepomp. Al met al een vrij ingewikkelde brei aan scenario’s, maar na een paar weken testen en proberen rolde hier wel een systeem uit dat voor ons prima werkte.

Waarom dan toch de keuze voor een nieuw systeem?

Het systeem dat we nu gebruiken is geheel zelf in elkaar gezet, en soms geknutseld. Je moet echt verstand hebben van elektra, weten hoe je de warmtepomp kunt uitlezen, weten hoe je de circulatiepomp moet aansturen en al deze componenten op de juiste manier aan elkaar kunnen knopen. Dat is zeker niet voor iedereen weggelegd en dus vooral een oplossing voor de echte hobbyist. We willen graag (ook) een oplossing tonen waar de gemiddelde consument mee uit de voeten kan.

Hetzelfde argument geldt voor de flows die we gemaakt hebben om het oude systeem werkend te krijgen. Hier gaat zoveel tijd inzitten en vergt zoveel kennis dat dit voor de gemiddelde gebruiker geen doen is. Ja, het was een hele mooie uitdaging en we zijn trots op het resultaat, maar voor mensen die net met een smarthome beginnen is dat vaak niet de juiste mate van gebruiksvriendelijkheid. Diegenen die echt zelf willen knutselen en automatiseren kunnen hier wel hun hart mee ophalen.

Een ander belangrijk argument is de back-up. Hoe zorgen we ervoor dat het systeem voor verwarmen en koelen altijd werkt, ook wanneer de smarthomehub eruit ligt? Dat was vrijwel onmogelijk met zoveel losse componenten die op zichzelf weinig doen en afhankelijk zijn van flows die je via de hub maakt. Ja, we hadden één back-up-knop waarmee alle groepen opengezet of gesloten kunnen worden, ook zonder hub, maar dit is natuurlijk een vrij basic oplossing. Hebben we deze knop ooit nodig gehad? Nee, maar het belang van een (goed) werkende vloerverwarming en -koeling is dermate van belang dat een goede back-up altijd aanwezig moet zijn, en ook moet werken. Sterker nog; in de ideaalsituatie zou je het niet eens moeten merken als de smarthomehub uitvalt.

Tot slot is de slimmigheid van ons eigen systeem beperkt. Ja, het werkt perfect en voor een huis als dit – waar temperaturen zeer stabiel blijven – komen we daar goed mee weg. Maar, fabrikanten van verwarmingssystemen investeren niet voor niets veel geld in algoritmes om het verwarmen en koelen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het heeft een toegevoegde waarde, voor het ene huis meer dan het andere. Hoewel onze flows slim genoeg zijn kunnen we er met geavanceerde algoritmes nog meer uithalen. En, we hebben er geen omkijken meer naar; het systeem doet dit dan geheel zelf.

Simpel gezegd willen we dus een alles-in-één-systeem dat vrijwel hetzelfde doet als het oude systeem, maar dan op een gebruiksvriendelijkere manier. Een eenvoudigere installatie, eenvoudigere bediening, meer autonomie en minder geknutsel en gepuzzel door de eindgebruiker. Maar, we willen de koppeling met de Homey smarthomehub niet opgeven. Sterker nog; we willen een koppeling waarmee we – desgewenst – nog steeds aardig wat mooie en geavanceerde flows kunnen maken. Het beste van twee werelden dus.

