Slimme koffiemachines en espresso volautomaten: dit moet je weten

Slimme koffiemachine

Steeds meer apparaten in huis worden slimmer. Niet alleen in woon-, slaap- en studeerkamer, ook in de keuken. Naast de slimme oven en de slimme koelkast zien we bijvoorbeeld ook de slimme koffiemachine zijn intrede doen. Geen wonder, want mensen willen thuis graag precies diezelfde drankjes maken als ze bij bekende koffiehuisketens bestellen.

Wat een koffiemachine slim maakt is dat deze je koffie precies zo kan maken als jij hem wil en hoe heet of direct drinkbaar je hem wenst. Wil je liever 10 milliliter melk in je koffie of juist 30? Je kunt je favoriete koffierecepten opslaan, maar ook die van je vrienden en familie. Zo hoeft je niet van iedereen te onthouden hoe hij of zij de koffie ook alweer drinkt, want dat doet de machine voor je. Dat is wat de slimme koffiemachine zo slim maakt: hij kan per persoon onthouden hoe de koffie gedronken moet worden en dat kan -afhankelijk van het type apparaat- heel ver gaan. Melk of melkschuim, zelfs verschillende koffiebonen en natuurlijk of het om een klein espressoshot gaat of liever een lungo. Het gaat allemaal automatisch, waardoor je zelf weinig hoeft te doen. Natuurlijk is een koffiemachine of espresso volautomaat niet echt slim zonder connectiviteit. Slimme koffiezetapparaten worden, vaak middels WiFi, verbonden met je eigen netwerk en een app op je smartphone. Daarnaast zijn er, afhankelijk van het model en merk, mogelijkheden om een slimme koffiemachine te integreren in je smarthome en/of met je stem te bedienen.