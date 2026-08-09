Review: Marshall Stanmore IV – Bluetoothspeaker voor de gitaarliefhebber

Design en installatie

Denk aan de legendarische gitaarversterkers van Marshall, maar dan als luxe bluetoothspeaker. Dit model ademt rockmuziek uit door de fysieke draaiknoppen en aan/uit-schakelaar bovenop, het Marshall-logo voorop, de vinylafwerking rondom en het rooster. Je kunt duidelijk zien dat men echt het design van de gitaarversterkers over wilde brengen naar deze stijlvolle speaker. En dat resultaat is echt zeer fraai, want dit is echt een blikvanger in huis.

Dit is dan ook geen draadloze bluetoothspeaker (een ingebouwde batterij ontbreekt), maar een model dat je echt in je huis neerzet als volwaardige luidspreker. Marshall noemt het zelf ook een tijdloos, analoog design bestaande uit een houten kabinet met gebruik van vinylafwerking, metaal en gerecyclede materialen. Het oogt robuust en brengt de rocksfeer direct in je huiskamer. De vinylafwerking met reliëf is overigens wel een beetje een stofmagneet, dat is hetzelfde op de gitaarversterkers hier in huis. Het gaat tussen het reliëf zitten en zie het er dan maar weer vandaan te krijgen. Het is een detail, want verder is dit model zo robuust en zwaar en is het echt een volwaardige speaker. Dit model is weer een slagje groter dan de Acton-serie (hierboven op de foto met de Stanmore IV) van Marshall, alhoewel het met de Woburn ook nog grotere bluetoothspeakers in het assortiment heeft.

De installatie is een fluitje van een cent overigens. Uitpakken, stekker in het stopcontact en het fysieke schakelaartje omzetten. Jouw Android-telefoon pakt standaard meteen LDAC voor de beste muziekkwaliteit (sorry Apple-gebruikers) en je kunt eigenlijk direct los. Ik raad echter aan om de Marshall-app eerst even te downloaden vanuit de Play Store/App Store. Niet alleen kun je de nieuwste firmware downloaden, ook vind je hier een equalizer en diverse presets.