Oehlbach introduceert de PowerStation 1009

Het Duitse bedrijf Oehlbach is een van de pioniers en marktleiders op het gebied van hoogwaardige hifi- en homecinemabekabeling en audio-accessoires. Met de nieuwe PowerStation 1009 introduceert Oehlbach zijn absolute topmodel op het gebied van stroomfilters voor high-end hifi en home cinema. De PowerStation 1009 is ontworpen om tot acht aangesloten apparaten te voorzien van een zo schoon en stabiel mogelijke stroomvoorziening. Een hoogwaardige, ingekapselde ringkerntransformator van 600 watt vormt het hart van het apparaat. Daarnaast zorgen een DC-blocker, een afgeschermd stroomfilter en uitgebreide beveiligingsfuncties ervoor dat aangesloten apparatuur optimaal wordt beschermd. Aan de achterzijde zijn acht aansluitingen beschikbaar: vier gefilterde aansluitingen voor digitale apparatuur, twee gefilterde aansluitingen voor analoge componenten en twee ongefilterde aansluitingen. Ook beschikt de PowerStation 1009 over een vergulde aardingsaansluiting, bijvoorbeeld voor een platenspeler. Naast filtering biedt de PowerStation 1009 uitgebreide bescherming tegen elektrische problemen. Een inschakelvertraging voorkomt piekbelastingen bij het inschakelen van aangesloten apparatuur. Daarnaast zijn er beveiligingen tegen overspanning, overbelasting en oververhitting. Vier leds aan de voorzijde geven de status van het apparaat weer, waaronder temperatuur, spanning, overbelasting en fasepolariteit.

Ook aan het ontwerp is veel aandacht besteed. De PowerStation 1009 is ondergebracht in een robuuste, volledig metalen behuizing met een geborsteld aluminium frontpaneel. Alle contacten zijn 24-karaats verguld en de interne bekabeling maakt gebruik van hoogwaardige zuurstofvrije koperen geleiders met een doorsnede van 3,3 mm². Met een gewicht van maar liefst 14,9 kilogram en afmetingen van 43,5 × 30 × 12,5 centimeter is de PowerStation 1009 duidelijk ontworpen als een serieus onderdeel van een high-end audio- of home-cinemasetup.

Prijs en beschikbaarheid

De Oehlbach PowerStation 1009 is inmiddels verkrijgbaar via gespecialiseerde dealers. De aanbevolen verkoopprijs in Duitsland bedraagt €1.999 inclusief btw.