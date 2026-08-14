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Zendure Sunshine Sale: Bespaar tot 538 euro op SolarFlow-thuisbatterijen (ADV)

14 augustus 2026 4 Minuten 0 Reacties
Zendure Sunshine Sale

De zomervakantie zit er alweer bijna op, maar de zon blijft nog altijd flink schijnen. Een ideaal moment om gebruik te maken van deze zonnige weken. Zendure komt daarom met de Sunshine Sale met hoge kortingen op thuisbatterijen.

zendure

De onzekerheid op de energiemarkt is voor veel huishoudens een reden om eens goed naar de mogelijkheden te kijken van een thuisbatterij. Het afschaffen van de salderingsregeling brengt veel onzekerheid met zich mee. Waarom dan niet optimaal profiteren van je eigen zonnepanelen en de opgewekte stroom zelf opslaan en in de avonduren benutten? Het kan met de thuisbatterijen van Zendure. Je slaat overtollige zonne-energie op om die op een later moment zelf te gebruiken. Zo verhoog je het eigen verbruik, bespaar je in de portemonnee en is je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet veel kleiner.

Het grote voordeel van Zendure is het AI-gestuurde Home Energy Management System, oftewel HEMS 2.0. Dit systeem analyseert voortdurend het energieverbruik in huis, de opbrengst van de zonnepanelen, de weersvoorspellingen, de batterijstatus en de actuele elektriciteitstarieven. Zo wordt het systeem automatisch geoptimaliseerd tijdens het laden en ontladen van de batterij en profiteer je als gebruiker maximaal. Energiekosten worden verlaagd en je eigen opgewekte energie wordt zoveel mogelijk zelf verbruikt. Dit is vooral handig voor mensen met een dynamisch energiecontract waarbij de batterij automatisch op zal laden wanneer de elektriciteitsprijzen laag zijn en de opgeslagen energie ingezet wanneer de prijzen hoog zijn. Samen met zonnepanelen op je dak speel je nu al handig in op de onzekere omstandigheden op het elektriciteitsnet en het einde van de salderingsregeling.

Zendure Sunshine Sale

Van 14 augustus tot en met 15 september profiteer je van extra veel voordeel tijdens de Zendure Sunshine Sale. Zo krijg je tot wel 538 euro voordeel op geselecteerde modellen. De aanbiedingen worden verdeeld in twee periodes. Van 14 augustus tot en met 31 augustus zijn er andere geselecteerde modellen verkrijgbaar in de sale dan van 1 tot en met 15 september. Zendure stunt met hoge kortingen, gratis extra accessoires en exclusieve voordeelbundels op SolarFlow-energieopslagsystemen. Het merk heeft de deals voor de eerste periode bekendgemaakt.

Deals voor de periode 14 augustus tot en met 31 augustus

De volgende energieopslagsystemen zijn nu extra voordelig in de Zendure Sunshine Sale:

Zendure SolarFlow 2400 Pro met 4 x 450W zonnepanelen

De SolarFlow 2400 Pro is echt een model voor gebruikers die voor het eerst aan de slag willen om zonne-energie op te wekken en op te slaan of een krachtig balkon-zonnestroomsysteem willen opbouwen. Dit model combineert energieopslag, een omvormer en intelligent energiebeheer in één apparaat. Voorzien van vier onafhankelijke MPPT-ingangen van ieder 750 Watt kun je meerdere zonnepanelen tegelijk aansluiten. Dit model verwerkt tot 3.000 Watt aan zonne-input en heeft een opslagcapaciteit van 2,4 kWh. Met optionele AB3000L-batterijen kun je het systeem uitbreiden tot 16,8 kWh.

In deze aanbieding scoor je de Zendure SolarFlow 2400 Pro inclusief vier zonnepanelen van 450W voor 1.459 euro in plaats van 1.997 euro. Je bespaart maar liefst 538 euro. Je krijgt daarnaast vier mounts voor je balkon gratis ter waarde van 158 euro. Check die deal hier.

Zendure SolarFlow 1600 AC+ inclusief P1-meter en AB2000L-batterij

De SolarFlow 1600 AC+ biedt gebruikers een flexibel plug-and-play-oplossing voor huishoudens die batterijopslag willen toevoegen aan een bestaande zonnepaneelinstallatie. Je kunt het systeem via de AC-aansluiting integreren in de bestaande infrastructuur. Dit model levert bidirectioneel AC-vermogen tot 1600 Watt en bedien je via de Zendure-app. De opslagcapaciteit is 1,92 kWh en kun je met vijf extra AB2000L-batterijen uitbreiden tot maar liefst 11,52 kWh. Bij deze bundel ontvang je meteen een extra batterij om te starten met 3,84 kWh.

Tijdens de Zendure Sunshine Sale scoor je de Zendure SolarFlow 1600 AC+ inclusief P1-meter en AB2000L-batterij voor 999 euro in plaats van 1.428 euro. Zo bespaar je maar liefst 429 euro. Profiteer snel en pak die aanbieding.

SolarFlow 800 Plus met 2 x 515 W zonnepanelen en AB2000L-batterij

De SolarFlow 800 Plus biedt een compacte all-in-one-oplossing voor energieopslag bij balkon-zonnepanelen. Dit model is dan ook vooral geschikt voor mensen die net starten met het opwekken van eigen zonne-energie. Dit model met een omvormer van 800 Watt heeft een capaciteit van 1,92 kWh en kan met optionele batterijen uitgebreid worden tot 11,52 kWh. Twee MPPT-ingangen ondersteunen een zonne-input van maximaal 1.500 Watt.

Deze deal scoor je voor 1.209 euro in plaats van 1.657 euro. Je krijgt dus maar liefst 448 euro voordeel op de SolarFlow 800 Plus met 2 x 515 W zonnepanelen en inclusief de AB2000L-batterij. Bekijk de aanbieding hier.

SolarFlow 2400 AC+ en P1-meter

Tot slot scoor je de SolarFlow 2400 AC+ inclusief P1-meter tijdens de Zendure Sunshine Sale voor 1.090 euro in plaats van 1.118,99 euro. Je kunt 28,99 euro besparen en ontvangt de P1-meter voor slechts een euro. Bekijk de aanbieding hier.

Meer deals

Bij Zendure vind je tijdens de Sunshine Sale nog veel meer aanbiedingenen. Je kunt ze allemaal bekijken via de speciale Sales pagina hier.

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