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Zomerdossier: Op pad met drie power stations van Bluetti, EcoFlow en Anker Solix

02 augustus 2026 + 10 minuten 0 Reacties
Dossier power stations

Zorgeloos op vakantie zonder dat je walstroom nodig hebt? We brengen het in de praktijk in dit zomerdossier en gaan met drie power stations van Bluetti, EcoFlow en Anker Solix op pad.

Delta 3 Classic Bluetti Elite 100 V2 Bluetti EcoFlow Anker Solix power stations

In de schaduw van de populariteit van de thuisbatterij zien we ook een grote opkomst van power stations. Een power station is in de basis een draagbare stroomvoorziening: een compacte batterij met ingebouwde omvormer en verschillende aansluitingen, bedoeld om stroom te leveren wanneer het stroomnet niet beschikbaar is. Dat kan thuis zijn bij stroomuitval of als extra stroomvoorziening, maar ook voor je gereedschap in de schuur, op de camping in je tent, camper of caravan of gewoon onderweg in je auto. Van ‘doomsday preppers’ tot aan gebruik op kantoor. Een power station is een ideaal stukje gereedschap voor een grote verscheidenheid aan situaties en zorgt altijd voor stroom wanneer je het nodig hebt.

We hebben de afgelopen maanden verschillende power stations getest van Bluetti, EcoFlow en Anker Solix. We hebben overigens nog veel meer merken benaderd voor dit zomerdossier, maar in veel gevallen helaas niets gehoord. Het doet ons dan ook goed dat de grote merken Bluetti, EcoFlow en Anker Solix het aangedurfd hebben om mee te werken, waarvoor dank. In de individuele reviews van de verschillende modellen kon je de testresultaten lezen waarbij we een power station hebben getest op capaciteit, vermogen, standby-verbruik en oplaadtijd. In dit zomerdossier is het de hoogste tijd om alle informatie te bundelen en vooral ook om te kijken naar een grote praktijktest.

Van drie weken Scandinavië naar een week in de Harz

Het originele plan was als volgt: Drie weken door Scandinavië trekken met deze drie power stations om ze in de praktijk echt eens goed aan de tand te voelen. Hoe lang kan je offgrid (dus zonder stroomaansluiting) staan met de stroom uit de power stations? Opladen mocht alleen met de draagbare zonnepanelen en walstroom was dus echt uit den boze. Op deze manier konden we elk van deze drie modellen goed aan de tand voelen qua capaciteit, vermogen, verbruik, opladen en de aansluitingen in een echte praktijksetting. Helaas scheurde ondergetekende op dag drie van de vakantie z’n enkelbanden af en dus moesten de plannen omgegooid worden.

Vanwege mijn eigen mobiliteitsproblemen werd het uiteindelijk een week in de Harz in Duitsland. Een prachtige omgeving natuurlijk, maar de test moest wel flink omgegooid worden. Op Wildwood Camping Harz in Clausthal-Zellerfeld werd er verbaasd gekeken dat we daar een week wilden staan zonder walstroomaansluiting. Op een mooi plekje tussen de naaldbomen kon de test (en de vakantie) losbarsten. Het was belangrijk dat we niet bewust gingen sparen qua stroom, maar gewoon volledig vakantie gingen vieren met een 15 liter compressorkoelkast die 24/7 aan staat, een televisie met Nintendo Switch, Nespresso, verlichting, een inbouw-inductiekookplaat en verder het opladen van telefoons, tablets, camera’s, drones en oortjes.

De power station regelt de interne stroomvoorziening. Niet dat we apparaten rechtstreeks op het power station aansluiten, maar een klein elektrisch bordje met getrokken kabels door de camper zorgt ervoor dat we overal gewone stopcontacten, USB-A- en USB-C-stopcontacten tot onze beschikking hebben wat volledig aangestuurd wordt vanaf het power station. We kunnen zo het power station ook via de walstroomaansluiting opladen (of intern stroom vanaf de wal), maar dat slaan we in deze test uiteraard over. Een enkele stekker voorin een power station en we hebben van voor tot achter stroom in onze zelfbouwcamper.

Power stations in de praktijk

Campings en camperplaatsen veranderen in rap tempo en dat heeft waarschijnlijk alles te maken met de energieprijzen. Waar je vroeger misschien een euro extra voor een walstroomaansluiting moest betalen, daar moet je niet gek opkijken als het je nu al meer dan 5 euro per nacht kost. We hebben zelf al uitschieters gezien richting de 10 euro per nacht. Wat meer zelfvoorzienend zijn qua stroom is dus geen overbodige luxe. Of je nu al een vaste stroomsetup in je camper hebt en er wat extra’s bij wil of je hele camper op een power station wil laten draaien, het kan allemaal. Lange tijd had een vaste installatie met een accu, omvormer en 12v-systeem duidelijk meer voordelen. Het was efficiënter, lichter qua gewicht, goedkoper per kWh en vaak beter geschikt voor dagelijks gebruik. Die voordelen zijn tegenwoordig veel minder aanwezig, want een power station is een echte alles-in-één oplossing. Steek de stekker erin en je kunt aan de slag en dat maakt vooral de installatie veel eenvoudiger, maar een power station is ook veelzijdiger doordat je deze overal mee naartoe kunt nemen en op zoveel verschillende manieren kunt opladen.

Tijdens onze week in de Harz presteerden de drie power stations in de praktijk precies zoals je mag verwachten. En dat bleek bij alle drie de modellen uitstekend. We hebben geen onvoorziene uitval of rare fratsen met de Bluetti, EcoFlow en Anker Solix meegemaakt, maar namen drie betrouwbare power stations mee die ons de hele week van stroom hebben voorzien. De Bluetti en de EcoFlow met allebei een capaciteit van ongeveer 1 kWh gingen ongeveer 1 tot 1,5 dag mee. De Anker Solix heeft het dubbele aan capaciteit en ging 2 tot 3 dagen mee. Iedere ochtend pakten we de gebruikte power station van de vorige dag om deze op te laden middels de meegenomen zonnepanelen en schakelden we intern over op een ander power station. We hadden het geluk dat het de hele week erg zonnig was en met 2 x 160W zonnepanelen van EcoFlow en 1 x 200W van Bluetti was opladen een fluitje van een cent. Iedere ochtend bij het opstaan de zonnepanelen uitklappen en rond het middaguur was het power station weer vol. En zo ging het eigenlijk de hele week….

Na zeven dagen hadden we volop gebruikgemaakt van alle power stations, maar waren ze gewoon nog volledig opgeladen door in dit ritme te blijven. In totaal 4 kWh aan power stations is met een campervan dus echt een beetje overdreven om mee te nemen wanneer het zo zonnig is. Voor een campervan van onze grootte (L1H1) is 2 kWh in principe voldoende om mee te nemen. Dit kan je verdelen over twee modellen van 1 kWh zoals de geteste Bluetti en de EcoFlow, wat misschien het opladen net iets makkelijker voor je maakt (eentje opladen en eentje gebruiken), maar weet dat al deze geteste modellen ook tegelijk te gebruiken en op te laden zijn. Twee power stations maakt je net even wat flexibeler, want je kunt ook gelijk eentje buiten de camper, onder de luifel of in je voortent gebruiken. Is dat niet nodig? Dan is een enkel 2 kWh-model als de Anker Solix C2000 Gen 2 misschien nog wel voordeliger én handiger. Het voordeel is verder dat je vaak op 2 kWh-modellen een optionele batterij kunt aansluiten, mocht je uiteindelijk toch niet voldoende capaciteit bij je hebben. De geteste 1 kWh-modellen zijn niet uitbreidbaar.

Daar komt bij dat wij enkel 230V gebruiken en geen 12V. Heb je een grotere camper met bijvoorbeeld een standkachel, Maxxfan of een waterkraan die elektrisch werkt, dan heb je wel met 12V te maken. De drie geteste power stations ondersteunen 12V / 10A en dat is genoeg om een standkachel te laten draaien, maar niet om deze op te starten. Heb je dan perse een vaste stroomaansluiting van bijvoorbeeld Victron nodig in je camper? Nee hoor, er zijn power stations die deze mogelijkheid hebben zoals de EcoFlow Delta Pro 3 met 12,6 V / 30 A wat meer dan genoeg is om een standkachel op te starten en draaiende te houden. Een power station kan vandaag de dag eigenlijk alles wat een vaste stroomaansluiting in je camper of caravan ook kan en vereist absoluut geen rocket science.

Wie veelvuldig met de camper, caravan of tent op pad gaat deze zomer ziet de verschuiving plaatsvinden naar flexibele stroominstallaties. Bezoek deze zomer een camping of camperplaats en je ziet de opvouwbare zonnepanelen dagelijks uitgevouwen worden om de power stations op te laden. Een merk wat we opvallend vaak tegenkwamen bij andere mensen? EcoFlow.

De volgende modellen hebben we meegenomen en uitgebreid getest. Lees ook vooral de individuele reviews van de Bluetti Elite 100 V2, de EcoFlow Delta 3 Classic en de Anker Solix C2000 Gen 2 waar we dieper induiken op deze modellen en ze ook testen qua capaciteit, opladen en stand-by verbruik.

Bluetti Elite 100 V2

De Bluetti Elite 100 V2 is een power station met een capaciteit van 1.024 Wh met een continue vermogen van 1800 W en piekvermogen van 3600 W. Qua aansluitingen beschikt dit model over twee gewone stopcontacten (230V, 1800W), twee USB-A-poorten (15W), twee USB-C-poorten (140W en 100W), een 12V-aansluiting (12V/10A) en twee DC5521-poorten. Andere opvallende eigenschappen zijn het opladen middels zonnepanelen tot maar liefst 1000W, ondersteuning voor UPS voor backup bij stroomuitval en hoe compact dit model is. Van alle geteste modellen is deze Bluetti het compactste model en dankzij het vierkante design ook makkelijk mee te nemen, alhoewel de bouwkwaliteit niet zo stevig is als van de concurrentie. Jammer genoeg kun je geen optionele batterij aansluiten om de capaciteit te verhogen.

De Bluetti Elite 100 V2 scoorde erg goed in onze testen op de netto capaciteit, is stil in gebruik en heeft een app die echt van meerwaarde is. Het indrukwekkendste is het opladen met maar liefst 1000W aan solar power. Het meegeleverde zonnepaneel van 200W viel op door de goede bouwkwaliteit en de uitstekende zonne-opbrengst. Qua aansluitingen moet je het doen met slechts twee reguliere stopcontacten en dat kan soms net te weinig zijn. Ook heeft het opladen soms z’n nukken en wordt de beloofde oplaadsnelheid niet altijd gehaald.

Lees de review van de Bluetti Elite 100 V2.

8.5
Bluetti Elite 100 V2-product
FWD award

Beoordeling
Bluetti Elite 100 V2 met 200W zonnepaneel

Pluspunten
  • Compact en veelzijdig
  • Opladen met 1000W solarpower
  • 1800W continue en kan hoge pieken aan
  • Scoort goed op netto capaciteit
  • Zonnepaneel goede opbrengst
  • Stil in gebruik
  • App echt van meerwaarde
Minpunten
  • Opladen heeft soms z'n nukken
  • Slechts twee reguliere stopcontacten
  • Geen led-lampje
  • Niet uitbreidbaar met een extra batterij

Beoordeling Bluetti Elite 100 V2 met 200W zonnepaneel

Bluetti heeft met de Elite 100 V2 een uitstekend power station op de markt gebracht. Het is compact, stil en biedt alle aansluitingen die je nodig hebt voor backup, voor onderweg of voor welke plek ter wereld dan ook om je apparaten van stroom te voorzien. De kleine minpuntjes en nukken daargelaten raden we dit power station met name aan voor kampeerders dankzij de (in potentie) drie 12V-aansluitingen. Vooral het opladen met 1000W aan solar power en de surge power van 3600W zijn indrukwekkend te noemen en wat ons betreft echt het visitekaartje van dit model.

Lees de volledige review

EcoFlow Delta 3 Classic

EcoFlow is misschien wel het bekendste merk als het gaat om power stations. Je kent het merk ook van de thuisbatterijen. De EcoFlow Delta 3 Classic heeft een capaciteit van 1.024 Wh, een continue vermogen van 1800 W en een piekvermogen van 3600 W. Qua aansluitingen beschikt dit model over een USB-A-aansluiting (18W), twee USB-C-aansluitingen (100W en 30W) en twee AC-aansluitingen (230V, 1800W). Niet zoveel als de concurrentie dus en een 12V-aansluiting ontbreekt helemaal. Dat is wel iets om van tevoren goed over na te denken of je dat nodig hebt voordat je tot aanschaf overgaat. De capaciteitstest is prima, waarbij dit model met een minimaal verschil op de derde plek eindigt. Nog altijd ruim boven de marge en in de praktijk zal je daar weinig van merken. Het grote voordeel van deze EcoFlow is de app, die steekt met kop en schouders boven de concurrentie uit. Ook opvallend is hoe stil dit model in gebruik is. Je hoort de Delta 3 Classic nauwelijks en ook ondersteuning voor UPS en pass-through zijn mooi meegenomen.

Opvallend was dat we tijdens onze trips met name veel power stations van EcoFlow hebben gezien. Ook de zonnepanelen vallen daarbij positief op. Onze twee 160W-panelen zijn zeer compact en dus gemakkelijk mee te nemen. Je moet iets inleveren op het instellen van de juiste hoek door het gebrek aan afstelmogelijkheden, maar het gewicht en formaat maakt echt veel goed. Dit zijn handige zonnepanelen die uiteraard ook gewoon op de andere power stations werken. Net als bij de bovenstaande Bluetti heeft ook deze EcoFlow soms een eigen wil bij het opladen.

Lees de review van de EcoFlow Delta 3 Classic.

8.0
EcoFlow Delta 3 Classic product

Beoordeling
EcoFlow Delta 3 Classic

Pluspunten
  • Luxe en hoogwaardig design
  • 18o0W continue en kan hoge pieken aan
  • Zeer stil in gebruik
  • App is een voorbeeld voor de concurrentie
  • Zonnepanelen zeer licht en compact
  • UPS en pass-through
Minpunten
  • Geen 12V-aansluitingen
  • Niet uitbreidbaar met optionele batterijen
  • Heeft met opladen een eigen wil
  • Minder aansluitingen dan de concurrentie

Beoordeling EcoFlow Delta 3 Classic

Je kan merken dat EcoFlow zeker geen nieuwkomer is in de wereld van de power stations. Van het fraaie en luxe design van het power station tot de zeer functionele en goede app. EcoFlow heeft qua app echt een streepje voor ten opzichte van de concurrentie. Geen overbodige opties of informatie, maar een helder thuisscherm dat je in één oogopslag laat zien wat er binnenkomt en wat er weer uitgaat. Het power station zelf doet wat het moet doen, maar heeft minder aansluitingen dan de concurrentie. De 12V-aansluiting ontbreekt volledig, dat is iets om rekening mee te houden. De twee 160W-zonnepanelen van EcoFlow zijn een groot pluspunt. Ze zijn zeer compact en daardoor makkelijk mee te nemen.

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Anker Solix C2000 Gen 2

Dubbel zoveel capaciteit, maar niet eens zoveel groter dan de Bluetti en de EcoFlow. Voor een goede praktijktest moeten we ook kijken naar de voordelen van een 2 kWh-model (2.048 Wh) zoals deze Anker Solix C2000 Gen 2. Voor een kleine campervan raakt dit model net de sweetspot om tot drie dagen offgrid te staan en dan is het ook mooi meegenomen dat het vermogen van continue 2400W (piekvermogen van 4000W) hoger ligt dan bij de 1 kWh-modellen. Natuurlijk hebben Bluetti en EcoFlow ook 2 kWh-modellen in het assortiment en heeft Anker Solix weer een 1 kWh-model, dus je kunt eigenlijk bij alle drie van deze merken terecht. Toch scoort deze Anker Solix C2000 Gen 2 heel erg goed in de capaciteitstest en, alhoewel nipt, krijg je de grootste netto capaciteit van alle geteste modellen. Ook het opladen gaat stabieler bij deze Anker Solix dan bij de andere geteste modellen en heb je volop aansluitingen tot je beschikking. Dit model beschikt over vier gewone stopcontacten (230V, 2400W), twee USB-A-poorten (15W), twee USB-C-poorten (140W) en een 12V-aansluiting (12V, 10A).

Net als de andere modellen ondersteunt deze Anker Solix ook UPS en passthrough, maar het extra vermelden waard is dat je een optionele batterij kunt aansluiten om de capaciteit te verdubbelen naar 4 kWh. De solar input van maximaal 800W is ook goed te noemen, alhoewel de Bluetti met 1000W daar net wat beter in is. Wel is het noemenswaardig dat de app van Anker Solix wel een stapje terug is ten opzichte van Bluetti en EcoFlow, die dat net wat beter voor elkaar hebben. Het stand-by verbruik is ook net even wat hoger (alhoewel de omvormer natuurlijk ook krachtiger is) en daarnaast is de aanschafprijs toch behoorlijk fors te noemen.

Lees de review van de Anker Solix C2000 Gen 2.

9.0
Anker Solix C2000 Gen 2 product
FWD award

Beoordeling
Anker Solix C2000 Gen 2

Pluspunten
  • Goede netto capaciteit
  • Hoog continue en piekvermogen
  • Zeer snel (en stabiel) opladen
  • Veel aansluitingen
  • 800W solar input
  • UPS bij stroomuitval
  • Batterij optioneel ook mogelijk
Minpunten
  • App verdient wat aandacht
  • Stand-by verbruik hoger dan bij 1 kWh-modellen
  • Flinke aanschafprijs

Beoordeling Anker Solix C2000 Gen 2

De Anker Solix C2000 Gen 2 is het beste power station dat we tot op heden getest hebben. Natuurlijk is de capaciteit het dubbele ten opzichte van de eerder geteste concurrentie, maar dat is niet datgene waarom dit het beste power station tot op heden is. Ook Bluetti en EcoFlow hebben 2 kWh-modellen in het assortiment. Het hoge continue- en piekvermogen, de hoge netto-capaciteit en de stabiele oplaadsnelheid zijn absoluut redenen om een aanschaf te overwegen. Het stand-by-verbruik ligt wel hoger dan bij de 1 kWh-modellen, maar dat verschil is niet groot. Het grootste aandachtspunt voor Anker is wat ons betreft de app die bij de concurrentie simpelweg beter is. In dagelijks gebruik zul je daar echter niet teveel hinder van ondervinden.

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Conclusie

Drie power stations mee op reis en dat betekent in de praktijk gewoon zorgeloos offgrid staan, helemaal met 4 kWh aan boord met opvouwbare, draagbare zonnepanelen die iedere ochtend weer zorgen voor volle batterijen. Sterker nog, het is echt teveel voor een gemiddelde zomerse trip. Voor compacte campervans is maximaal 2 kWh wel genoeg, of je dat nu in twee 1 kWh-modellen voor maximale flexibiliteit of in een enkel 2 kWh-model zoekt.

Bluetti, EcoFlow en Anker Solix hebben bewezen dat ze alle drie uitstekende power stations leveren. Het zijn dan ook niet voor niets de bekendste merken op dit gebied en het doet ons goed dat ze ook in de praktijk absoluut niet teleurstellen. Persoonlijke favoriet is de Anker Solix C2000 Gen 2, maar lees vooral de individuele reviews, want de onderlinge verschillen zit echt in de details. Welk model je ook aanschaft, of dat nu voor op vakantie, als backup thuis, voor in de tuin of je klusschuurtje of voor in de auto onderweg is, met Bluetti, EcoFlow en Anker Solix zit je in ieder geval helemaal goed.

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