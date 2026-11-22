De beste robotstofzuigers van dit moment – 2021/2022

Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat we met een lijst van de beste robotstofzuigers zijn gekomen. We hebben de afgelopen twee jaar zoveel modellen kunnen testen dat het de hoogste tijd is om een nieuwe lijst te maken. Robotstofzuigers zijn, na thuisbatterijen, waarschijnlijk het smarthome-product waar de meeste beweging te zien is. Niet alleen heeft kunstmatige intelligentie de intrede gedaan, ook zijn robotstofzuigers steeds beter geworden in dweilen en navigeren. De thuisstations tenslotte nemen steeds meer werk uit handen.

De beste robotstofzuiger van dit moment

Ze zijn niet alleen een vorm van entertainment of een manier voor luie mensen om een drankje te serveren: robotstofzuigers doen ook echt waar ze voor gemaakt zijn. Terwijl jij aan het werk bent of iets leuks doet, maakt de robotstofzuiger je hele woonkamer stofvrij om vervolgens de vloer netjes te dweilen. De accu wordt netjes opgeladen wanneer nodig, de dweil wordt gewassen en gedroogd, het stof wordt uit de stofzuiger gezogen en met een beetje geluk wordt ook het schoonmaakmiddel automatisch gedoseerd. Er zijn zelfs modellen die geurtjes verspreiden door het huis. Een robotstofzuiger rijdt al lang niet meer kriskras door het huis heen, maar zoekt de efficiëntste route om het huis schoon te maken. Je koopt al een robotstofzuiger voor een paar honderd euro, maar er zijn zelfs modellen te koop van 1.500 euro of meer. Wat zijn nu de beste modellen van dit moment? Daarbij kijken we niet alleen naar de high-end modellen, maar ook naar modellen die beter betaalbaar zijn.