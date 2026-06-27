Beste games van dit moment – deel 40 (zomer 2026)

Mina The Hollower

Mina the Hollower is de langverwachte nieuwe game van Yacht Club Games, bekend van Shovel Knight. In plaats van een platformer is dit een top-down actie-avonturenspel in de stijl van de klassieke The Legend of Zelda, gecombineerd met Victoriaanse elementen en Dark Souls-mechanieken. Je speelt als Mina, een muis en Hollower die door de grond kan graven om vijanden te ontwijken. Nadat de energietorens van haar stad gesaboteerd zijn en haar schip zinkt, moet ze zich een weg banen door talloze vijanden.

De gameplay kent een flinke uitdaging. Zo kun je zelf maar in vier richtingen aanvallen, terwijl vijanden je wel diagonaal kunnen raken. Ook deinzen vijanden nauwelijks terug bij een hit, en vallen na een vijandelijke tik voelt soms oneerlijk. Verder kent de game een omgekeerde moeilijkheidsgraad: in het begin is het erg lastig, maar door upgrades word je later juist heel krachtig. Daarnaast speelt de 8-bit stijl voor de timing fijner op een klein handheld-scherm (zoals de Switch 2 of Steam Deck) dan op een grote tv.

Tegenover de frustraties staan sterke pluspunten. Het unieke genezingssysteem met plasma beloont agressief spelen, maar straft fouten snel af. Rusten in een holletje herstelt je, maar laat vijanden ook terugkeren (zoals in Dark Souls). Daarnaast blinkt de game uit in flexibiliteit: je kunt de moeilijkheidsgraad naar eigen smaak aanpassen met modifiers en experimenteren met diverse wapens, sidearms en vaardigheden (de zogenaamde trinkets).