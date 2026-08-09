Review: Marshall Stanmore IV – Bluetoothspeaker voor de gitaarliefhebber

Als fanatieke amateur-gitarist is Marshall natuurlijk geen onbekende voor mij. De gitaarversterkers van Marshall behoren misschien wel tot de meest iconische ter wereld. Naast in de wereld van de gitaarversterkers is Marshall ook actief op het gebied van speakers, soundbars en koptelefoons. Eerder al kon je de review lezen van de Marshall Heston 120 soundbar, dit keer gaan we aan de slag met de Marshall Stanmore IV.
Een high-end bluetoothspeaker met het iconische design van Marshall? In deze review gaan we aan de slag met de Marshall Stanmore IV.
Dit is de Marshall Stanmore IV
De Marshall Stanmore IV is alweer de vierde generatie van deze forse bluetoothspeaker. In tegenstelling tot de eerder geteste Marshall Willen en de Marshall Emberton III vind je hier geen ingebouwde batterij, maar is dit echt een model om thuis op een vaste plek neer te zetten met de stekker in het stopcontact. De nieuwe Marshall Stanmore IV is geen revolutie, maar eerder een evolutie. Men heeft het klassieke, houten design behouden met een knipoog naar de gitaarversterkers van het merk, maar ondertussen nieuwe tweeters geplaatst, de waveguides opnieuw ontworpen en de baspoort vernieuwd. Dit moet zorgen voor een verbeterde stereoweergave met een gecontroleerde bas en minder vervorming. Dynamic Loudness moet ervoor zorgen dat de speaker op alle volumes goed klinkt. Verdere nieuwigheden zijn de ondersteuning voor LDAC en Auracast, terwijl ook de kabels dit keer netter weggewerkt kunnen worden aan de onderkant van de speaker. Voor de liefhebbers is er ook een app met equalizer om het geluid naar wens aan te passen. Dankzij RCA en AUX kun je zelfs je platenspeler aansluiten op dit model. De speaker is verkrijgbaar in het zwart of beige (cream) en heeft een adviesprijs van 399 euro.
Design en installatie
Denk aan de legendarische gitaarversterkers van Marshall, maar dan als luxe bluetoothspeaker. Dit model ademt rockmuziek uit door de fysieke draaiknoppen en aan/uit-schakelaar bovenop, het Marshall-logo voorop, de vinylafwerking rondom en het rooster. Je kunt duidelijk zien dat men echt het design van de gitaarversterkers over wilde brengen naar deze stijlvolle speaker. En dat resultaat is echt zeer fraai, want dit is echt een blikvanger in huis.
Dit is dan ook geen draadloze bluetoothspeaker (een ingebouwde batterij ontbreekt), maar een model dat je echt in je huis neerzet als volwaardige luidspreker. Marshall noemt het zelf ook een tijdloos, analoog design bestaande uit een houten kabinet met gebruik van vinylafwerking, metaal en gerecyclede materialen. Het oogt robuust en brengt de rocksfeer direct in je huiskamer. De vinylafwerking met reliëf is overigens wel een beetje een stofmagneet, dat is hetzelfde op de gitaarversterkers hier in huis. Het gaat tussen het reliëf zitten en zie het er dan maar weer vandaan te krijgen. Het is een detail, want verder is dit model zo robuust en zwaar en is het echt een volwaardige speaker. Dit model is weer een slagje groter dan de Acton-serie (hierboven op de foto met de Stanmore IV) van Marshall, alhoewel het met de Woburn ook nog grotere bluetoothspeakers in het assortiment heeft.
De installatie is een fluitje van een cent overigens. Uitpakken, stekker in het stopcontact en het fysieke schakelaartje omzetten. Jouw Android-telefoon pakt standaard meteen LDAC voor de beste muziekkwaliteit (sorry Apple-gebruikers) en je kunt eigenlijk direct los. Ik raad echter aan om de Marshall-app eerst even te downloaden vanuit de Play Store/App Store. Niet alleen kun je de nieuwste firmware downloaden, ook vind je hier een equalizer en diverse presets.
Bediening en app
Bovenop de Marshall Stanmore IV vind je de aan/uit-schakelaar, drie draaiknoppen voor volume, bass en treble, maar ook knoppen om te wisselen tussen bluetooth, AUX en RCA, vorige, volgende, play/pauze en een speciale M-knop. Ik dacht wellicht dat dit voor het inschakelen van Marshall Signature Sound was, maar dit blijkt een knop te zijn die je zelf kunt instellen. Je kunt dus je favoriete EQ-setting hieronder plaatsen, maar ook Spotify Tap gebruiken en direct een specifieke playlist starten. De draaiknoppen bieden trouwens wel echt feedback waardoor het samen met de aan/uit-schakelaar zeer robuust voelt. Ik geef echt de voorkeur aan stevige fysieke knoppen in plaats van touchknoppen en dat heeft Marshall perfect voor elkaar met de Stanmore IV. Eenmaal verbonden via bluetooth kun je muziek natuurlijk gewoon starten en stoppen vanaf je smartphone of tablet en je favoriete streamingdienst.
Daarnaast is er ook nog de app. De Marshall-app hebben we al eerder gebruikt bij de draagbare bluetoothspeakers van het merk en het is een unieke app qua vormgeving die echt de sfeer van Marshall weet weer te geven. Naast het kiezen van geluidspresets of zelf aan de slag met de 5-bandsequalizer kun je firmware-updates uitvoeren, maar ook de plaatsing aanpassen. Kies bijvoorbeeld of de speaker dicht bij een rand staat, dicht bij een muur of juist precies op de hoek. Het geluid wordt direct aangepast en dit merk je voornamelijk bij de bas die dan niet te overheersend of juist te afwezig is.
Geluid
Wie de reviews van de Willen en de Emberton III nog vers voor de geest heeft weet dat ik vrij enthousiast ben over ‘Marshall Signature Sound’. Deze tuning is als preset te kiezen via de app (en is ook het standaardgeluid) en werkt met name zeer goed met rockmuziek, alhoewel ik de speaker dan toch ook een beetje te kort doe. Strakke bassen, gitaar en zang dat goed naar voren komt en heldere hoge tonen zonder scherpte. Muziek heeft echt een rauw randje waardoor het zo goed werkt bij muziek waar gitaren goed vertegenwoordigd zijn. Marshall is dan ook één van de weinige fabrikanten met bluetoothspeakers waar ook de echt stevige metalcore goed op klinkt. We hebben al teveel bluetoothspeakers voorbij zien komen waar de impact van echt stevige gitaarmuziek helaas ontbreekt.
De Marshall Stanmore IV levert echt een dynamische prestatie met Marshall Signature Sound waarbij dus vooral de liefhebbers van rock en aanverwante genres erg goed aan zijn of haar trekken komt. Waar merken als JBL of Sony qua bluetoothspeakers vooral de basliefhebbers plezieren, daar moet je voor de stevige gitaarmuziek echt bij Marshall zijn. Het is alsof de speaker ervoor gemaakt is met een soundstage die ook in grotere kamers niet zou misstaan en een bas die weet te overdonderen, zonder dat dit ten koste gaat van de rest van het geluid. Toch komen de 5-inch subwoofer van 60W en twee 25W 0.75-inch tweeters niet pas los op hogere volumes, want ook ingetogen weet dit model indruk te maken met veel detail waar de ondersteuning van LDAC ongetwijfeld aan bij weet te dragen. En luister je liever wat anders dan gitaarmuziek? Dan is dat natuurlijk geen enkel probleem, want de Marshall Stanmore IV weet ieder genre volwassen, zij het met een rauw randje, naar voren te brengen
We moeten echter ook niet vergeten dat dit in feite een pure bluetoothspeaker is en we toch graag ook wat anders functies hadden willen zien op dit prijspunt, alhoewel het met de 3,5mm AUX-ingang en de RCA-ingang natuurlijk ook mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld je platenspeler. Bij een speaker op dit formaat zou een DAB+-radio niet misstaan terwijl ook iets meer slimme functies perfect zouden passen. Wifi-ondersteuning bijvoorbeeld, maar ook ondersteuning voor Tidal/Spotify Connect of AirPlay 2 is toch wat we graag zien. Het is puur en alleen een bluetoothspeaker en dat betekent dat inkomende berichtjes op je smartphone je toch uit je luisterervaring weet te halen. Goed om te weten is dat er ondersteuning is voor Auracast, waardoor je een multiroom-ervaring kunt creëren met andere speakers die Auracast ondersteunen.
Conclusie
Geen smartfuncties en ook geen ingebouwde accu. De mogelijkheden zijn daarmee wat beperkter dan die van sommige concurrenten in deze prijsklasse. Wat de Marshall Stanmore IV wél doet, doet hij echter bijzonder goed. Deze hoogwaardige bluetoothspeaker met LDAC-ondersteuning levert een volwassen, dynamisch geluid en is dankzij het iconische ontwerp bovendien een echte blikvanger in de woonkamer.
Ben je op zoek naar een bluetoothspeaker met een krachtig en karaktervol geluid én de mogelijkheid om bijvoorbeeld een platenspeler aan te sluiten? Dan is de Marshall Stanmore IV een uitstekende keuze. Hij combineert een tijdloos design met een energieke, licht rauwe klanksignatuur die perfect past bij het Marshall-DNA en de gitaarliefhebber.
Beoordeling
Marshall Stanmore IV
- Volwassen geluid met een rauw randje
- Iconisch design
- Gebouwd als een huis
- Ook je platenspeler aansluiten
- Goede app met equalizer
- LDAC-ondersteuning
- Toch wat beperkt qua opties
- De prijs is stevig
Beoordeling Marshall Stanmore IV
Geen smartfuncties en ook geen ingebouwde accu. De mogelijkheden zijn daarmee wat beperkter dan die van sommige concurrenten in deze prijsklasse. Wat de Marshall Stanmore IV wél doet, doet hij echter bijzonder goed. Deze hoogwaardige bluetoothspeaker met LDAC-ondersteuning levert een volwassen, dynamisch geluid en is dankzij het iconische ontwerp bovendien een echte blikvanger in de woonkamer.
Ben je op zoek naar een bluetoothspeaker met een krachtig en karaktervol geluid én de mogelijkheid om bijvoorbeeld een platenspeler aan te sluiten? Dan is de Marshall Stanmore IV een uitstekende keuze. Hij combineert een tijdloos design met een energieke, licht rauwe klanksignatuur die perfect past bij het Marshall-DNA en de gitaarliefhebber.
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