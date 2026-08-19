Er uitspringende verbeteringen

Een belangrijke vooruitgang betreft de beide objectieven die gezamenlijk het 360 (2 maal 180) graden video- of fotobeeld vormen. Deze lenzen zijn door hun uitbollende vorm doorgaans nogal kwetsbaar. Een krasje of putje is door stoten, langs schuren of vallen is zo gemaakt. Daartegen zet de Insta 360 X5 tweewapens in:

1. Een extra ultra harde saffier-coating weert niet alleen stof en vuil maar beschermt ook tegen lichtere fysieke bedreigingen. Dit naast het plaatsen van lens guards die deze camera automatisch herkent.

2. En mocht een objectief toch beschadigd raken en dan kan de gebruiker deze zelf vervangen zonder het toestel op te hoeven sturen. Een heel gemak.

De Insta X5 8K heeft nu een grotere 1/1.28 inch beeldsensor dan zijn voorgangers die met een 1/2 type behept zijn. Dat merk je in de praktijk meteen. Een stuk lichtsterker, scherper en helderder, een groter dynamisch bereik en fraaie kleuren. Opnamen bij matig licht en nacht zien er gewoon goed uit. Ook binnenshuis en op feestjes een aanwinst.

HDR vormt altijd een lust voor het oog op de relatief kleine actioncams en 360 graden camera’s. Dat tilt de geavanceerde modellen echt uit boven de massa. De X5 8K biedt Active HDR-video tot 5.7K 60fps. Een verdubbeling van de framerate ten opzichte van de Insta360 X4. Ook hier valt de invloed van de grotere sensor (1/1.28” vs. 1/2” bij de X4 en lager) te merken. De verbeterde lichtgevoeligheid en rijkere beelden in moeilijke lichtomstandigheden springen er uit. Met name bij zonsop- of ondergangen, schaduwrijke landschappen of binnenopnamen.

Het geluid blijft altijd een moeilijk ding bij actioncams. Kleine microfoons met tegenvallende opnamecapsules, veel gedruis uit de omgeving en elektronische audiocircuits die slechts matig wegfilteren. De Insta360 5X speelt hier ‘Leentje buur’ bij de Insta360 Ace Pro 2 uit de eigen stal. Een nieuw ontworpen windbeschermer en slimme audioprocessing zorgen voor een in dit genre opvallend betere geluidskwaliteit. Aan boord van de Insta360 X5 zijn een Auto Wind Noise Reduction met twee standen én een Voice Enhancement-modus. Die laatst genoemde techniek zorgt ervoor dat een (commentaar)stem altijd goed doorkomt. De X5 camera Bluetooth headsets en motormodellen zijn perfect voor motovloggers of instructievideo’s op de weg.