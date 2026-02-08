Achtergrond: Power Stations – Wat is het en is het iets voor jou?

Een power station is in de basis een draagbare stroomvoorziening: een compacte batterij met ingebouwde omvormer en verschillende aansluitingen, bedoeld om stroom te leveren wanneer het net niet beschikbaar is. Niet alleen bij stroomuitval, maar ook op plekken waar je geen stroomaansluiting hebt. Waar dit type product een paar jaar geleden vooral iets was voor kampeerders en off-grid hobbyisten, zie je het nu steeds vaker opduiken in huishoudens, busjes, schuurtjes en thuiskantoren. Een power station is ook een onmisbaar product in je noodpakket (je kan je apparaten opladen wanneer de stroom uitgevallen is) en met alle aanvallen op het Oekraïense energienetwerk heeft iedereen in Kiev inmiddels een dergelijk apparaat staan.
De populariteit van thuisbatterijen laat zien dat steeds meer mensen bewuster met energie bezig zijn. Ook Power Stations laten een flinke groei zien. Ze zijn enigszins te vergelijken, maar er zijn vooral hele grote verschillen. In dit artikel duiken we dieper in op Power Stations. Is het iets voor jou?
Wat is een power station precies?
Een power station bestaat uit een accu – meestal lithium-ion of LiFePO₄ – gecombineerd met een omvormer en laad- en beveiligingselektronica die die energie direct bruikbaar én veilig maakt. Je hoeft niets te installeren: stekker erin, apparaat aan en klaar. Dat maakt het wezenlijk anders dan vaste energieoplossingen als thuisbatterijen. Aan de voorkant van een power station zie je meestal een mix van aansluitingen: gewone 230V stopcontacten, USB-poorten voor telefoons en laptops, en vaak ook een 12V-uitgang zoals je die uit de auto kent. Opladen kan via het lichtnet, via de auto en via (al dan niet opvouwbare) zonnepanelen.
De capaciteit verschilt sterk per model. Kleinere power stations met een capaciteit van 300 tot 500 Wh zijn goed om je telefoon of laptop mee op te laden, terwijl modellen met meer capaciteit (2000Wh of meer) ook één of meerdere dagen je koelkast, medische apparatuur of gereedschap draaiende kunnen houden. Samen met een zonnepaneel heb je in je camperbusje ineens een uitstekende stroomvoorziening zonder dat je een halve elektricien hoeft te worden. Stekker erin en je drankjes en vlees blijven koud terwijl je lekker een serie kunt kijken op je televisie in je zelfbouwcamper. Allemaal gevoed door een power station.
De kracht van een power station zit hem met name in de toepasbaarheid. Neerzetten waar je stroom nodig hebt. Stekker erin van het apparaat dat stroom nodig heeft en je kunt alles doen wat je wil zonder na te denken over bekabeling, groepen of zekeringen. Ook thuis kan een power station een welkome toevoeging zijn. Zo kun je doorwerken als de stroom even uitvalt. Kun je op iedere locatie gewoon met elektrisch gereedschap in de weer zonder de beperkingen van een kabelhaspel of kun je gewoon koken, verwarmen of koelen op iedere locatie ter wereld. Handig voor je off-grid vakantiehuisje bijvoorbeeld. En je telefoon, fotocamera of drones worden waar dan ook ter wereld opgeladen, zolang je het power station meeneemt.
Verschil met een thuisbatterij
In principe bestaat een thuisbatterij en een power station allebei voor het grootste deel uit een batterij en worden ze gebruikt voor energieopslag. In de praktijk bedienen ze echter een totaal andere behoefte. Waar een thuisbatterij echt onderdeel is van je woning en gebruikt wordt om slimmer om te gaan met opwekken, verbruik en teruglevering, daar doet een power station niets automatisch en ook niets op de achtergrond. Een power station staat in principe compleet los van de woning en los van het energienet.
Een power station biedt onafhankelijkheid en flexibiliteit. Je pakt een power station erbij wanneer je maar wil. Het apparaat doet precies wat je vraagt en niets meer of niets minder. Alhoewel er vaak een app beschikbaar is om enkele instellingen aan te passen, het verbruik te bekijken of het apparaat op afstand te bedienen, daar dient een power station echt als noodvoorziening, als mobiele werkplek onderweg of als buffer voor extreem koude dagen of in je noodpakket. Een power station biedt gemak en zekerheid. Een groot verschil is verder dat een power station veel duurder is dan een thuisbatterij. Per opgeslagen kilowattuur zijn ze echt vele malen duurder.
Welke merken zijn er?
De populariteit van power stations lijkt echt te ontploffen op dit moment. Alhoewel er een aantal merken al jaren actief zijn, daar zien we de laatste maanden de ene na de andere startup verschijnen. Merken als EcoFlow, Bluetti, Jackery en Anker Solix zijn al jaren actief en zijn betrouwbare keuzes als het gaat om portable power stations. De laatste tijd verschijnen er ook steeds meer prijsvechters. Fossibot is erg populair en biedt veel capaciteit voor een lage prijs met de F2400, maar ook merken als Allpowers, Zendure (ook bekend van de thuisbatterijen), Pecron (power station voor de bouw), Vtoman, Powerness, Aferiy, Oscal, UGREEN en Yoshino zijn actief. En dan vergeten we er nog een heleboel, want de merken schieten als paddenstoelen uit de grond. Kenners van thuisbatterijen zullen veel merken dan ook wel herkennen. Veel fabrikanten van thuisbatterijen zijn ook actief in de wereld van de power stations.
Waar moet je op letten bij de aanschaf van een power station?
De belangrijkste drie punten om op te letten zijn de capaciteit, het vermogen en de uitgangen. De capaciteit zegt hoeveel energie het power station kan opslaan (en je dus kunt gebruiken). Wil je alleen kleinere apparaten opladen? Denk aan je mobiel of laptop. Dan kun je 500 Wh aanhouden. Voor een dagtochtje om naast je mobiele apparaten ook een elektrisch koelboxje draaiende te houden zit je toch al snel op 500 Wh tot 1000 Wh. En wil je het power station echt voor grootverbruikers gebruiken? Denk aan een koelkast, elektrisch gereedschap of een waterkoker, dan zit je al snel op 1000 Wh of meer. Let op: alles wat warm wordt verbruikt heel veel stroom. Het werkt wel, maar je power station raakt snel leeg door een elektrisch kacheltje of een magnetron.
Het vermogen is ook belangrijk. Wat is het maximale uitgangsvermogen? Dit zegt welke apparaten je tegelijkertijd kan gebruiken. De gemiddelde telefoonlader verbruikt misschien 50 W, maar bij een koffiezetapparaat zit je als piek toch al snel boven de 1000 W. Dan kan de capaciteit van het power station misschien wel 1000 Wh zijn, maar als het maar een vermogen heeft van 500W. Dan gaat het niet lukken. Gelukkig denken fabrikanten hier goed over na en zit je bij vrijwel alle merken qua uitgangsvermogen wel goed, vooral bij de power stations met meer dan 1000 Wh aan capaciteit.
Daarnaast zijn de uitgangen belangrijk. De meeste power stations hebben 230 V AC-stopcontacten, USB-A en USB-C en 12 V-uitgangen. Kijk dus goed wat je nodig hebt en wat je wil opladen. Naast de uitgangen zijn ook de laadmogelijkheden belangrijk. Hoe laad je het power station weer op? Netstroom, zonnepanelen en auto (12V) zijn meestal de standaard.
Daarnaast kun je kijken naar het gewicht, formaat en de bouwkwaliteit, naar veiligheidsmechanismes voor oververhitting of overbelasting, eventuele app-connectiviteit, accutype of bijvoorbeeld de verwachte levensduur. Tot slot is de prijs- kwaliteitsverhouding echt belangrijk. Je wil zoveel mogelijk capaciteit en vermogen voor zo weinig mogelijk geld, maar wel dat het apparaat zo veilig mogelijk is en gebruiksvriendelijk in de praktijk.
Is het iets voor jou?
Heb je een power station nodig? Dat is de vraag die je jezelf moet bedenken. Wellicht heb je er nog nooit over nagedacht. Toch gebruik je een power station vaker dan je misschien zou denken. Het is de ideale metgezel voor de fotograaf, videograaf of dronepiloot die tussendoor de accu’s even wil opladen. Voor de vakantieganger die van de gebaande paden wil afwijken. Voor de doe-het-zelver die op iedere plek elektrische gereedschap wil gebruiken. Voor de camperbouwer die de zelfbouwcamper op een makkelijke manier van stroom wil voorzien. Voor je noodpakket, voor de camping, voor je schuurtje, voor je thuiskantoor, voor een festival of voor welke denkbare plek dan ook. Het kan tevens een stil alternatief zijn voor een aggregaat. Een power station gebruik je vaker dan je denkt.
