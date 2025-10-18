Is groter altijd beter? Waar je op moet letten bij een grootformaat televisie

De evolutie van de televisie is opmerkelijk: van kleine, zware beeldbuizen naar de dunne, grote schermen van vandaag. Televisies van 65, 75 of zelfs 85 inch komen veel voor. Gedreven door technologische vooruitgang zoals OLED en QLED, en de opkomst van 4K-resolutie, worden schermen groter en toegankelijker qua prijs. Maar is een grote tv per definitie een betere tv? En waar moet je op letten als je de overstap maakt naar een echt groot formaat?
Waarom we groter willen: de voordelen van een groot scherm
De wens voor grotere schermen heeft duidelijke redenen. Er zijn verschillende belangrijke punten waarom consumenten kiezen voor een grootformaat tv. Een groot scherm zorgt voor een meer meeslepende kijkervaring, waardoor je meer ondergedompeld raakt bij films, series of games. Dit wordt versterkt door verbeterd geluid en technieken als HDR (High Dynamic Range). Met de 4K-resolutie (en in de toekomst wellicht 8K) is een groter scherm van belang om de details die deze resoluties bieden, goed te kunnen zien. De hogere resolutie maakt het mogelijk om dichter bij een groot scherm te zitten zonder dat dit de beeldkwaliteit vermindert. Gamers profiteren van een breder zichtveld en de toegenomen onderdompeling, wat de gaming-ervaring intenser maakt. De tv is nu het entertainmentcentrum voor streamen en gamen, maar wordt ook vaker een centraal dashboard voor het slimme huis of een digitaal kunstwerk wanneer je niet actief kijkt.
Nadelen en aandachtspunten: de keerzijde van groot
Voordat je een 85-inch of zelfs 100-inch model in huis haalt, zijn er factoren om te overwegen die verder gaan dan alleen de afmeting.
Ruimte, afstand en installatie
De grootste uitdaging is vaak je woonkamer. Een groot scherm vereist voldoende afstand tussen de tv en de zitplaats voor een aangename kijkervaring. Te dicht bij een zeer grote tv zitten is niet prettig. De ideale kijkafstand hangt af van de resolutie, maar controleer altijd de aanbevolen afstand voor het formaat dat je overweegt. Past de tv wel door je voordeur of in de lift van je appartement? De plaatsing en installatie (zoals een stevige muurbeugel of meubel) vereisen planning. Veel winkels bieden tegenwoordig een speciale installatiedienst voor deze grote modellen. Grote tv’s zijn zwaar en vereisen een stevige muurbevestiging of een robuust tv-meubel.
Beeldkwaliteit en resolutie
Zelfs met goede panelen kan de beeldkwaliteit een aandachtspunt zijn. Veel content is nog steeds niet in de native (volledige) 4K-resolutie opgenomen. De tv moet beelden van lagere kwaliteit upscalen om het hele scherm te vullen. De kwaliteit van de upscaling-functie is hierdoor belangrijk om te voorkomen dat het beeld er korrelig uitziet op zo’n groot oppervlak. Fabrikanten zoals Samsung (QLED) en LG (OLED) bieden goede kwaliteit, terwijl Chinese merken als TCL en Hisense zich onderscheiden met concurrerende prijzen voor zeer grote formaten, vaak met MiniLED-technologie. Je kiest tussen hoge beeldkwaliteit of een goede prijs-kwaliteitverhouding in groot formaat.
Kosten en energieverbruik
Grootformaat televisies brengen hogere kosten met zich mee. Een 85-inch of groter scherm met goede beeldkwaliteit is een aanzienlijke investering. Logischerwijs verbruiken grote televisies meer energie dan kleinere modellen. Dit is een factor om mee te nemen in je maandelijkse kosten.
Zoek de juiste balans
De trend van steeds grotere televisies gaat door, gedreven door technologische ontwikkeling. Een grootformaat tv biedt een duidelijke meeslepende kijkervaring die een kleinere tv niet kan bieden.
De vraag is dus niet zozeer óf een grotere tv beter is, maar óf het de beste keuze is voor jouw specifieke situatie. Let bij de aanschaf van een grootformaat tv op: de afstand tot je zitplaats voor een aangename kijkervaring, de kwaliteit van de upscaling om ook niet-4K-content scherp te houden, en de installatiemogelijkheden (gewicht en logistiek). De ontwikkeling gaat verder, met technologieën als micro-LED en laser-TV in het vooruitzicht. Echter, in landen als Nederland en België wordt de maximale grootte voor velen uiteindelijk beperkt door de afmetingen van de huiskamer zelf. Kies dus niet alleen de grootste, maar de best passende tv voor jouw thuisbioscoop.
