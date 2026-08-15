Review: DALI IO-8 – Deens en eigenzinnig

Omhuld door muziek

Met zijn grote ronde oorkussens en brede hoofdband ziet de IO-8 er echt uit als een hoofdtelefoon voor thuis. Hij zit ook heel goed op het hoofd, al moet je wel tegen grote kussens rond je oorschelpen kunnen. De bruine mokka-versie is het meest luxe, echt Deens design.

De IO-8 is gemaakt voor draadloos gebruik, maar houdt ook van kabels. De USB-kabelmodus klinkt heel goed, net als wanneer je hem gebruikt met een jack-kabel. Bijna uniek is dat de DALI-koptelefoon in kabelmodus blijft werken, ook als de batterij leeg is. Noise-cancelling is er dan uiteraard niet, maar je kunt wel gewoon blijven luisteren naar muziek. De passieve isolatie van de dikke oorkussens is zo goed dat je dit zelfs kunt doen in een luidruchtige omgeving.

De gebruikte 50-mm drivers met een conus uit papier en houtvezel lijken op de onderdelen die DALI in zijn betere luidsprekers toepast. Ook de tuning ligt in het verlengde van het merk graag doet: warme maar coherent muziek presenteren, met een weeldiger midden. Het is dus zeker niet analytisch of extreem audiofiel ingesteld, maar is universeel genoeg dat je even goed kunt genieten van technotraks als van een barokconcert. De noise-cancelling kun je enkel aan of uit zetten, er is geen adaptieve modus. Maar het presteert wel zeer goed, ruim voldoende om een lange vlucht dragelijk te maken.