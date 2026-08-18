Reolink lanceert slimme beveiligingscamera’s zonder maandelijkse kosten

Het grootste probleem van veel slimme beveiligingscamera’s? Ze kijken vaak maar één kant op. Reolink lost dat op met hun vernieuwde OMVI-serie. Dankzij de zogeheten SyncTrack-technologie draait de camera niet alleen 360 graden rond, maar geeft hij ook direct een breed panoramabeeld van 180 graden. Zo zie je in één oogopslag je hele tuin of oprit, zonder dat er geheime hoekjes overblijven. Handig is dat er voor elke woonsituatie wel een optie is: van slimme draadloze modellen op batterij en zonne-energie tot strakke PoE-camera’s via de netwerkkabel.

Waar diverse merken geld vragen voor slimme persoons- of bewegingsdetectie, pakt Reolink het anders aan. De nieuwe ReoNeura AI draait rechtstreeks op de camera zelf (on-device). Dat betekent twee dingen: razendsnelle meldingen én je zit niet vast aan een maandelijks opzegbaar abonnement om alle functies te gebruiken.

Voor wie echt alles haarscherp wil zien, introduceert Reolink het nieuwe topmodel: de OMVI X16 PoE. Deze krachtpatser beschikt over maar liefst 24 megapixel en 16× optische zoom. Daarmee kun je zelfs op grote afstand nog moeiteloos inzoomen op kentekens of details aan het einde van de straat.

Prijzen en lanceerdata zijn nog niet bekendgemaakt.