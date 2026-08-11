LG pakt uit met 220W party-speaker xboom Blast

De nieuwe LG xboom Blast is een draagbare bluetoothspeaker die met name voor feestjes in de buitenlucht bedoeld is. Met een vermogen van 220 Watt en een verwisselbare accu van 99Wh kan je tot 36 uur feesten op een enkele lading. Zo’n partyspeaker moet natuurlijk tegen een stootje kunnen en daarom is dit model voorzien van een IP68-certificering en heeft het zeven tests doorstaan voor militaire duurzaamheid. Stof, water en stoten is geen enkel probleem waar de beschermende bumpers dus ook aan bijdragen. Voor het geluid gebruikt LG twee 5,25-inch neodymium-woofers en twee 20mm-tweeters van het Deense merk Peerless. Dit moet zorgen voor diepe bassen, heldere hoge tonen en gebalanceerd geluid. Leuk detail: het geluid is afgestemd door will.i.am die we onder andere nog kennen van Black Eyes Peas. De speaker levert dus maximaal 220 Watt, maar dit is alleen wanneer die op netstroom aangesloten is. Op de batterij is het maximale vermogen 210 Watt.

LG voorziet de xboom Blast daarnaast van verschillende slimme audiotechnologieën. AI Sound analyseert de afgespeelde muziek en past de geluidsweergave automatisch aan. Space Calibration Pro stemt het geluid af op de omgeving, terwijl Sound Field Enhance het geluidsbeeld moet vergroten. Ook zijn er verlichtingseffecten die met de muziek synchroniseren. Via Auracast kunnen meerdere compatibele speakers draadloos aan elkaar worden gekoppeld. Muziek afspelen kan via Bluetooth of via USB-C. De speaker is zowel horizontaal als verticaal te plaatsen en kan met een draaglus makkelijk meegenomen worden. Het ontwerp won bovendien een Red Dot Design Award 2026 en blijkt geïnspireerd op een weekendtas. We zien het er niet helemaal in, geinig is het wel.

Prijs en beschikbaarheid

De LG xboom Blast wordt vanaf augustus geleidelijk uitgebracht. Een Nederlandse prijs en releasedatum zijn vooralsnog niet bekend.