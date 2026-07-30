Technische uitgangspunten - bruikbaarheid en veiligheid

Andreas hanteert een aantal vaste technische uitgangspunten voor al zijn ontwerpen. Zo moeten zijn versterkers veruit de meeste luidsprekers goed kunnen aandrijven, en niet alleen de hoog-efficiënte ontwerpen die vooral populair zijn bij eigenaren van kleine single ended triodeversterkers, en ze moeten breed inzetbaar zijn. Daarom is bij alle geïntegreerde en voorversterkers, indien de klant dat wenst, een lijningang uit te rusten een MM of MC phono-module. Voor wie meer instelmogelijkheden wil heeft Octave twee zeer aantrekkelijke losse phonotrappen in hun assortiment. Alle geïntegreerde en voorversterkers kunnen bovendien voorzien worden van een externe ondersteuning van de voeding. Deze Black Box en Super Black Box voedingen zijn altijd achteraf toe te voegen.

Het tweede belangrijke uitgangspunt is de beveiliging. Je kunt met Octave versterkers dingen doen die met andere buizen-ontwerpen uit den boze zijn omdat ze onmiddellijk tot storingen of schade kunnen leiden. Zo kun je een Octave versterker gewoon zonder luidsprekers aan hebben staan, en er mag zelfs signaal doorheen lopen. Bij andere buizenversterkers kan ‘onbelast’ aanzetten (door de reflectie van het signaal terug naar binnen) voor oscillaties in de uitgangstrafo’s zorgen, die tot ernstige schade kunnen leiden. Waar een Octave versterker óók geen boem door doet is kortsluiting van de luidsprekerkabels. Als je tijdens het draaien van muziek de luidsprekerkabels in een andere luidspreker wil prikken voor een snel vergelijk moet je elke andere buizenversterker uitschakelen. Ten eerste omdat je ze niet onbelast mag gebruiken, maar ook omdat het risico bestaat dat je per ongeluk contact maakt tussen plus en min van de luidsprekerkabel. Bij de meeste buizenversterkers is het dan einde oefening, niet bij Octave. En tot slot en dat is misschien nog wel het meest bizar, kun je tijdens het spelen van muziek gewoon een uitgangsbuis uit zijn socket trekken. Dat is sowieso niet aan te raden, zelfs niet met een vuurvaste handschoen aan, maar ook dáár gaat een Octave versterker niet stuk van.

Allemaal vrij ongebruikelijke of zelfs extreme situaties, maar het is zowel voor de retailer – die misschien een beetje huiverig is voor buizenversterkers – als voor de potentiële eindgebruiker prettig om te weten dat deze versterkers echt ongelooflijk robuust en veilig zijn, en eenvoudig in gebruik. Het aantal voor reparatie aangeboden exemplaren is al sinds het begin zeer laag. Maar buizen slijten toch? Jawel, maar in een Octave versterker gaat dat door de nauwkeurige en milde instellingen relatief langzaam. Reken er bij een paar uur luisteren per dag maar gerust op dat een set eindbuizen – fabricagefouten daargelaten uiteraard – tussen de 5 en 10 jaar mee kan gaan, en de kleine stuurbuizen gemakkelijk een jaar of 10. Wat we tijdens ons bezoek nog niet wisten, maar wat inmiddels wel is overeengekomen, is dat de garantie op de hardware is verhoogd naar 5 jaar, terwijl je op de buizen zes maanden garantie krijgt. Dat is in beide gevallen behoorlijk lang, en het geeft aan hoeveel vertrouwen Octave en Dynaudio Benelux hebben in deze met de hand vervaardigde producten.