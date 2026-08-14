Streamingtips #33 – The Housemaid, The Brutalist en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
The Brutalist (Netflix)
We trappen af met een zware film: The Brutalist laat Adrien Brody een visionair architect spelen die aan een project begint dat hem aan het hart gaat. Maar hij heeft ook veel te maken met trauma’s zo na de oorlog. Hij probeert hard om een nieuwe start te maken, maar zijn gedachten blijven hem soms terug transporteren naar dat eerdere leven. Kan een rijke vriend hem helpen, of maakt die het alleen maar erger?
The Wolf, the Fox, and the Leopard (Prime Video)
Ze werd grootgebracht door wolven, vervolgens in een lab gestopt voor experimenten en uiteindelijk bevrijd door milieuactivisten, die vervolgens een nogal hoge verwachting van haar hebben. In deze dramafilm moet een jonge vrouw gespeeld door Jessica Reynolds leren op eigen benen te staan, in een wereld die zoveel sneller gaat dan zij.
Normal (Amazon Prime Video)
Een film met Rob Odenkirk is meestal meteen al een succes. Hij is gewoon een heel toffe acteur die interessante rollen kiest. In Normal, Minnesota wordt in deze film een voormalig rechercheur uitgedaagd wanneer hij als tijdelijke sheriff wordt aangesteld en een bankoverval volledig de verkeerde kant op gaat. Corruptie, vriendjespolitiek en meer ellende zijn slechts het topje van de ijsberg.
The Big Sick (Videoland)
De romantische comedy The Big Sick draait om twee mensen die na een onenightstand verliefd zijn. Alleen is de een van Pakistaanse afkomst en durft hij zijn ouders niet over zijn nieuwe liefde te vertellen. De jongedame verbreekt de relatie, maar komt dan in een coma terecht: wat gaat hij nu doen? Met Kumail Nanjiani en Zoe Kazan.
The Housemaid (HBO Max)
Sydney Sweeney en Amanda Seyfried spelen in deze interessante thriller een huisvrouw en een huishoudster, al is het allemaal totaal niet wat het lijkt. Deze film speelt met je verwachtingspatroon en is wat ons betreft een van de betere prenten van 2025. Tof dat hij nu toegankelijker wordt via HBO Max, want hij is zeker de moeite waard.
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