360 graden op 8K

Het opnemen in 360 graden gecombineerd met 8K vormt een logische gedachte. Een immersive (onderdompelend) video- of fotobeeld van de totale omgeving produceert gigantische hoeveelheden visuele data. Gebruik je daarvoor een lage opnameresolutie dan blijft er weinig aan beelddetail over. Zeker als het onderwerp of objecten zich verder van de twee tot gecombineerde 360 graden objectieven bevinden. Selfies en close-ups gaan nog best goed doch als je met een drone aan het video- of fotograferen gaat loopt de beeldkwaliteit snel terug.
Schieten op 8K biedt daarvoor een wel toereikende resolutie met de gewenste beeld- en detailscherpte, voldoende helderheid, contrast, natuurgetrouwe kleuren en dynamischbereik. Mits de 360 graden camera over een voldoende grote beeldsensor en lichtgevoeligheid beschikt. Verwacht hiervan echter geen wonderen, regelmatig is het bij dronefotografie net krap aan. Dan nog even een spoiler: De vermelde 8K is tweemaal 4K. Dat wil zeggen de opnamen met de beide objectieven (tweemaal 180 graden) is ook 2 x 4K. De software van de 360 graden camera of drone maakt daar één naadloos geïntegreerd 8K totaalbeeld van.
Alles in beeld
Het video- en fotograferen in 360 graden vormt een totaal andere beeldbenadering. Normaliter bepaalt de video/fotograaf zelf wat er precies in beeld komt. Dit door de keuze van het objectief, camerarichting- of hoek, uitkaderen en beweging zoals tilt en pan. Bij het opnemen in 360 graden met een losse camera of dronecombinatie is dat geheel anders. Er wordt in één alles omvattende ‘volledige cirkel’ opgenomen. Dus geen beelduitsnede of voor en achter. De compositie en kijkhoek kies je achteraf met de bijbehorende software.
Regelmatig worden Virtual Reality (VR) en opnamen in 360 graden op één lijn gezet. Dat is echter niet hetzelfde. Wel is het mogelijk om een 360º video te bekijken met behulp van een virtual reality-bril. Zo kan je dan daadwerkelijk echt om je heen kijken. Het lijkt net alsof je als kijker aanwezig bent op de plek waar de opname is gemaakt. Een belangrijk verschil met VR is dat de kijker niet van positie kan veranderen. Een 360º video heeft in principe één vast standpunt. Bij door een computer gemaakte VR-wereld kan de brildrager ieder gewenst standpunt innemen. Beide benaderingen geven een onderdompelend effect. Bij VR gaat het in de eerste instantie om beleven en bij video/fotografie om storytelling.
Dan nog even de betekenis van immersive content. Dat zijn beeldopnamen die de kijker onderdompelen in een andere wereld. Dat kunnen zowel gewone opnameshots zijn als door de computer gegenereerde beelden. Een belangrijk verschil tussen het in 2D en 3D 360 graden opnemen is dat 2D creëert een stereoscopisch beeld, maar je kan niet realistisch om je heen rondkijken en diepte ervaren. Het blijft allemaal wat plat. Bij 3D komt er een sensationele immersive diepte-ervaring bij.
360 graden apparatuur
De meest gebruikte apparatuur voor het bekijken en ook zelf maken van 360 graden foto’s en video’s zijn smartphones. Met de juiste app kan je gewoon 360 graden filmpjes bekijken. Met behulp van een extra lensje en film-app voor 360 graden maak je best aardige opnamen. Het blijft echter behelpen en aan beperkingen onderhevig.
Een stap verder gaat de aparte 360 graden camera of actioncam met een (selfie-)stick. Doorgaans een rechtop (verticaal) in de hand te houden compact met twee objectieven voor elk opnamen in 180 graden. De software plakt (stitchen) daar dan 360 graden beelden van. Een probleem hierbij is dat ook echt alles in beeld komt waaronder de hand en/of selfiestick. Beiden kan je kunstmatige intelligentie (AI ) gemakkelijk uit het beeld poetsen.
Nog niet zo lang geleden waren compacte 360 graden camera’s speelgoed of niet meer dan een actioncam met 360 graden optie. Vaak met een lagere resolutie en tegenvallende beeldresultaten. Daar is recentelijk een grondige verandering in gekomen. Merken zoals Insta30 gooien hoge ogen. Grotere lichtgevoelige beeldsensoren van 4K, samen 8K, deden hun intrede. Prima foto en video mits je de beperkingen van deze camera’s in de smiezen houdt.
De 360 graden drone is weer een ander verhaal. In principe gaat het hierbij om de combinatie van een drone met geïntegreerde 360 graden camera en bijbehorende afstandsbediening en/of VR-bril. Dat biedt niet alleen geheel nieuwe opnamemogelijkheden en storytelling maar tevens en unieke vliegervaring. Een nog betaalbare uitspringer is de Antigravity A1 met 8K gecombineerde opnamen. Een ware First Person View (VPF) drone waarbij de video/fotograaf zelf de richting bepaalt en immersive meekijkt in de opnamerichting. Welkome extra’s bij 360 graden zijn het volgen (tracking) van objecten en voorgeprogrammeerde vluchtbewegingen.
Het bekijken van 360 graden-opnamen gaat met smartphones, tablets, en computersystemen. De beeldschermen en afspeel-apps dienen daar echter wel voor geschikt te zijn
De meerwaarde van 8K
Heeft 8K (7680 x 4320 echte pixels) nu ook echt meerwaarde bij 360 graden opnamen? Het antwoord is jazeker! Maar de visuele bomen groeien niet tot in de video- en fotohemel. Tweemaal 4K op een grotere beeldsensor combineren tot 8K geeft met name bij video een stuk betere resultaten. Tot professioneel ogende immersive shots aan toe.
Bij de fotografie ligt het in de praktijk toch wat anders. De ontiegelijke hoeveelheid 360 graden beelddata vergen het uiterste van de beeldresolutie. En dan kan 8K toch aan de krappe kant blijken. Niettemin een hele verbetering ten opzichte van 4K. Verder hoe dichter het onderwerp bij de camera komt des te beter het 360 graden beeld uitpakt.
Kant en klaar of achteraf?
De gemakzuchtigen onder ons kunnen gewoon de camera of drone diens 360 graden-werk laten doen. Het automatisch laten stichen en uitsnijden van 360 graden content levert regelmatig (zelfs verrassend) goede resultaten op. Meteen klaar en gereed om er van te genieten of de beelden op social media te delen.
De ware hobbyist wil uiteraard ook zelf aan de slag. Onder andere de compositie, uitkadering, camerahoek, kijkrichting en volgen (tracking) van de onderwerpen ter hand nemen. Daarvoor zijn er diverse opties: In de camera of drone zelf met behulp van de aanwezige software. Het bewerken met een app op de weergave-apparatuur. En het nabewerken (postproduction) met daartoe geschikte NLE-software.
Wanneer en hoe in 360 graden opnemen?
Voor het serieuze 360 graden-camerawerk een aantal overwegingen en opnametips. Eerst een vijftal vragen:
1. Wil jij de kijker leiden naar een plek waar hij anders niet kan zijn?
2. Draagt het toevoegen van ruimte en diepte daadwerkelijk toe bij het begrip van het te vertellen verhaal?
3. Maakt het schieten in 360 graden het verhaal niet te ingewikkeld?
4. Wekt 360 graden meer empathie op?
5. Wil je echt de controle over het verhaal en genoten ervaring aan de kijker overlaten?
Zo ja, dan is het opnemen in 360 graden een prima visueel instrument. Vervolgens de trias actie, het er bij betrekken en educatief. 360 Graden heeft de mogelijkheid in zich om actie spectaculair te versterken. Immersive en het zelf kunnen bepalen waarnaar je kijkt betrekt de kijker bij het video- of fotoverhaal. En onderwijskundig gezien is 360 graden een uitstekende manier on kennis en ervaring over te brengen. Kijk voor goede tips eens de top 10 voor het maken van een goede 360K video het Belgisch YouTube-filmpje: https://youtu.be/krE_TiVvqH0?si=_1efSvjhvv4FzB2_
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