Wat voor soort smart home-producten zijn er?

Beeld en geluid

De rol van de televisie kan in het huis van de toekomst even groot worden als de rol van de smartphone of tablet. Want of je nu de apparaten in huis aanstuurt of kijkt naar de statistieken van een apparaat op een televisie of een smartphonescherm, maakt voor het huis zelf niet uit. Het is maar net wat je zelf prettiger vindt: een groot scherm bedienen met een afstandsbediening of een kleiner scherm bedienen met je vinger. In beide gevallen kun je ze ook bedienen met je stem, wanneer de Google Assistent, Siri of Amazon Alexa beschikbaar zijn. De tv is in ieder geval vandaag de dag een slim apparaat dat naadloos te integreren is in je smarthome. Bijvoorbeeld voor de weergave van je camerabeelden of het streamen van foto’s en video’s uit andere kamers.

Ook slimme speakers zijn niet meer weg te denken uit het slimme huis. Zo kun je gaan voor een multiroomsysteem waarbij alle speakers in huis draadloos met elkaar communiceren. In sommige gevallen zijn deze speakers uitgerust met een microfoon en spraakassistent zodat je de speaker(s) zelf en andere producten in huis direct met spraak kunt bedienen. Heb je een smart home met hub, dan kun je die slimme speakers zelfs gebruiken als deurbel of het afspelen van boodschappen.