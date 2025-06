TP-Link lanceert Tapo C660 4K beveiligingscamera met zonnepaneel

Eén van de grootste voordelen van de Tapo C660 is het draadloze ontwerp. Dankzij de ingebouwde 10.000mAh accu en het meegeleverde zonnepaneel, is de camera altijd van stroom voorzien. 45 minuten zonlicht per dag is genoeg om de accu opgeladen te houden bij gemiddeld 100 detecties, waardoor 24/7 opnames mogelijk zijn. Dit betekent geen gedoe met kabels en een snelle installatie. De camera is via wifi te verbinden en werkt zonder hub of duur cloudabonnement, met de optie voor lokale opslag op een micro-SD kaart tot 512GB.

De 4K 8MP Starlight sensor moet zorgen voor haarscherpe beelden, ook in kleur dankzij Starlight Color Nightvision bij weinig licht. De lens met een kijkhoek van 105° en een groot diafragma van F1.6 moet zorgen voor de details. Je kunt tot 18x digitaal inzoomen en het dynamische bereik zorgt ervoor dat details zichtbaar blijven, ook bij fel tegenlicht. Voor complete duisternis beschikt de camera ook over LED- en infraroodverlichting.

De camera is uitgerust met gratis AI-detectiemogelijkheden die onderscheid maken tussen personen, huisdieren en voertuigen. Je kunt specifieke zones instellen om valse meldingen te voorkomen, zodat je alleen notificaties ontvangt wanneer het echt nodig is. De ingebouwde microfoon en speaker maken tweewegcommunicatie mogelijk, en de ‘patrol mode’ functie laat de camera automatisch vooraf ingestelde locaties scannen en personen volgen. Voor opslag kun je kiezen voor een micro-SD kaart, een Tapo H200 smart home hub, of een Tapo H500 Smart HomeBase. Optionele cloudopslag is beschikbaar via een TapoCare abonnement. Dankzij Dual-Band WiFi (2.4 en 5Ghz) ben je verzekerd van een stabiele verbinding met minimale vertragingen.