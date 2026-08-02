Zomerdossier: Op pad met drie power stations van Bluetti, EcoFlow en Anker Solix

Power stations in de praktijk

Campings en camperplaatsen veranderen in rap tempo en dat heeft waarschijnlijk alles te maken met de energieprijzen. Waar je vroeger misschien een euro extra voor een walstroomaansluiting moest betalen, daar moet je niet gek opkijken als het je nu al meer dan 5 euro per nacht kost. We hebben zelf al uitschieters gezien richting de 10 euro per nacht. Wat meer zelfvoorzienend zijn qua stroom is dus geen overbodige luxe. Of je nu al een vaste stroomsetup in je camper hebt en er wat extra’s bij wil of je hele camper op een power station wil laten draaien, het kan allemaal. Lange tijd had een vaste installatie met een accu, omvormer en 12v-systeem duidelijk meer voordelen. Het was efficiënter, lichter qua gewicht, goedkoper per kWh en vaak beter geschikt voor dagelijks gebruik. Die voordelen zijn tegenwoordig veel minder aanwezig, want een power station is een echte alles-in-één oplossing. Steek de stekker erin en je kunt aan de slag en dat maakt vooral de installatie veel eenvoudiger, maar een power station is ook veelzijdiger doordat je deze overal mee naartoe kunt nemen en op zoveel verschillende manieren kunt opladen.

Tijdens onze week in de Harz presteerden de drie power stations in de praktijk precies zoals je mag verwachten. En dat bleek bij alle drie de modellen uitstekend. We hebben geen onvoorziene uitval of rare fratsen met de Bluetti, EcoFlow en Anker Solix meegemaakt, maar namen drie betrouwbare power stations mee die ons de hele week van stroom hebben voorzien. De Bluetti en de EcoFlow met allebei een capaciteit van ongeveer 1 kWh gingen ongeveer 1 tot 1,5 dag mee. De Anker Solix heeft het dubbele aan capaciteit en ging 2 tot 3 dagen mee. Iedere ochtend pakten we de gebruikte power station van de vorige dag om deze op te laden middels de meegenomen zonnepanelen en schakelden we intern over op een ander power station. We hadden het geluk dat het de hele week erg zonnig was en met 2 x 160W zonnepanelen van EcoFlow en 1 x 200W van Bluetti was opladen een fluitje van een cent. Iedere ochtend bij het opstaan de zonnepanelen uitklappen en rond het middaguur was het power station weer vol. En zo ging het eigenlijk de hele week….

Na zeven dagen hadden we volop gebruikgemaakt van alle power stations, maar waren ze gewoon nog volledig opgeladen door in dit ritme te blijven. In totaal 4 kWh aan power stations is met een campervan dus echt een beetje overdreven om mee te nemen wanneer het zo zonnig is. Voor een campervan van onze grootte (L1H1) is 2 kWh in principe voldoende om mee te nemen. Dit kan je verdelen over twee modellen van 1 kWh zoals de geteste Bluetti en de EcoFlow, wat misschien het opladen net iets makkelijker voor je maakt (eentje opladen en eentje gebruiken), maar weet dat al deze geteste modellen ook tegelijk te gebruiken en op te laden zijn. Twee power stations maakt je net even wat flexibeler, want je kunt ook gelijk eentje buiten de camper, onder de luifel of in je voortent gebruiken. Is dat niet nodig? Dan is een enkel 2 kWh-model als de Anker Solix C2000 Gen 2 misschien nog wel voordeliger én handiger. Het voordeel is verder dat je vaak op 2 kWh-modellen een optionele batterij kunt aansluiten, mocht je uiteindelijk toch niet voldoende capaciteit bij je hebben. De geteste 1 kWh-modellen zijn niet uitbreidbaar.

Daar komt bij dat wij enkel 230V gebruiken en geen 12V. Heb je een grotere camper met bijvoorbeeld een standkachel, Maxxfan of een waterkraan die elektrisch werkt, dan heb je wel met 12V te maken. De drie geteste power stations ondersteunen 12V / 10A en dat is genoeg om een standkachel te laten draaien, maar niet om deze op te starten. Heb je dan perse een vaste stroomaansluiting van bijvoorbeeld Victron nodig in je camper? Nee hoor, er zijn power stations die deze mogelijkheid hebben zoals de EcoFlow Delta Pro 3 met 12,6 V / 30 A wat meer dan genoeg is om een standkachel op te starten en draaiende te houden. Een power station kan vandaag de dag eigenlijk alles wat een vaste stroomaansluiting in je camper of caravan ook kan en vereist absoluut geen rocket science.

Wie veelvuldig met de camper, caravan of tent op pad gaat deze zomer ziet de verschuiving plaatsvinden naar flexibele stroominstallaties. Bezoek deze zomer een camping of camperplaats en je ziet de opvouwbare zonnepanelen dagelijks uitgevouwen worden om de power stations op te laden. Een merk wat we opvallend vaak tegenkwamen bij andere mensen? EcoFlow.

De volgende modellen hebben we meegenomen en uitgebreid getest. Lees ook vooral de individuele reviews van de Bluetti Elite 100 V2, de EcoFlow Delta 3 Classic en de Anker Solix C2000 Gen 2 waar we dieper induiken op deze modellen en ze ook testen qua capaciteit, opladen en stand-by verbruik.