Nieuw in de wereld van platenspelers? Dit moet je weten!

Stof, de vijand

Vinyl is een fysiek medium. Een gevolg daarvan is dat de geluidskwaliteit aangetast wordt door stof en sleet. Het eerste is al heel snel een probleem. Daarom is een borstel om een plaat voor het afspelen (zacht) schoon te wegen een must. Er zijn ook kleine borstels om de naald schoon te maken. Doe dit altijd heel voorzichtig. Een stofkap op de platenspeler helpt tegen het opbouwen van stof, met een platenwasmachine maak je vinyl weer kraaknet. Koop je graag vinyl tweedehands, dan is het een echte aanrader. De meesten werken met vloeistoffen, de hele dure met ultrasoon geluid.

Daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk om je vinyl altijd goed te behandelen. Steek ze na gebruik weer in de hoes, onderwerp ze niet aan temperatuurverschillen en plaats ze rechtop in een kast of doos. Er zijn gelukkig heel veel opties op dit vlak, gaande van elegante retromeubels tot vinyldozen.