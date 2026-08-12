Google Pixel 11-serie bestaat uit vier smartphones

De nieuwe Google Pixel 11-serie bestaat uit de Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en de Pixel 11 Pro Fold. Wat dat betreft weinig verschil met de afgelopen jaren. De basis is de nieuwe Google Tensor G6-chip die we op alle vier de toestellen vinden. Deze chip moet 20 procent betere energie-efficiënte leveren (dat is echt de zwakke plek bij Pixel-telefoons), 25 procent sneller browsen en 15 procent snellere app-laadtijden. Gemini Nano helpt in veertig apps waartoe het toegang heeft waarbij de kunstmatige intelligentie het leven net even wat makkelijker moet maken. De camerabalk is dit keer wat dunner ten opzichte van de Pixel 10-serie.

Dit is de Google Pixel 11-serie

De Google Pixel 11 heeft een scherm van 6,3-inch met een resolutie van 2.424 bij 1.080 pixels. Het camerasysteem is verbeterd met een 48 megapixelsensor die meer licht op kan vangen. Een ultra-groothoekcamera van 13 megapixel en een telelens van 10,8 megapixel met 5x optische zoom maakt het cameraplaatje compleet. De batterij van 4.985 mAh laad je met 30 Watt op.

De Google Pixel 11 Pro en de 11 Pro XL zijn de beide Pro-modellen. Dezelfde Tensor G6-chip, maar betere camera’s, fellere schermen en net even wat meer opties. Het werkgeheugen is standaard wel wat lager met 12 GB (de geheugenprijzen gaan door het dak vandaag de dag). Voor 16 GB betaal je flink meer dan het toestel van vorig jaar. Het opslaggeheugen is vanaf 256 GB. De Pixel 11 Pro heeft een 6,3″-scherm en de Pixel 11 Pro XL is met 6,8-inch een stuk groter.

Tot slot is daar de Google Pixel 11 Pro Fold. Iets dunner dan vorig jaar en ook lichter qua gewicht. Het scherm aan de buitenkant is 6,8-inch en aan de binnenkant heb je opengevouwen een kleine tablet van 8-inch. De batterij is 4.750 mAh en kan met 30 Watt opgeladen worden. Qua camera’s heeft dit model een op papier zelfde camerasysteem als de reguliere Pixel 11. Verwacht wederom zeven jaar updates voor de smartphones. Het merk lanceert daarnaast ook een nieuwe smartwatch met de Google Pixel Watch 5.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe smartphones zijn per direct verkrijgbaar in de pre-order en liggen vanaf 20 augustus in de winkel.