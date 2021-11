FWD Live Webcast: plasma vs oled (terugkijken)

Vele plasma-bezitters denken na over de overstap naar oled, maar is dit het juiste moment? In de FWD Live Webcast bespreken we de voordelen van oled ten opzichte van plasma met onze tv-expert Eric Beeckmans, die daarnaast zijn eigen ervaringen met zowel plasma als oled deelt. Ook hebben we een gast uitgenodigd. Jordy van der Linden, Product Manager Home Entertainment bij Panasonic, deelt de visie van de tv-fabrikant over dit onderwerp en vertelt meer over waarom nu het juiste moment is om van plasma over te stappen naar oled.