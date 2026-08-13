Luisteren AVM CS 2.3 met MA 30.3 MK II

Omdat Garmt graag wil horen of alles naar behoren werkt, besluiten we de set direct uit de doos aan te sluiten en al in koude toestand voor het eerst te beluisteren. De all-in-one heeft al eerder gespeeld, terwijl de twee mono eindversterkers zelfs nog hagelnieuw zijn. Wat kun je van zo’n start eigenlijk verwachten. Nieuwe apparaten klinken vaak nog stroef, mechanisch, vlak en ingesnoerd. Net of het allemaal nog niet wil of op zijn plaats valt. Dus dat is ook min of meer de verwachting die ik in eerste instantie heb. Ik trap af met een bijzonder album van de Deense jazz en fusiondrummer Emil de Waal genaamd Mane. Een man die niet vies is van experimentele pop en die in de Zweeds-Deense multi-instrumentalist, componist en producer Gustaf Ljunggren, een muzikale tegenhanger heeft gevonden. Wanneer ik start met het melancholisch openende en laten pulserende nummer Donjoy, zijn zowel ik als ook Garmt meer dan aangenaam verrast. Dit kan niet waar zijn!

Een stereobeeld wat zich tot ver buiten en achter de Master Contemporary C luidsprekers uitstrekt met grip in het laag dat niet alleen strak en beheerst is, maar zelfs nu al luchtig is en heel fraai toonvast opereert. Wanneer het nummer gestaag steeds verder opbouwt en bijna opent als een mooie bloem, drukt de complexiteit het trio niet in het defensief, maar blijven rust, overzicht en schoonheid volledig overeind. Wauw, dit is echt indrukwekkend zeg en dat voor ongeveer 10.000 euro voor alle drie de apparaten tezamen! Ook Garmt kan er niet over uit dat het meteen al zo goed en compleet klinkt. Net of het al tijden zo staat te spelen. Natuurlijk kan het een soort toeval zijn dat het meteen zo goed uit de verf komt. Maar dan nog moeten zowel de all-in-one als de mono eindversterkers van buitengewoon hoog kaliber zijn. Alleen wat is hoog in dit niveau? Waag ik het te zeggen? Eigenlijk minstens het dubbele van wat deze apparaten moeten kosten! Zo dat is eruit. Want ook in de weken die volgen blijft het (zeer) hoge niveau helemaal overeind en rijpt het nog verder. Daarbij treden geen grote verschillen op en wordt het geluid vooral nog wat soepeler, rijper en nog meer verfijnd.