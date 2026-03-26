FWD Magazine #114: Een nieuwe editie met veel primeurs!

26 maart 2026
Voor dit nummer is de redactie veel de baan op geweest. Voor de in-depth reportage over uitdager Arendal trokken we naar Zuid-Noorwegen, terwijl het uitgebreide verslag rond ISE een vluchtje naar Barcelona vereiste. Beeldexpert Eric sprong dan weer op de Eurostar om in Londen te ontdekken wat LG op beeldvlak van plan is. In dit nummer vind je dus veel leesvoer waarmee je bijbeent over de nieuwste ontwikkelingen op vlak van video, audio en smarthome.

Natuurlijk is FWD Magazine #114 ook tot aan de nok gevuld met tests en achtergronden. Op beeldvlak is nog even wachten op de nieuwste modellen, maar in tussentijd kun je wel lezen waarom je volgende televisie z’n glans heeft verloren. En welke andere verrassende features je kan verwachten op een tv anno 2026?

Op audiovlak pakt deze editie weer met primeurs uit. Buizenversterker zijn oubollig?  Dan moet je zeker de test lezen van de Luna van het Poolse Fezz Audio. Modern design maakt deze geïntegreerde buizenversterker een echt pronkstuk. Heb je liever hifi met een kleine voetafdruk? Dan is de test van de Mission 778-toren zeker de moeite. Ook de fonkelnieuwe 778S streamer met technologie van Silent Angel komt aan bod. In het nummer wordt ook de Exposure 5510 Integrated Amplifier en 5510 DAC getest, nog een mooi systeem van Britse bodem.

De NAD M33 V2 is dan iets helemaal anders: klasse D van Purifi, alle mogelijke streamingopties en dan nog eens Dirac-kamerkalibratie. Voor de surroundliefhebber is de review van de Marantz AV 30 en AMP 30 eigenlijk onmisbaar.

Vinylliefhebbers blijven niet in de kou staan. Met de Clearaudio Compass en de Takumi TT Level 1.1 met Takumi Aka MC-cartridge krijg je diepgaande tests van twee heel boeiende platenspelers te lezen. De tests van de Arendal 1528 Bookshelf 8 en Perlisten A4t laten je dan weer kennismaken met betere hifi-speakers afkomstig van twee merken die gevestigde waarden uitdagen.

Dit en nog veel meer lees je in de nieuwe editie van FWD Magazine!

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 114 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!

EcoFlow adv
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 10 november 2025

Tip: De EcoFlow STREAM thuisbatterij verovert Nederland – en dit is waarom (ADV)

10 november 2025
