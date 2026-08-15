Review: DALI IO-8 – Deens en eigenzinnig

DALI is heel tegendraads met deze koptelefoon (het als met de duurdere IO-12). Het begint al met het uiterlijk. Het design van de IO-8 is traditioneler dan de meeste NC-koptelefoons, die zo dun en licht mogelijk proberen te zijn. Een app? Neen, dat moet je hier niet verwachten. Dat is een bewuste keuze; bij een eerder bezoek aan de DALI-fabriek in Denemarken liet het weten dat technisch wel een app mogelijk is (en er werd zwaar gehint dat die app er ook echt was, voor intern gebruik). Maar het merk wil een no-hassle ervaring bieden waarbij de nadruk ligt op luisteren naar muziek. De IO-8 is te koop voor 599 euro en is verkrijgbaar in twee kleuren.
DALI is een luidsprekerbouwer, dat staat letterlijk in de naam. Als het dus een NC-koptelefoon bouwt, is het niet verrassend dat dit vanuit een speaker- en hifi-filosofie gebeurt. De IO-8 toont dat dit geen slechte invalshoek is.
|Wat
|Draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking
|Driver
|50 mm papier- en houtpulpconus-drivers
|Bluetooth-codecs
|Bluetooth 5.2 met SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive
|Autonomie
|35 uur met NC
|Extra's
|Etui, USB-kabelmodus
|Gewicht
|325 gram
|Prijs
|599 euro
Minimale bediening
Qua bediening is er enkel een knop op de IO-8 die je laat schakelen tussen een HiFi- en een Bass-modus. Het verschil qua klank hoor je meteen, met de HiFi-modus als meest authentieke vertaling van het DALI-huisgeluid naar de koptelefoon. De Bass-modus voegt – verrassing – meer bas toe.
Een ander toets dient om te schakelen tussen noise-cancelling, geen NC en transparantie. Veel andere of speciale functies zijn er niet, buiten dan die geluidsmodusknop. Qua designfilosofie zit je hier echt recht tegenover iemand als Sony, een merk dat z’n hoofdtelefoons voorziet van zoveel mogelijk functionaliteit. Het draait bij de IO-8 duidelijk om eenvoud en geluidskwaliteit.
Omhuld door muziek
Met zijn grote ronde oorkussens en brede hoofdband ziet de IO-8 er echt uit als een hoofdtelefoon voor thuis. Hij zit ook heel goed op het hoofd, al moet je wel tegen grote kussens rond je oorschelpen kunnen. De bruine mokka-versie is het meest luxe, echt Deens design.
De IO-8 is gemaakt voor draadloos gebruik, maar houdt ook van kabels. De USB-kabelmodus klinkt heel goed, net als wanneer je hem gebruikt met een jack-kabel. Bijna uniek is dat de DALI-koptelefoon in kabelmodus blijft werken, ook als de batterij leeg is. Noise-cancelling is er dan uiteraard niet, maar je kunt wel gewoon blijven luisteren naar muziek. De passieve isolatie van de dikke oorkussens is zo goed dat je dit zelfs kunt doen in een luidruchtige omgeving.
De gebruikte 50-mm drivers met een conus uit papier en houtvezel lijken op de onderdelen die DALI in zijn betere luidsprekers toepast. Ook de tuning ligt in het verlengde van het merk graag doet: warme maar coherent muziek presenteren, met een weeldiger midden. Het is dus zeker niet analytisch of extreem audiofiel ingesteld, maar is universeel genoeg dat je even goed kunt genieten van technotraks als van een barokconcert. De noise-cancelling kun je enkel aan of uit zetten, er is geen adaptieve modus. Maar het presteert wel zeer goed, ruim voldoende om een lange vlucht dragelijk te maken.
Conclusie
De IO-8 is dwars, maar in een markt gevuld met heel gelijkaardige hoofdtelefoons mag dat ook wel. Deze DALI-koptelefoon draait helemaal rond geluidskwaliteit, hoewel de ruisonderdrukking ook wel prima is. En daar kunnen we niet rouwig om zijn, de IO-8 klinkt geweldig – ook als de batterij leeg is!
Beoordeling
DALI IO-8
- Draagcomfort
- Mooi afgewerkt
- USB-DAC-modus
- Kabelmodus werkt zonder batterij
- Geen app om te updaten
- Je drukt makkelijk per ongeluk op uit-knop
Beoordeling DALI IO-8
De IO-8 is dwars, maar in een markt gevuld met heel gelijkaardige hoofdtelefoons mag dat ook wel. Deze DALI-koptelefoon draait helemaal rond geluidskwaliteit, hoewel de ruisonderdrukking ook wel prima is. En daar kunnen we niet rouwig om zijn, de IO-8 klinkt geweldig – ook als de batterij leeg is!
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