De beste robotstofzuigers van dit moment – 2021/2022

Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat we met een lijst van de beste robotstofzuigers zijn gekomen. We hebben de afgelopen twee jaar zoveel modellen kunnen testen dat het de hoogste tijd is om een nieuwe lijst te maken. Robotstofzuigers zijn, na thuisbatterijen, waarschijnlijk het smarthome-product waar de meeste beweging te zien is. Niet alleen heeft kunstmatige intelligentie de intrede gedaan, ook zijn robotstofzuigers steeds beter geworden in dweilen en navigeren. De thuisstations tenslotte nemen steeds meer werk uit handen.
De beste robotstofzuiger van dit moment
Ze zijn niet alleen een vorm van entertainment of een manier voor luie mensen om een drankje te serveren: robotstofzuigers doen ook echt waar ze voor gemaakt zijn. Terwijl jij aan het werk bent of iets leuks doet, maakt de robotstofzuiger je hele woonkamer stofvrij om vervolgens de vloer netjes te dweilen. De accu wordt netjes opgeladen wanneer nodig, de dweil wordt gewassen en gedroogd, het stof wordt uit de stofzuiger gezogen en met een beetje geluk wordt ook het schoonmaakmiddel automatisch gedoseerd. Er zijn zelfs modellen die geurtjes verspreiden door het huis. Een robotstofzuiger rijdt al lang niet meer kriskras door het huis heen, maar zoekt de efficiëntste route om het huis schoon te maken. Je koopt al een robotstofzuiger voor een paar honderd euro, maar er zijn zelfs modellen te koop van 1.500 euro of meer. Wat zijn nu de beste modellen van dit moment? Daarbij kijken we niet alleen naar de high-end modellen, maar ook naar modellen die beter betaalbaar zijn.
Dit artikel wordt continu bijgewerkt om je een overzicht te geven van de beste robotstofzuigers van het moment. De laatste update is gedaan in november 2026.
Waarom kiezen voor een robotstofzuiger?
Het apparaat heeft er weliswaar wat langer de tijd voor nodig, maar vaak kan een robotstofzuiger op plekken komen waar je anders zelf allerlei meubels voor moet gaan verschuiven of plat op de grond moet gaan liggen. Bovendien heb je zelf geen omkijken naar stofzuigen (tenzij de robot vast komt te zitten), dus het scheelt jou weer een huishoudelijke taak die normaliter veel energie kost. Zeker als je veel tapijt in je huis hebt. Overigens hangt het wel van de ondergrond af welke stofzuiger het beste werkt. Laminaat is toch een heel andere klasse dan bijvoorbeeld tapijt. En laten we eerlijk zijn, op harde vloeren werkt een robotstofzuiger nu eenmaal beter dan op tapijt. Realiseer je ook of je harige huisdieren hebt, alhoewel robotstofzuigers daar tegenwoordig al snel korte metten mee maken zonder vastklittende haren in de borstels, alhoewel de echt goedkope modellen hier nog altijd moeite mee hebben.
Je bedient een robotstofzuiger via de app op je telefoon, alhoewel sommige modellen ook met fysieke knoppen op robotstofzuiger of thuisstation gestart kunnen worden. De trends van de laatste jaren zijn obstakeldetectie met AI, geavanceerde camera’s aan boord, uitschuifbare borstels en dweilrollen. En ja, ook drempels zijn bij de nieuwste modellen geen probleem meer. Nog even en robotstofzuigers kunnen ook zelfstandig de trap op, want de eerste conceptmodellen zijn al aangekondigd. Grote verschillen zitten er vaak niet tussen modellen van 500 euro of 1.500 euro als we kijken naar de schoonmaakresultaten. In de basis maken ze allebei schoon, alhoewel duurdere modellen vaak extra’s hebben die het leven net even wat makkelijker maken en het vuil net even wat beter in hoekjes, gaatjes, onder kasten of langs plinten weg kunnen halen.
SwitchBot S20
Precies een jaar geleden gelanceerd voor 799 euro, maar op sommige plekken al voor minder dan 400 euro verkrijgbaar. Dat maakt de SwitchBot S20 een hele goede deal. Deze robotstofzuiger heeft een compleet nieuw thuisstation waarbij je zelfs kan kiezen uit twee modellen. Een regulier basisstation waarbij je zelf de reservoirs voor schoon water en vies water moet vullen, maar ook een variant met een thuisstation die je direct op de waterleiding kunt aansluiten. Dan heb je hier echt helemaal geen omkijken meer naar. De schoonmaakresultaten zijn met stofzuigen en dweilen goed en heel handig, de dweil wordt na afloop netjes gedroogd. De navigatie is wellicht nog niet helemaal op hetzelfde niveau als de concurrentie, maar dit model biedt verder high-end specificaties voor een betaalbare prijs.
8.5
Beoordeling SwitchBot S20
Pluspunten
Maakt goed schoon
Thuisstation nu veel minder complex
Installatie een fluitje van een cent
High-end specificaties voor een betaalbare prijs
Thuisstation neemt veel werk uit handen
Keuze uit twee varianten (thuisstations)
Navigatie een stap vooruit....
Minpunten
... maar nog altijd (net) niet op het niveau van de concurrentie
AI-herkenning slaat de plank mis
Geen reserveonderdelen of schoonmaakmiddel meegeleverd
Beoordeling SwitchBot S20
De SwitchBot S20 is geen reuzestap vooruit ten opzichte van de S10. Het thuisstation is nu veel handiger in gebruik en dat zorgt ook voor een zeer makkelijke installatie. Ook de dweil drogen met warme lucht is een verbetering. AI-herkenning is het andere nieuwe ding, maar dat werkt niet helemaal lekker. De navigatie is gelukkig wel een stap vooruit, maar nog niet helemaal op het niveau om het de concurrentie lastig te maken. Dat doet het wel op het gebied van het schoonmaakresultaat, want dat is gewoon echt goed. Wat SwitchBot met de S20 echter helemaal goed doet is de prijs. De huidige prijs van 520 euro is echt ongelofelijk scherp voor deze robotstofzuiger en het zorgt ervoor dat dit een zeer interessant alternatief is, zelfs in vergelijking met echte high-end robotstofzuigers in de duurste prijscategorie van meer dan duizend euro.
De MOVA V70 Ultra Complete is misschien wel de beste robotstofzuiger in deze lijst. Drempels van 4,5 centimeter zijn geen probleem (of 9 cm bij dubbele drempels), de zijborstel kan twaalf centimeter uitschuiven om stof te verzamelen en de dweil tot maar liefst zestien centimeter. De zuigkracht van 40.000 Pa is zeer hoog, er is een zakloos stofopvangsysteem en het basisstation is zelfreinigend, zelfvullend, zelfdrogend en zelflegend. Reinigingsmiddel wordt automatisch bijgevuld en met 100°C verwarmde reiniging van de wasplaat en 70°C hete luchtdroging blijft het systeem volgens MOVA hygiënisch en klaar voor de volgende schoonmaakbeurt. Je kunt zelfs met dit model rondrijden via de camera waarbij je smartphone de controller is. Wat wil je nog meer in een robotstofzuiger? De lanceringsprijs van 1.249 euro was fors, maar je kunt dit model nu al krijgen voor 799 euro.
9.0
Beoordeling MOVA V70 Ultra Complete
Pluspunten
Fraai design met koperen accenten
Maakt schoon op moeilijk bereikbare plekken
Zeer stil in gebruik
Stofzuig- en dweilresultaat zeer goed
App is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
Zelf rond te rijden met de app
Minpunten
Flink aan de prijs
Appvertaling soms een beetje vreemd
Tapijtreiniging kan beter
Beoordeling MOVA V70 Ultra Complete
De MOVA V70 Ultra Complete is echt een robotstofzuiger van de nieuwe generatie. We zien andere merken die ook drempels over kunnen rijden en dweilarmen en zijborstels kunnen uitschuiven, maar MOVA is de eerste fabrikant die dat op deze wijze zo ver weet door te voeren. Plinten en andere moeilijk bereikbare plekken in huis worden nu veel beter schoongemaakt. Uiteindelijke conclusie is dat ik zeer enthousiast ben over het eerste echte high-end model van MOVA. Het schoonmaakresultaat voor zowel stofzuigen als dweilen is zeer goed te noemen en gecombineerd met de uitstekende navigatie die overal strak omheen weet te draaien heb je één van de beste robotstofzuigers van dit moment te pakken.
Niet het high-end model van ECOVACS in deze lijst, maar juist deze DEEBOT T90S. Waarom? Ten eerste de prijs en ten tweede de prestaties. Geen overbodige functies aan boord, maar gewoon een goede schoonmaakrobot. Het stofzuig- en dweilresultaat van deze 649 euro kostende robotstofzuiger (adviesprijs 799 euro) zijn namelijk zeer goed te noemen en beter dan veel modellen over de 1.000 euro. Goed, de installatieprocedure mag net even wat makkelijker en de navigatie heeft soms wat vreemde nukken, maar de prijs, het fraaie design, razendsnel opladen (maar dan ook echt tien procent in drie minuten), het fantastische schoonmaakresultaat en het geluidsniveau (zeer stil) maken dit model echt een overweging waard.
8.0
Beoordeling ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni
Pluspunten
Fantastisch schoonmaakresultaat
Razendsnel opladen
Zeer stil in gebruik
Thuisstation neemt veel werk uit handen
Fraai design
Minpunten
Detecteert obstakels die er niet zijn
Navigatie soms vreemde nukken
Stofmagneet
Installatieprocedure moet duidelijker
Beoordeling ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni
De ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni is misschien wel de vreemdste stofzuiger die we de afgelopen jaren getest hebben. Het stofzuig- en dweilresultaat behoort echt tot de top van de markt waarbij deze 799 euro kostende robotstofzuiger in sommige gevallen beter presteert dan robotstofzuigers die twee keer zo duur zijn. Deze indrukwekkende robotstofzuiger is echter niet altijd even logisch. Jammer dat dit model niet bestaande obstakels blijft detecteren. Hierdoor worden er soms stukken overgeslagen of weigert dit model een enkele keer verder te rijden. Een tweede schoonmaakronde lost het probleem vaak wel weer op, maar het is te hopen dat ECOVACS dit met updates gaat verbeteren. Datzelfde geldt ook voor de installatieprocedure, want vinkjes zonder tekst die je aan moet vinken, de gebrekkige vertaling en drie installatiehulpen die het allemaal niet bij het rechte eind hebben is echt heel slordig. En toch is dit geen slechte robotstofzuiger dankzij het uitstekende schoonmaakresultaat, het fraaie design, het compacte alles-in-één thuisstation, het lage geluidsniveau en het snelle opladen. Geen overbodige poespas, maar een robotstofzuiger die het belangrijkste perfect doet: schoonmaken.
Wellicht een wat minder bekende naam, maar één van de meest goedkope modellen in deze lijst. Voor ongeveer 400 euro koop je een robotstofzuiger die mikt op een hogere prijsklasse. Zo is er een dweilarm aanwezig die kan uitschuiven, beschikt dit model over een multifunctioneel basisstation en zijn de dweilprestaties eigenlijk heel behoorlijk. Deze robotstofzuiger beweegt efficiënt en snel door het huis. De goede prijs zorgt er wel voor dat je een aantal concessies moet doen ten opzichte van de duurdere modellen in deze lijst. Zo worden fijne stofdeeltjes niet altijd even goed opgezogen en is de obstakeldetectie niet het beste van het beste. Dit model wil namelijk nog wel eens botsen. Stoort je dat niet? Dan heb je een zeer competente robotstofzuiger waar je geen vermogen aan hoeft uit te geven.
7.5
Beoordeling IMOU RV3
Pluspunten
Dweilarm komt in alle hoeken en gaten
Multifunctioneel basisstation
Dweilprestaties zijn goed
Rijdt zeer vlot rond
Brengt het huis zeer goed in kaart
Rijdt efficiënte banen
Batterijduur
Grote watertank
Minpunten
Fijne stofdeeltjes worden niet goed opgezogen
Vertaling van de app
App stuurt heel veel overbodige notificaties
Obstakeldetectie echt onvoldoende
Beoordeling IMOU RV3
De IMOU RV3 is voor de huidige aanbiedingsprijs van 499 euro zeker niet verkeerd. Het is de goedkoopste robotstofzuiger die we de afgelopen jaren getest hebben en de zwenkende dweilarm en het multifunctionele basisstation waarmee de RV 3 zelfreinigend, zelfvullend, zelfdrogend en zelflegend is zorgen ervoor dat dit model echte high-end functies voor een lagere prijs biedt. Ook de snelheid van het schoonmaken, de batterijduur, de grote watertank, dweilprestaties en de goede navigatie (uitgezonderd de obstakeldetectie) vallen in positieve zin op. Uiteindelijk gaat het echter om het schoonmaakresultaat en daarmee presteert dit model qua stofzuigen helaas niet boven z'n prijsklasse.
Op het oog lijkt het echt schoon na een schoonmaakronde, maar fijne stofdeeltjes zijn een probleem wanneer we deze inzichtelijk maken. Dat zien we eigenlijk vrijwel altijd in dit segment, maar in deze prijsklasse zijn er alternatieven voor handen die net even beter stofzuigen. De obstakeldetectie kan wel een software-update gebruiken en ook de app mag net iets beter. Concluderend kunnen we zeggen dat dit een capabele robotstofzuiger is met een schoonmaakresultaat dat passend is bij dit prijssegment. Wil je een betere schoonmaakmachine? Dan moet je daar ook dieper voor in de buidel tasten.
Valt je iets op aan de eufy Omni E35? Waarschijnlijk direct. Dit model is niet rond, maar eerder vierkant. En dat blijkt erg handig voor hoekjes, want dit model past gewoon veel beter in kleine gaatjes waar een rond model gewoon niet bij kan komen. De eufy Omni E35 is de beste robotstofzuiger in het middensegment van dit moment. De zijborstel kan 40mm uitschuiven om stof uit alle hoekjes te halen en de dweilrol schuift 32mm uit om plinten goed mee te pakken. De schoonmaakresultaten met stofzuigen en dweilen zijn uitstekend te noemen en de navigatie is van topniveau. Er is in deze lijst geen robotstofzuiger te vinden (samen met de Roborock Saros 20 Flow Complete) die sneller een schoonmaakronde weet af te ronden. En de kwaliteit zal er absoluut niet onder lijden. Twee maanden geleden gelanceerd voor 999 euro en nu verkrijgbaar voor 799 euro.
9.0
Beoordeling eufy Omni E35
Pluspunten
Compact en fris design
Uitschuifbare zijborstel en dweil
Goede schoonmaakresultaten
Maakt zeer snel én efficiënt schoon
Navigatie van topniveau
Overzichtelijke app
Geeft veel high-end modellen het nakijken
Minpunten
Mist echte geavanceerde functies
LED-lampje koepel is te fel
Beoordeling eufy Omni E35
eufy heeft het voor elkaar gekregen om het eigen high-end model een veel minder interessante optie te maken. Waarom kiezen voor de eufy S2 als de veel goedkopere eufy Omni E35 ook bestaat? Het doet me wel een beetje pijn om te zeggen dat 999 euro tegenwoordig meer bij het middensegment hoort als het gaat om robotstofzuigers, maar dat is wel de realiteit. De eufy Omni E35 laat echter wel zien dat je geen 1500 euro hoeft uit te geven, want dit model presteert echt als een high-end robotstofzuiger. Misschien wat minder toeters en bellen dan de duurdere modellen, maar heb je nu echt meer nodig wanneer zowel de navigatie als de schoonmaakresultaten echt goed zijn? Volgens mij niet. De eufy Omni E35 is echt de beste middenklasse dweil-robotstofzuiger van dit moment die ook veel echte high-end modellen het nakijken geeft.
De eufy S2 is misschien wel de meeste futuristische robotstofzuiger in deze lijst, want dit model pakt het qua thuisstation echt anders aan. Hoog en slank met een display bovenop. En de vele geavanceerde functies vallen ook op. Een zuigkracht van 30.000 Pa, drempels tot 4,2 centimeter bij dubbele drempels, een uitschuivende dweilrol, desinfecterend electrolysewater bij het dweilen en geurcapsules! Je krijgt er drie meegeleverd waarbij je tijdens het schoonmaken te maken krijgt met frisse geuren tijdens het schoonmaken. Navigatie is heel geavanceerd met een combinatie van 3D MatrixEye obstakeldetectie (camera), ToF-dieptesensoren en kunstmatige intelligentie, maar nog niet overal even verfijnd. Er blijft echter wel een stroom aan updates komen om dit te blijven verbeteren. Dit model reinigt vooral perfect op harde vloeren. Eerder dit jaar gelanceerd voor 1.499 euro, maar nu voor 1.099 euro te koop.
8.5
Beoordeling eufy S2
Pluspunten
Futuristisch design blijft fraai
Uitschuifborstel en uitschuifdweil echt van meerwaarde
Kan over drempels heen
Veel meer onderhoudsarm dan de voorganger
Geurcapsules ruiken lekker
Navigeert in efficiënte banen
Voor harde vloeren echt perfect
App is zeer gebruiksvriendelijk
Minpunten
Heeft moeite met veranderingen tijdens navigeren
Tapijtreiniging kan beter
Kaart moet je nog altijd af en toe opnieuw maken
Geurcapsules een beetje een gimmick
Stevige aanschafprijs
Beoordeling eufy S2
De eufy S2 is geen revolutie ten opzichte van de voorganger, maar komt met diverse kleine vernuftigheden die het schoonmaken echt vooruit helpen. Van de uitschuifbare zijborstels tot de uitschuifbare dweil en van drempels waar dit model zich overheen kan gooien tot een een dweil die schoongehouden wordt tijdens het schoonmaken. En laten we ook de onderhoudsarme robot niet vergeten, want in al die weken tijdens het testen hebben we nog niets hoeven doen. Dat is echt een groot verschil met de voorganger.
Het stofzuig- en dweilresultaat laat wederom zien dat dit high-end model van eufy tot de top behoort. Hoekjes en plinten worden dit keer veel beter meegenomen. Is dit dan de perfecte schoonmaakrobot? Wat mij betreft nog niet. De navigatie kan hier en daar nog een update gebruiken om met name het vermogen om te reageren op nieuwe situaties te verbeteren. De kaart moeten we nog steeds af en toe opnieuw laten maken en de tapijtreiniging brengt niet helemaal de beloofde verbeteringen. Heb je echter vooral harde vloeren in huis en wil je een dweil-robotstofzuiger van de volgende generatie die echt goed schoon weet te maken? Dan kun je de eufy S2 echt blind aanschaffen. Gelukkig is de huidige prijs van 1.199 euro wat vriendelijker dan de prijs van de voorganger, maar het blijft veel geld.
De Roborock Saros 20 Flow Complete is bijna perfect, alleen is dit het meest generieke model in deze lijst. Het thuisstation oogt nog fraai, maar de robotstofzuiger zelf heeft werkelijk niets speciaals. Dat generieke design heeft echter ook een nadeel en dat is dat het ronde design niet goed voor hoeken is, want dit model kan er fysiek gewoon niet bij. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Hoe anders zijn echter de schoonmaakresultaten, want dit model maakt verder echt fantastisch schoon. Het is hét high-end model van Roborock dit jaar en dat merk je. Dit is de beste navigator van deze hele lijst met een fantastisch stofzuigresultaat, terwijl ook het dweilen van hoog niveau is. Het lage design past makkelijk onder meubels (de koepel klapt naar beneden) en met de overzichtelijke app kun je snel uit de voeten. De prijs is met 1.299 euro wel fors, maar je krijgt een doos vol met allerlei reserveonderdelen meegeleverd.
9.0
Beoordeling Roborock Saros 20 Flow Complete
Pluspunten
Fantastisch stofzuigresultaat
Dweilen ook van hoog niveau
Beweegt zeer soepel en snel door het huis
Laag design past onder meubels
Stil met stofzuigen
Overzichtelijke app
Robodock neemt veel werk uit handen
Heel veel reserveonderdelen meegeleverd
Minpunten
Generiek uiterlijk
Rond design niet goed voor hoeken
Geluidsniveau bij dweilen hoger dan concurrentie
Traag opladen
Prijs is fors
Beoordeling Roborock Saros 20 Flow Complete
De Roborock Saros 20 Flow Complete heeft me echt weten te verrassen. Niet eerder hebben we een robotstofzuiger getest met een nagenoeg perfecte navigatie en stofzuigresultaat. Ook het dweilen werkt zeer goed en is op hetzelfde niveau als de concurrentie in deze prijsklasse met een uitschuivende dweil die strak langs plinten en meubels weet schoon te maken. We kunnen Roborock daarnaast alleen maar prijzen om deze complete versie met heel veel reserveonderdelen in de doos.
Het ronde design met niet uitschuivende zijborstels maken hoeken helaas net niet goed schoon. Samen met het wat hogere geluidsniveau tijdens het dweilen en de trage oplaadsnelheid zijn dit punten die wat aandacht verdienen. Ook weet deze robotstofzuiger zich qua functies niet te onderscheiden van de concurrentie, alhoewel het schoonmaakresultaat laat zien dat dit wellicht ook helemaal niet nodig is. Roborock legt de lat qua schoonmaakresultaat nu namelijk wel erg hoog en dat is waar het bij een robotstofzuiger natuurlijk om draait. De prijs van 1.299 euro is wel fors te noemen.
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