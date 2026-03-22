Beste games van dit moment – deel 39 (lente 2026)

Resident Evil 9: Requiem

Met de komst van Resident Evil: Requiem brengt Capcom de langlopende serie terug naar zijn wortels, zonder de moderne verbeteringen uit het oog te verliezen. Sinds de start in 1996 is de reeks namelijk behoorlijk veranderd. Waar het begon als een beklemmend horrorspel vol puzzels, veranderde het gaandeweg in een snelle actieserie waarin de echte angst en het gevoel van kwetsbaarheid soms verloren raakten. In dit nieuwste deel lijkt Capcom de balans tussen die twee uitersten goed te vinden.

De game presenteert twee verschillende speelstijlen door de ogen van twee hoofdpersonen: de onervaren FBI-agente Grace Ashcroft en de bekende veteraan Leon S. Kennedy. Wanneer je als Grace speelt, keert de klassieke horror in volle glorie terug. Wapens en munitie zijn schaars, je rugzak is altijd te vol en je moet voortdurend op je hoede zijn voor gevaren die achter elke hoek kunnen schuilen. Die momenten draaien puur om overleven en roepen een constante spanning op. De segmenten met Leon zijn daarentegen veel actiegerichter. Als getrainde held beschikt hij over een flink arsenaal aan wapens en maakt hij korte metten met de vijanden. Dat levert een lekker gameplaytempo op.

Wat de vijanden ditmaal extra eng maakt, is dat ze nog menselijke trekjes hebben. Ze stormen niet zomaar op je af, maar reageren op geluid en licht, wat de confrontaties onvoorspelbaar maakt. Sommigen lijken zelfs te beseffen dat ze in monsters veranderen, wat het geheel een grimmig en tragisch randje geeft. Uiteindelijk bewijst Requiem dat Resident Evil niet hoeft te kiezen tussen horror of actie; beide stijlen vullen elkaar in dit deel uitstekend aan.