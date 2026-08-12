360 graden op 8K

Alles in beeld

Het video- en fotograferen in 360 graden vormt een totaal andere beeldbenadering. Normaliter bepaalt de video/fotograaf zelf wat er precies in beeld komt. Dit door de keuze van het objectief, camerarichting- of hoek, uitkaderen en beweging zoals tilt en pan. Bij het opnemen in 360 graden met een losse camera of dronecombinatie is dat geheel anders. Er wordt in één alles omvattende ‘volledige cirkel’ opgenomen. Dus geen beelduitsnede of voor en achter. De compositie en kijkhoek kies je achteraf met de bijbehorende software.

Regelmatig worden Virtual Reality (VR) en opnamen in 360 graden op één lijn gezet. Dat is echter niet hetzelfde. Wel is het mogelijk om een 360º video te bekijken met behulp van een virtual reality-bril. Zo kan je dan daadwerkelijk echt om je heen kijken. Het lijkt net alsof je als kijker aanwezig bent op de plek waar de opname is gemaakt. Een belangrijk verschil met VR is dat de kijker niet van positie kan veranderen. Een 360º video heeft in principe één vast standpunt. Bij door een computer gemaakte VR-wereld kan de brildrager ieder gewenst standpunt innemen. Beide benaderingen geven een onderdompelend effect. Bij VR gaat het in de eerste instantie om beleven en bij video/fotografie om storytelling.

Dan nog even de betekenis van immersive content. Dat zijn beeldopnamen die de kijker onderdompelen in een andere wereld. Dat kunnen zowel gewone opnameshots zijn als door de computer gegenereerde beelden. Een belangrijk verschil tussen het in 2D en 3D 360 graden opnemen is dat 2D creëert een stereoscopisch beeld, maar je kan niet realistisch om je heen rondkijken en diepte ervaren. Het blijft allemaal wat plat. Bij 3D komt er een sensationele immersive diepte-ervaring bij.