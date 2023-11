Smart Living Project: Honeywell Home evohome met Homey Pro

Van Z-Wave naar Honeywell Home evohome

In ons eerder gepubliceerde artikel lees je alles over de keuze om voor een nieuw systeem voor verwarmen en koelen te gaan, maar kort gezegd zijn we overgestapt van een systeem met losse Z-Wave componenten naar een alles-in-één systeem. De belangrijkste redenen hiervoor waren het gebruiksgemak, een altijd werkende back-up als het domoticasysteem uitvalt, eenvoudigere installatie, eenvoudigere flows (scenario’s) en geen gedoe meer met losse componenten die allemaal op hun eigen manier het systeem kunnen beïnvloeden.

We maken gebruik van het Honeywell Home evohome-systeem, dat in ons geval bestaat uit twee HCC100 Multizone-regelaars (een boven en een beneden). Op de begane grond wordt de HCC100 gekoppeld met de circulatiepomp, die aangestuurd wordt op basis van de status van de 24 kleppen. We hebben er daarnaast voor gekozen de koelmodus van de warmtepomp uit te lezen met evohome, aangezien de weersafhankelijke regeling in ons geval prima werkt. De HCC100 weet dus of de warmtepomp aan het koelen of verwarmen is, waar het openen en sluiten van de kleppen dan op aangepast wordt. Je kunt er ook voor kiezen om het koelen handmatig op het evohome bedienpaneel in te schakelen, waarna de warmtepomp omschakelt op basis van een signaal van evohome. In elke ruimte hebben we een Honeywell Home DT4 thermostaat geplaatst. Dit is een draadloze thermostaat die middels RF communiceert met het evohome bedienpaneel. Heb je al leidingen of kabels liggen, dan kun je ook kiezen voor de bedrade variant. Maar, we kunnen al verklappen dat de draadloze communicatie in een zeer goed geïsoleerd huis met een volgestopte verdiepingsvloer perfect werkt.

Een groot voordeel van evohome is dat het zelflerende algoritmes bevat die het verwarmen of koelen van een ruimte efficiënter maken. Hierdoor hoeft de warmtepomp minder hard te werken, is de kans op een hogere of lagere temperatuur dan gewenst kleiner en is de kans op een stabiele en comfortabele ruimtetemperatuur groter.

Het Honeywell Home evohome-systeem is volledig op zichzelf te gebruiken, zonder tussenkomst van een hub zoals de Homey Pro. Binnen de evohome-omgeving (de Home-app) en op het evohome bedienpaneel kun je zelf de gewenste temperaturen instellen voor elke zone, de namen van zones aanmaken, schema’s instellen, een tijdelijke boost- of ecomodus activeren, de afwezigheidmodus inschakelen, een schema voor een vrije of speciale dag aanmaken en het systeem geheel uitschakelen. Je kunt er alle kanten mee op en het systeem leert het gedrag van jouw verwarmings- en koelingscircuit automatisch kennen. Dat betekent bijvoorbeeld dat bepaalde kleppen langer open blijven of eerder opengaan wanneer een specifieke ruimte snel afkoelt.

Het evohome-systeem kan ook kijken naar het weer en de vooruitzichten en hier het gedrag op aanpassen. Komt er bijvoorbeeld een ijskoude nacht aan, dan zorgt evohome ervoor dat zones die in de winter sneller koud aanvoelen iets hoger verwarmd worden. Het omgekeerde geldt voor een milde dag in de winter, waarbij je verschillende zones kunt uitsluiten van verwarmen om energie te besparen. Tot slot zijn er twee ‘Optimalisaties’. Je kunt kiezen voor de Adaptieve start, waarmee het systeem de aanwarmtijd van een ruimte leert kennen en de inschakeltijd hierop aanpast zodat je precies op het juiste moment de juiste temperatuur in een ruimte hebt. Optimum stop werkt hetzelfde, zodat de verwarming eerder dichtgaat en je precies op het moment dat de temperatuur verlaagd mag worden ook een lagere temperatuur krijgt. Dit bespaart energie. Let wel dat deze optimalisaties alleen werken wanneer je een schema binnen evohome gemaakt hebt. Heb je een continu schema (zonder temperatuurveranderingen binnen evohome) zoals wij hebben, dan werkt dit vanzelfsprekend niet.