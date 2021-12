De beste robotstofzuigers van dit moment – 2021/2022

Beoordeling Neato Botvac D5 Connected

Als we alles bij elkaar nemen dan houden we een grotendeels positieve conclusie over voor de Neato Botvac D5 Connected. De robotstofzuiger doet zijn werk (schoonmaken) zeer goed, zowel op tapijt als op laminaat, en komt dankzij zijn design, de lasers en de sensoren ook eenvoudig bij hoeken en plinten. Nee, de stofzuiger kan niet elk lastig plekje bereiken maar onder de bank en onder de kast komt hij in de meeste gevallen wel. Zelfs drempels zijn in veel gevallen geen onoverkomelijke hindernis waardoor zowel de hoofdruimte als aangrenzende ruimten volledig gezogen worden. De app is eenvoudig, geeft je voldoende instellingsmogelijkheden, laat je de stofzuiger op afstand bedienen en geeft handige notificaties over de status van de robot. Mocht hij onverhoopt de weg kwijtraken of vast komen te zitten vind je hem met de Find Me-optie zo terug.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten te vinden. Zo zouden we graag zien dat de stootbumper van een soort schuim gemaakt wordt om het gevoel dat de stofzuiger meubels kan beschadigen te minimaliseren. Ook weet de stofzuiger wanneer je hem tijdens het schoonmaken stopt niet altijd waar het dock (de lader) zich bevindt waardoor je hem handmatig weer in de lader moet plaatsen. Bij de volgende versie zouden we ook graag een virtuele kaart in de app zien, zodat je de stofzuiger direct naar een plek in de ruimte kunt sturen en kunt zien of alle plekken in de ruimte gezogen zijn. De prijs van 649 euro is ook een minpuntje want dat is behoorlijk wat geld voor een stofzuiger.

Maar, de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is of je echt een robotstofzuiger nodig hebt. Het is een superhandig en goed werkend apparaat, maar hij doet er langer over dan wanneer je zelf de stofzuiger pakt en zal sommige lastig bereikbare plekken niet kunnen zuigen. Daar staat tegenover dat er ook onder banken en kasten gezogen wordt en dat je ruimte helemaal schoon is wanneer je thuis komt. Al met al zijn wij zeer tevreden over de Neato Botvac D5 Connected dus mocht je een slimme stofzuiger overwegen dan is dit een absolute aanrader.