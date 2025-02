Up to date

Wat zijn nu de belangrijkste vernieuwingen bij deze moderne palmtops ten opzichte van zes jaar geleden? We beginnen met de beeldsensor. De nieuwe 1/2,5 inch is een BSI MOS type met 8,57 megapixels. Dat is meer dan voldoende voor een goede 4K op 30fps. Een 1/2,5 inch MOS-sensor is uiteraard wat minder lichtsterk dan bij een 1 inch, MFT-, APS-C- of fullframe.-model, Niettemin voldoet deze beeldchip best aardig bij wat minder licht, standaard gevoeligheid 1400 Lux. Voor echt lichtzwak raden wij een aanvullend videolampje aan. Bij video gebruikt de camera 8,29 MP en voor foto 8,29 of 6,22 MP. Bij 4K is cropping toepasbaar.

De beeldstabilisatie maakt nu gebruik van een moderne 5-assige Hybrid O.I.S. en Ball O.I.S. Het Bal O.I.S.-systeem reduceert slijtage op het aandrijfcomponent en verbetert de correctie voor handtrillingen met een kleine amplitude. Het viewerscherm is nu een 1.555 K LCD touchscreen. Geen echte hoogvlieger, doch wel goed geschikt voor de beoogde doelgroep. Zoals te verwachten doet kunstmatige intelligentie (AI) nu ook zijn intrede in het lagere camcordersegment. Ondermeer bij het slim zoomen, High Precision AF en objectherkenning. De intelligente zoom biedt 32x bij 4K UHD en 32x bij 2K HD. 70 maal digitale zoom is tegen verlies van beeldkwaliteit mogelijk. Een lichtsterkte van F1.8 in de groothoek en F4 in de telestand. USB-C is aan boord voor het intern opladen van de accu of het extern voeden van de camera. Er is een geheugenslot voor een SD/SDHC/SDXC-geheugenkaart. Bij de opname en compressie AVCHD, AVCHD progressief, MP4 en MPEG-4 AVC/H.264.