Nieuws High End

Reference Sounds introduceert Magico Loudspeakers

17 augustus 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Met de vertegenwoordiging van Magico voegt Reference Sounds een internationaal gerenommeerd luidsprekermerk toe aan zijn Benelux-portfolio.

Reference Sounds Magico

Reference Sounds is vanaf 17 augustus 2026 de officiële distributeur van Magico voor de Benelux. Met de toevoeging van het Amerikaanse luidsprekermerk breidt de distributeur uit Almere zijn portfolio verder uit met een fabrikant die internationaal een sterke reputatie heeft opgebouwd binnen het high-end segment. Magico, gevestigd in Californië, staat bekend om zijn technisch geavanceerde luidsprekers en een ontwerpfilosofie waarin een zo natuurgetrouw mogelijke weergave centraal staat. Het merk maakt onder meer gebruik van aluminium behuizingen en gesloten kastconstructies, gecombineerd met een hoge mate van precisie in ontwerp en productie. Voor Reference Sounds vormt de samenwerking een logische aanvulling op het bestaande merkenportfolio. Het bedrijf is vanuit het Experience Center in Almere actief in de distributie en ondersteuning van diverse high-end audiomerken binnen Nederland, België en Luxemburg. De samenwerking met Magico kent bovendien een voorgeschiedenis. Michael Huigen van Reference Sounds maakte naar eigen zeggen rond 2005 in Amsterdam voor het eerst kennis met een set Magico Mini luidsprekers. Die kennismaking maakte destijds een blijvende indruk en vormde de basis voor een langdurige interesse in het merk.

Volgens Huigen sluiten de uitgangspunten van Magico goed aan bij die van Reference Sounds. Daarbij noemt hij onder meer de combinatie van technische innovatie, een compromisloze benadering van geluidskwaliteit en aandacht voor de muzikale inhoud. Met de overeenkomst wordt Reference Sounds verantwoordelijk voor de distributie van Magico in de Benelux en voor de ondersteuning van de aangesloten dealers. De eerste activiteiten zijn inmiddels aangekondigd. Reference Sounds start binnenkort met een dealertour waarbij onder meer de Magico S7 centraal zal staan. De samenwerking gaat per 17 augustus 2026 officieel van start.

 

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