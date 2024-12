Achtergrond: Hoe onderhoud en upgrade je een platenspeler?

“Stof is de grootste vijand van vinyl”, horen we meteen van Heinz Lichtenegger, CEO van grote platenspelerfabrikant Pro-Ject, als we hem vragen wat je moet doen om je vinyl langer te laten leven. Een antistatische borstel om de plaat stofvrij te maken en een klein borsteltje om de naald van pluisjes te verlossen? Onmisbaar. Een plaat van stof verlossen hoort er eigenlijk bij, telkens als je hem op de platenspeler legt. Een borstel die op de platenspeler bevestigd wordt helpt om stofopbouw te verminderen. Maar niet iedereen is fan van zo’n accessoire. Wie veel met oude platen bezig is, moet ook een toestel overwegen dat nieuwkomers bij vinyl zal doen opkijken: een wasmachine voor je platen. Er bestaan er met vloeistof en duurdere die werken met ultrasoon geluid. Het lijkt misschien een bizarre aankoop, maar in fijne groeven kan vuil zich echt ophopen.

Het contact tussen de naald van het element en de plaat moet optimaal zijn. Een cartridge juist monteren en instellen is dus cruciaal. Maar er is meer, zegt Lichtenegger: “Een plaat moet perfect plat aansluiten op de draaischijf.” Een gewicht of (beter) een klem lost problemen met bolle vinyl op. “Elke platenspeler presteert beter als hij waterpas staat en op een trillingvrije ondergrond”, horen we nog. Duurdere draaitafels hebben betere voeten die trillingen absorberen (of zelfs een zwevend subchassis), maar een dempende basis onder voeten aanbrengen werkt ook wonderen.