Achtergrond: Power Stations – Wat is het en is het iets voor jou?

Wat is een power station precies?

Een power station bestaat uit een accu – meestal lithium-ion of LiFePO₄ – gecombineerd met een omvormer en laad- en beveiligingselektronica die die energie direct bruikbaar én veilig maakt. Je hoeft niets te installeren: stekker erin, apparaat aan en klaar. Dat maakt het wezenlijk anders dan vaste energieoplossingen als thuisbatterijen. Aan de voorkant van een power station zie je meestal een mix van aansluitingen: gewone 230V stopcontacten, USB-poorten voor telefoons en laptops, en vaak ook een 12V-uitgang zoals je die uit de auto kent. Opladen kan via het lichtnet, via de auto en via (al dan niet opvouwbare) zonnepanelen.

De capaciteit verschilt sterk per model. Kleinere power stations met een capaciteit van 300 tot 500 Wh zijn goed om je telefoon of laptop mee op te laden, terwijl modellen met meer capaciteit (2000Wh of meer) ook één of meerdere dagen je koelkast, medische apparatuur of gereedschap draaiende kunnen houden. Samen met een zonnepaneel heb je in je camperbusje ineens een uitstekende stroomvoorziening zonder dat je een halve elektricien hoeft te worden. Stekker erin en je drankjes en vlees blijven koud terwijl je lekker een serie kunt kijken op je televisie in je zelfbouwcamper. Allemaal gevoed door een power station.

De kracht van een power station zit hem met name in de toepasbaarheid. Neerzetten waar je stroom nodig hebt. Stekker erin van het apparaat dat stroom nodig heeft en je kunt alles doen wat je wil zonder na te denken over bekabeling, groepen of zekeringen. Ook thuis kan een power station een welkome toevoeging zijn. Zo kun je doorwerken als de stroom even uitvalt. Kun je op iedere locatie gewoon met elektrisch gereedschap in de weer zonder de beperkingen van een kabelhaspel of kun je gewoon koken, verwarmen of koelen op iedere locatie ter wereld. Handig voor je off-grid vakantiehuisje bijvoorbeeld. En je telefoon, fotocamera of drones worden waar dan ook ter wereld opgeladen, zolang je het power station meeneemt.