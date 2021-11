Halloween make-over met projectie, verlichting en audio – deel 2 (video)

Projecties van binnenuit

De grootste uitdaging van dit project waren natuurlijk de projecties, waarvoor we samengewerkt hebben met twee partijen. Van AtmosFX hebben we verschillende projecties gekregen. Dit is een Amerikaans bedrijf dat zich puur focust op beelden die tijdens feestdagen geprojecteerd kunnen worden op ramen, muren, televisies, deuropeningen en zelfs objecten. Om de beelden op de ramen te projecteren heeft BenQ ons de GV30 projector en de TH685i projector geleverd.

Beelden kunnen we niet zomaar op de ramen projecteren, dan valt er immers weinig te zien. Hiervoor is een semi-transparant doek vereist en dat is makkelijker en goedkoper te realiseren dan je denkt. Het enige dat je nodig hebt is een semi-transparant douchegordijn (wij hebben het witte OK douchegordijn van de Gamma gebruikt) en vier latjes waarmee je een frame maakt dat precies voor het raam past. Vervolgens trek je het gordijn strak over het frame en zet je het vast met een tacker.

Voor het raam op de begane grond hebben we de TH685i projector van BenQ gebruikt. Deze levert de hoogste helderheid en de meeste instellingsmogelijkheden. De projector hebben we eenvoudig via VGA gekoppeld met een laptop waarop de projecties afgespeeld worden. We hebben de horizontale projecties van AtmosFX gebruikt. Hierdoor gaat een deel van het beeld verloren op de binnenmuur, maar ook de verticale projecties zijn een uitsnede van de horizontale projecties. Dit is een compromis aangezien het effect alleen optimaal is wanneer het hele raam voorzien is van beeld. De projector is op een afstand van 3 meter van het raam geplaatst en middels keystone-correcties hebben we het beeld uitgelijnd met het raam.