Smart Living Project – een jaar later: wat viel mee en wat viel tegen?

De algehele ervaring

Voordat we dit project begonnen hadden ook wij natuurlijk hier en daar wel een twijfel. Gaat het allemaal werken zoals gepland? Blijven producten die we kiezen ondersteund door het smarthomesysteem? Kunnen we het zelf allemaal goed en optimaal automatiseren? Gelukkig kunnen we over het algemeen zeggen dat de ervaring zeer positief is en dat vooral een goede voorbereiding ervoor heeft gezorgd dat die ervaring positief gebleven is in het afgelopen jaar.

Persoonlijk vind ik het na een jaar nog steeds leuk om elke twee weken even door het systeem te lopen, verbeteringen door te voeren of nieuwe producten toe te voegen. Een smarthome van deze orde van grootte leeft en blijven leven, en moet zich ook continu aanpassen aan het leven van de gebruikers. En de manier van leven binnenshuis verandert nogal eens. Niet alleen per seizoen, maar ook met de komst van een kind of het veranderen van werk. Als ‘systeembeheerder’ van het slimme huis blijf je dus regelmatig bezig om het huis aan te passen aan de wensen en levensstijlen van de gebruikers. Als je dit soort zaken leuk vindt is het natuurlijk helemaal geen straf, maar zie het sowieso niet als een ‘moetje’ want doordat je er regelmatig mee bezig bent leer je het systeem ook echt kennen. Gaat er dan een keer iets fout of moet je iets toevoegen of veranderen, dan kom je daar een stuk sneller uit.

Maar, het draait niet alleen om mijn ervaring. In menig smarthome is het de ervaring van de overige gezinsleden die zwaarder telt. Zij hebben namelijk (in veel gevallen) geen kennis van zaken, hebben er geen groot aantal uren in geïnvesteerd en voelen vaak ook niet het enthousiasme van een nieuw apparaat of een nieuwe functie. Het moet voor deze gezinsleden gewoon werken en ze moeten er ook niet veel extra handelingen voor hoeven te verrichten. Dat kan een uitdaging zijn, zeker als je zoveel automatiseert als hier in huis, maar alles vraagt gewenning en een systeembeheerder die regelmatig rustig uitlegt hoe iets werkt. Gelukkig is het in ons geval allemaal erg goed bevallen. Met name qua klimaat, verlichting, zonwering en raamdecoratie. Over deze zaken hoeft namelijk helemaal niet meer nagedacht te worden; het gaat automatisch. De enige plek waar nog een lichtknop aangeraakt wordt is de badkamer en de slaapkamer, en dat went heel snel. Het huis past zich aan, aan de situatie en het is eigenlijk heel apart hoe snel je dat als normaal gaat zien. Soms is het goed om er even bij stil te staan hoe mooi dat eigenlijk is en hoeveel tijd je erin hebt gestopt om dat te bereiken.