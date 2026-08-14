The Wilson Benesch Trilogy van start bij Rhapsody

Rhapsody in Overlangel brengt de komende drie maanden het Britse high-end audiomerk Wilson Benesch centraal in een bijzondere serie luistersessies: The Wilson Benesch Trilogy.

De eerste show vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2026, met sessies om 10.15 en 12.45 uur. Tijdens deze eerste presentatie staat de Wilson Benesch Horizon centraal. Deze slanke luidspreker combineert een bescheiden formaat met een opvallend ruimtelijk en driedimensionaal geluidsbeeld, hoge snelheid en natuurlijke dynamiek. De Horizon wordt tijdens de demonstratie gekoppeld aan een zorgvuldig samengestelde referentieset, met onder meer de Trilogy 903 buizenvoorversterker, Trilogy 993 hybride eindversterker, een Dr. Feickert Blackbird draaitafel met SUPATRAC Blackbird toonarm en IKEDA 9TS element. De analoge keten wordt aangevuld met een Grimm Audio phonoversterker en een dCS Lina X streamer en master clock. Met deze serie wil Rhapsody bezoekers vooral laten ervaren wat een zorgvuldig afgestemd systeem muzikaal kan brengen. In een ontspannen setting is er ruimte om te luisteren, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De tweede show, met de Wilson Benesch ACT 3zero, volgt later.

Het drieluik wordt afgesloten tijdens het Dutch Audio Event in oktober, met de Resolution 3Zero.

Reserveren voor de eerste sessie is noodzakelijk; het aantal plaatsen is beperkt.