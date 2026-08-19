Insta heeft naam en faam gemaakt met de combinatie van een 360 graden-camera en geavanceerde actioncam. Het huidige topmodel is de X5 8K, een van de, zo niet de beste camera in dit genre tot op heden uitgebracht. Was het model X4 al heel goed, de X5 is zo’n beetje de overtreffende trap…
In een notendop een sensor van 1/1.28 inch, resolutie: 72 megapixel, 360 graden-optiek van 6mm f/1.9, video: 8K/30p/5.7K/60P, touchscreen 2.5 inch en gewicht: 200 gram. Een ideale 360-graden actioncam voor contentmakers die haarscherpe beelden, stabiele actie-opnames en creatieve vrijheid willen. Van 8K-video tot indrukwekkende prestaties bij weinig licht.
Er uitspringende verbeteringen
Een belangrijke vooruitgang betreft de beide objectieven die gezamenlijk het 360 (2 maal 180) graden video- of fotobeeld vormen. Deze lenzen zijn door hun uitbollende vorm doorgaans nogal kwetsbaar. Een krasje of putje is door stoten, langs schuren of vallen is zo gemaakt. Daartegen zet de Insta 360 X5 tweewapens in:
1. Een extra ultra harde saffier-coating weert niet alleen stof en vuil maar beschermt ook tegen lichtere fysieke bedreigingen. Dit naast het plaatsen van lens guards die deze camera automatisch herkent.
2. En mocht een objectief toch beschadigd raken en dan kan de gebruiker deze zelf vervangen zonder het toestel op te hoeven sturen. Een heel gemak.
De Insta X5 8K heeft nu een grotere 1/1.28 inch beeldsensor dan zijn voorgangers die met een 1/2 type behept zijn. Dat merk je in de praktijk meteen. Een stuk lichtsterker, scherper en helderder, een groter dynamisch bereik en fraaie kleuren. Opnamen bij matig licht en nacht zien er gewoon goed uit. Ook binnenshuis en op feestjes een aanwinst.
HDR vormt altijd een lust voor het oog op de relatief kleine actioncams en 360 graden camera’s. Dat tilt de geavanceerde modellen echt uit boven de massa. De X5 8K biedt Active HDR-video tot 5.7K 60fps. Een verdubbeling van de framerate ten opzichte van de Insta360 X4. Ook hier valt de invloed van de grotere sensor (1/1.28” vs. 1/2” bij de X4 en lager) te merken. De verbeterde lichtgevoeligheid en rijkere beelden in moeilijke lichtomstandigheden springen er uit. Met name bij zonsop- of ondergangen, schaduwrijke landschappen of binnenopnamen.
Het geluid blijft altijd een moeilijk ding bij actioncams. Kleine microfoons met tegenvallende opnamecapsules, veel gedruis uit de omgeving en elektronische audiocircuits die slechts matig wegfilteren. De Insta360 5X speelt hier ‘Leentje buur’ bij de Insta360 Ace Pro 2 uit de eigen stal. Een nieuw ontworpen windbeschermer en slimme audioprocessing zorgen voor een in dit genre opvallend betere geluidskwaliteit. Aan boord van de Insta360 X5 zijn een Auto Wind Noise Reduction met twee standen én een Voice Enhancement-modus. Die laatst genoemde techniek zorgt ervoor dat een (commentaar)stem altijd goed doorkomt. De X5 camera Bluetooth headsets en motormodellen zijn perfect voor motovloggers of instructievideo’s op de weg.
Behoorlijk snel
De accu onderweg leeg is immer weer vervelend. Je kunt eigenlijk nooit genoeg capaciteit hebben zonder te hoeven wisselen. De X5 heeft een grotere accu gekregen dan de X4, 2290mAh naar 2400mAh. Daarmee stijgt de opnameduur van standaard 75 naar 88 minuten. In de Endurance Mode filmen bij 5.7K24fps haalt deze 360 graden-camera zelfs 185 minuten. En dat moet in de praktijk toch wel genoeg zijn. Hoewel wij altijd een tweede accu prefereren gaat het opladen behoorlijk snel. In 20 minuten zit je al op 80% van de capaciteit. Volledig opladen kost 35 minuten met een 30W PD snellader. Jammer voor de bezitters van X4-accu’s is dat deze niet op de X5 passen…
Een actioncam moet een flink plonsje kunnen hebben. Dat betekent voor de X5 15 meter onder water zonder extra behuizing mits alle klepjes goed gesloten zijn. Voor de duikers onder ons is er een nieuwe, volledig naadloze behuizing die tot 50 meter gaat. Ambieer je tevens de juiste kleurtinten onder water combineer de duikbehuizing dan met de Aquavision 3.0 voor geoptimaliseerde kleurcorrectie onder water.
Interessant voor video
De term De PureVideo-modus klinkt veel belovend. Het gaat hierbij om een flinke verbetering voor het videofilmen bij weinig licht. De nieuwe Triple AI Chip onderdrukt ruis en optimaliseert het dynamisch bereik. In de praktijk zie je hiermee meer heldere en levendige videoshots dan voorheen.
Ook op het gebied van kleur is creatieve vrijheid toegenomen. Naast de vertrouwde Vivid en Standard biedt de X5 nu ook Flat en I-Log kleurprofielen. Perfect voor wie in post-productie graag de touwtjes in handen heeft en de opnames professioneel wil graden.
Met InstaFrame filmt de videomaker in 360°, maar kiest vooraf een Selfie View of Fixed View. Daarmee krijg je direct een deelbare video. Ideaal voor makers die snel willen publiceren. Achteraf re-framen is niet meer nodig want dat gebeurt al tijdens het filmen. En je originele 360°-materiaal blijft bewaard voor latere bewerking. Zo heb je meteen twee video’s.
DeWarp corrigeert automatisch de vervormingen die typisch zijn voor 360° camera’s. Denk aan bolle hoeken of kromme lijnen. Deze functie zorgt ervoor dat je beelden er direct strak uitzien, zonder extra nabewerking. Filmen in 4K is met deze camera mogelijk tot 120fps
Nog meer handige upgrades
Insta heeft bij de 360 X5 de trukendoos voor echt praktische en nuttige upgrades flink opengetrokken. Een korte bloemlezing van al dit moois. Twist-to-Shoot: twee keer draaien met je selfie stick om op te nemen, en nogmaals om te stoppen. Handiger kan niet. Bescherm de privacy van weggebruikers met auto nummerplaatvervaging. Dit zowel in de stad als buiten onderweg. Compatibiliteit met iPhone 16 en nu ook 17-serie, de X5 is al voorbereid op toekomstige iOS-updates. De grootte van bestanden is gemiddeld 20% kleiner dan bij de Insta360 X4. Heel welkom om opslagruimte te besparen, sneller te uploaden en bewerken voor mobiel gebruik op locatie. Verder werd de software weer aanmerkelijk verbeterd.
Praktijk en conclusie
Niet goedkoop, maar dan heb je ook wat. Qua specificaties een topmodel in zijn genre. De beeld- en geluidskwaliteit verrassen echt! Het is eenvoudiger dan ooit om snel visueel aantrekkelijke foto’s of video’s te bewerken en te exporteren vanuit de app. Het bedienen met stem en gebaren gaat prima. Handig zijn texture breaks voor de power- en ‘Q’-knoppen. Dit is een praktisch ontwerp, waardoor het perfect mogelijk is om de camera vast te houden en te gebruiken zonder selfiesticks. Het gebruik van de slimme Bullet Time 2.0 selfie stick, later uit het beeld te verwijderen met AI, valt dringend aan te bevelen. De toepassing van extra lensbeschermers en een bijbehorende case is te overwegen. In de praktijk een waar plezier om te gebruiken.
Prijzen & Info
Insta360 X5 8K camera € 459,-
Insta360 X5 8K camera met Bullet Time 2.0 selfiestick € 499,-
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