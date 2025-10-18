Is groter altijd beter? Waar je op moet letten bij een grootformaat televisie

Nadelen en aandachtspunten: de keerzijde van groot

Voordat je een 85-inch of zelfs 100-inch model in huis haalt, zijn er factoren om te overwegen die verder gaan dan alleen de afmeting.

Ruimte, afstand en installatie

De grootste uitdaging is vaak je woonkamer. Een groot scherm vereist voldoende afstand tussen de tv en de zitplaats voor een aangename kijkervaring. Te dicht bij een zeer grote tv zitten is niet prettig. De ideale kijkafstand hangt af van de resolutie, maar controleer altijd de aanbevolen afstand voor het formaat dat je overweegt. Past de tv wel door je voordeur of in de lift van je appartement? De plaatsing en installatie (zoals een stevige muurbeugel of meubel) vereisen planning. Veel winkels bieden tegenwoordig een speciale installatiedienst voor deze grote modellen. Grote tv’s zijn zwaar en vereisen een stevige muurbevestiging of een robuust tv-meubel.

Beeldkwaliteit en resolutie

Zelfs met goede panelen kan de beeldkwaliteit een aandachtspunt zijn. Veel content is nog steeds niet in de native (volledige) 4K-resolutie opgenomen. De tv moet beelden van lagere kwaliteit upscalen om het hele scherm te vullen. De kwaliteit van de upscaling-functie is hierdoor belangrijk om te voorkomen dat het beeld er korrelig uitziet op zo’n groot oppervlak. Fabrikanten zoals Samsung (QLED) en LG (OLED) bieden goede kwaliteit, terwijl Chinese merken als TCL en Hisense zich onderscheiden met concurrerende prijzen voor zeer grote formaten, vaak met MiniLED-technologie. Je kiest tussen hoge beeldkwaliteit of een goede prijs-kwaliteitverhouding in groot formaat.

Kosten en energieverbruik

Grootformaat televisies brengen hogere kosten met zich mee. Een 85-inch of groter scherm met goede beeldkwaliteit is een aanzienlijke investering. Logischerwijs verbruiken grote televisies meer energie dan kleinere modellen. Dit is een factor om mee te nemen in je maandelijkse kosten.