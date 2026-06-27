Beste games van dit moment – deel 40 (zomer 2026)

In dit overzicht kijken we naar de beste games van de afgelopen twee, drie maanden. We kijken naar de games die voor verschillende consoles uitgebracht zijn: de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Games die voor PS4, Xbox One en Switch uitgebracht zijn, kun je gewoon spelen op hun opvolgers, vaak in betere kwaliteit. Heel vaak draaien games gewoonweg soepeler, maar in sommige gevallen is er ook een boost in het aantal frames per seconde. Soms komen we ook games tegen die wat minder goed in de smaak vallen. In de inhoudsopgave zie je welke games we behandelen.
In dit overzicht bespreken we de beste games voor Xbox One, Xbox Series X, PS4, PlayStation 5, Switch en Nintendo Switch 2.
Mina The Hollower
Mina the Hollower is de langverwachte nieuwe game van Yacht Club Games, bekend van Shovel Knight. In plaats van een platformer is dit een top-down actie-avonturenspel in de stijl van de klassieke The Legend of Zelda, gecombineerd met Victoriaanse elementen en Dark Souls-mechanieken. Je speelt als Mina, een muis en Hollower die door de grond kan graven om vijanden te ontwijken. Nadat de energietorens van haar stad gesaboteerd zijn en haar schip zinkt, moet ze zich een weg banen door talloze vijanden.
De gameplay kent een flinke uitdaging. Zo kun je zelf maar in vier richtingen aanvallen, terwijl vijanden je wel diagonaal kunnen raken. Ook deinzen vijanden nauwelijks terug bij een hit, en vallen na een vijandelijke tik voelt soms oneerlijk. Verder kent de game een omgekeerde moeilijkheidsgraad: in het begin is het erg lastig, maar door upgrades word je later juist heel krachtig. Daarnaast speelt de 8-bit stijl voor de timing fijner op een klein handheld-scherm (zoals de Switch 2 of Steam Deck) dan op een grote tv.
Tegenover de frustraties staan sterke pluspunten. Het unieke genezingssysteem met plasma beloont agressief spelen, maar straft fouten snel af. Rusten in een holletje herstelt je, maar laat vijanden ook terugkeren (zoals in Dark Souls). Daarnaast blinkt de game uit in flexibiliteit: je kunt de moeilijkheidsgraad naar eigen smaak aanpassen met modifiers en experimenteren met diverse wapens, sidearms en vaardigheden (de zogenaamde trinkets).
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight is eveneens een ambitieus actie-avonturenspel en een liefdevol eerbetoon aan negentig jaar Batman. Ontwikkelaar TT Games combineert voor dit spel de immense vrijheid van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga met de grafische pracht en strakke combat van LEGO Horizon Adventures.
De game neemt je in zes hoofdstukken mee door verschillende Batman-tijdperken, van de sfeer van Tim Burton tot de zenuwslopende actie van Matt Reeves. Gotham City is groter en sfeervoller dan ooit, vol met willekeurige misdrijven en verzamelobjecten. En in plaats van honderden oppervlakkige personages richt de game zich op zeven unieke helden uit Gotham, elk met specifieke, upgradebare gadgets voor detectivepuzzels.
Dankzij hulp van voormalige Rocksteady-ontwikkelaars is het vechtsysteem flink verbeterd ten opzichte van oudere LEGO Batman-games. Gevechten verlopen vloeiend met counters en combo’s, ondersteund door cartooneske teksten (BAM en POW bijvoorbeeld). Daarnaast kun je met verschillende iconische Batmobiles door de stad scheuren. Visueel is de game oogstrelend met onder meer glanzend plastic en gedetailleerde stoffen capes.
Er zijn echter ook minpunten. Het ontbreken van een minimap zorgt ervoor dat je vaak de grote kaart moet openen. En hoewel het hoofdverhaal in vijftien tot twintig uur uitgespeeld is, biedt de open wereld daarna nog talloze uren aan gameplay. Helaas worden de zijmissies (zoals torens hacken) na verloop van tijd repetitief en heeft de open wereld soms last van kleine glitches, zoals haperende camera’s of vastlopende personages. Desondanks is de game een absolute aanrader voor Batman-fans. De enorme digitale galerij vol outfits en voertuigen maakt het verzamelen van studs leuker dan ooit.
Yoshi and the Mysterious Book
Yoshi and the Mysterious Book voor de Nintendo Switch 2 is ondertussen een ontspannen, interactieve puzzelsandbox in plaats van een traditionele platformer. Ontwikkelaar Good-Feel combineert de stressvrije sfeer en verkenningsdrang uit Yoshi’s Woolly World en Crafted World met een nieuwe, tastbare stop-motionstijl van inkt, klei en papier.
De game ademt de nostalgische sfeer van Yoshi’s Story (N64). Het concept van een pop-up prentenboek staat centraal en levels eindigen pas wanneer je een specifieke checklist afwerkt. Het hoofddoel varieert per level; van het vangen van een gouden parapluvogel tot het verslaan van Bowser Jr., waardoor elk level uniek aanvoelt. Daarnaast kun je optioneel de uitgebreide Creature Index voltooien en klassieke Yoshi-bloemen verzamelen.
Die Index voltooi je door samen met Yoshi door de pagina’s van de encyclopedie van Graaf Goedboeck te reizen, om de lokale flora en fauna in kaart te brengen. Yoshi gebruikt zijn bekende gaven (inslikken, eieren gooien, fladderen), maar de focus ligt dit keer echt op interactie met de omgeving. De wereld reageert logisch op jouw acties: bijen achtervolgen je als je onder de honing zit en kikkers helpen je na het geven van water.
Elk level dwingt je om opnieuw te leren hoe de omgeving in elkaar steekt, wat soms als een opgave kan voelen. Toch is elke ontdekking waardevol, omdat je geleerde lessen en bekende wezens later weer creatief kunt combineren. De game bevat weinig actie en je kunt niet doodgaan, maar is dankzij de diepe gameplaylagen en de prachtige presentatie geschikt voor jong en oud. Het beloont nieuwsgierigheid, fantasie en out-of-the-box denken, maar biedt ook pure ontspanning waardoor je alles op je gemak kunt ontdekken.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Met The Adventures of Elliot: The Millennium Tales brengt Square Enix de bekende hd-2d-stijl — waarin 2d-pixelart samengaat met 3d-achtergronden en moderne lichteffecten — voor het eerst naar een ander genre. Hoewel de uitgever het een action-rpg noemt, is het eerder een action-adventure die sterk doet denken aan klassiekers zoals de tweedimensionale Zelda-games en Adventures of Mana.
Het verhaal volgt avonturier Elliot. In een ruïne ontdekt hij de Doorway of Time. Wanneer de kwaadaardige adviseur van de koning die deur misbruikt om in het verleden macht te vergaren, reist Elliot hem achterna om hem te stoppen.
Ook deze game focust zich op verkenning in plaats van traditioneel grinden; je stijgt niet in level, maar verzamelt materialen, geld en extra gezondheid in kerkers. Verslagen vijanden leveren ondertussen kristallen op voor magicite. Dit systeem lijkt op het materiasysteem uit Final Fantasy VII: je plaatst magische stenen in een beperkte ruimte om wapens te versterken met extra bereik of elementen, wat uitnodigt tot verschillende speelstijlen.
Elliot wordt bijgestaan door bondgenoten, zoals een genezende prinses en een pratende fee die helpt bij puzzels. Omdat je tussen tijdperken reist, veranderen de personages en omgevingen constant. Dit zorgt voor slimme puzzels: acties in het verleden, zoals het slopen van een rots, veranderen de kaart in de toekomst.
Hoewel de game leent van klassiekers als A Link to the Past en Chrono Trigger en weinig vernieuwt, stoort dit niet. Square Enix smeedt de elementen namelijk naadloos aaneen. De hd-2d-stijl geeft het avontuur een magische sfeer en bewijst zich uitstekend buiten het rpg-genre. Het resultaat is een zeer solide en sfeervolle action-adventure.
Bubsy 4D
Na de beruchte geschiedenis van de franchise — met name het dramatische Bubsy 3D — brengt ontwikkelaar Fabraz (bekend van Demon Turf) met Bubsy 4D een verrassend sterk nieuw deel uit. De game omarmt de beladen historie volledig: de rode lynx neemt zichzelf geen moment serieus en vuurt de ene na de andere flauwe, zelfbewuste grap op je af, wat de kenmerkende sfeer perfect behoudt.
In deze 3d-platformer reis je per raket langs verschillende planeten om een dreiging van robotschapen te stoppen. In tegenstelling tot de kale voorgangers zijn de werelden dit keer levendig, goed gevuld en voorzien van een kleurrijke cel-shading stijl. De game draait bovendien soepel op de Steam Deck, al moet je de grafische instellingen even handmatig opschroeven om kartelrandjes weg te werken.
Het grootste pluspunt is de dubbele speelstijl. Je kunt de levels op je gemak verkennen als een traditionele collect-a-thon om verborgen routes te vinden, voorwerpen te verzamelen en nieuwe vaardigheden of skins vrij te spelen. Daarnaast kun je de timer activeren voor een pittige speedrunuitdaging, waarbij je de levels uit je hoofd moet leren om de klok te verslaan.
Waar eerdere delen faalden, blinkt Bubsy 4D uit in de basis: de camera werkt soepel en de besturing reageert nauwkeurig. Hoewel Bubsy in het begin wat zweverig aanvoelt en de knoppen voor zweven en transformeren onhandig dicht naast elkaar zitten, lopen alle acties erg vloeiend in elkaar over. De game bereikt weliswaar niet het topniveau van het genre, maar is dankzij de expertise van Fabraz een zeer fatsoenlijke en vermakelijke platformer geworden.
Pragmata
Met de nieuwe IP Pragmata levert Capcom een hoogwaardige scifi third-person shooter af die aanvoelt als een eerbetoon aan én een evolutie van Japanse actiegames uit het PS3- en Xbox 360-tijdperk (zoals Vanquish en Lost Planet).
Het verhaal speelt zich af op een door een bedrijf gerund ruimtestation op de maan, waar de boel al snel escaleert. Hoofdpersoon Hugh Williams, een verfrissend vriendelijk vaderfiguur in vergelijking met personages als Joel of Kratos, reist noodgedwongen samen met het robotmeisje Diana. Omdat vijandelijke robots nauwelijks schade oplopen, moet Diana ze eerst hacken om hun zwakke plekken bloot te leggen.
De gameplay introduceert een uitdagende maar gebalanceerde leercurve waarin je tegelijkertijd schiet, aanvallen ontwijkt en een hackingminigame bestuurt. Opvallend is het complete gebrek aan een coversysteem. Dit dwingt je om constant in beweging te blijven, wat soepel aanvoelt dankzij een ingebouwde boost die het zware ruimtepak van Hugh compenseert.
In plaats van een lineair verloop keer je telkens terug naar een thuisbasis, de Shelter. Hier upgrade je wapens en Diana’s hackvaardigheden met verzamelde grondstoffen zoals Lim. Ook kun je hier herinneringsobjecten (REMs) activeren die Diana tot leven wekt, wat de klinische, functionele uitstraling van het ruimtestation wat meer kleur geeft.
Dankzij Capcoms RE Engine zijn de graphics van hoog niveau. Hoewel de verhaallijn met negen tot twaalf uur relatief kort is, biedt de game veel herspeelwaarde door respawnende vijanden, geheimen en mods die je speelstijl aanpassen. Pragmata is een fijne aanrader voor liefhebbers van het genre en een welkome afwisseling in een landschap vol open werelden en liveservicegames.
Tomodachi Life: Living the Dream
Tomodachi Life: Living the Dream voor de Nintendo Switch en Switch 2 is een compleet andere ervaring dan alle andere games in dit overzicht. Hoewel de game raakvlakken heeft met Animal Crossing en Pokémon Pokopia, is de insteek uniek: je speelt niet als een bewoner, maar als een goddelijke entiteit die verantwoordelijk is voor een gemeenschap van Mii-poppetjes op een eiland.
Je bepaalt alles voor de Mii’s, zoals hun uiterlijk, karakter en geaardheid. Terwijl je hun dagelijkse wensen vervult en nieuwe kleding, eten en gebouwen vrijpeelt, ontstaat er een levendige mierenboerderij waarin personages ook zonder jouw toedoen interageren. Hoe meer tijd je in de Mii’s steekt, hoe meer de simulatie je teruggeeft. Omdat er dagelijks nieuwe dingen gebeuren, blijft de game constant fris.
Nintendo heeft in dit deel belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Zo kun je nu kiezen voor een non-binair geslacht, is trouwen met hetzelfde geslacht mogelijk en mag je zelf bepalen waar huizen en winkels staan. De Mii-maker is ondertussen sterk uitgebreid met opties uit Miitopia, zoals pruiken, make-up en oren. Daarnaast kun je stambomen instellen en eigen huisdieren ontwerpen. Dankzij technische verbeteringen lopen Mii’s zichtbaar over het eiland en klinkt de tekst-naar-spraaktechnologie vloeiender en emotioneler dan voorheen.
De grootste kracht van de game is de droge, schunnige humor van de Mii’s en de updates via in-game nieuwsuitzendingen. Je speelt Tomodachi Life: Living the Dream niet zozeer, maar je beleeft het. Voor liefhebbers van cozy life sims is deze uitgebreide en charmante game dan ook een echte aanrader.
Replaced
Replaced, de dystopische actieplatformer van Sad Cat Studios, is zeven jaar na de aankondiging eindelijk uit. De game ademt de sfeer van scifi-actiefilms uit de jaren tachtig (zoals Blade Runner) en combineert cinematische platformelementen in de stijl van Another World en Flashback met moderne actie.
Het verhaal speelt zich af in een alternatief Amerika dat na atoomtesten overgeleverd is aan de machtige Phoenix Corporation. Buiten de stadsmuren leven de Disposals, mensen die na orgaandiefstal aan hun lot overgelaten zijn. Jij speelt als R.E.A.C.H. (Reach), een gevoelloze AI die vastzit in het lichaam van zijn menselijke maker en probeert terug te keren naar zijn laboratorium.
Tijdens het platformen en de serieuze cutscenes incasseert Reach fysiek veel klappen, wat een grappig contrast vormt met het verder harde verhaal. De gevechten leunen sterk op de Batman: Arkham-reeks: indicatoren boven vijanden geven aan wanneer je moet pareren of wegrollen. Met een speciale stootstok die tevens als pistool dient, kun je kogels terugkaatsen, terwijl een pikhouweel — net als in de recente Tomb Raider-games — helpt om schilden te breken en muren te beklimmen. Een klein minpunt is dat de route door het camerastandpunt soms onduidelijk is.
Visueel is de game een meesterwerk dankzij een gedetailleerde mix van 3d-omgevingen en 2d-pixelart. De diverse locaties, van hightech steden tot riolen en de natuur, vervelen geen moment. Met een speelduur van twaalf tot dertien uur (inclusief het ontdekken van collectibles en lore) biedt de game een soepele, sfeervolle en meeslepende ervaring. Replaced zet hiermee een ijzersterke benchmark neer voor het genre.
Meer lezen?
Disclaimer: voor alle games die we testen voor het overzicht, hebben we een recensiecode of -exemplaar ontvangen. Mocht je een game missen op de lijst, dan hebben we daar geen code of exemplaar voor gekregen.
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