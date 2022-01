Slim witgoed anno 2022: dit zijn de mogelijkheden

Een slimme vaatwasser

Het idee van een slimme vaatwasser lijkt op dat van een slimme wasautomaat, omdat je er programma’s mee kunt draaien en ze op afstand kunt instellen en aanzetten. Het voordeel is dat je de automatische zeepdispenser maar een of twee keer per maand hoeft bij te vullen, waardoor je heel anders tegen vaatwasblokjes gaat aankijken. Ook geeft een slimme vaatwasser net als een slimme wasautomaat naar wens een melding als hij klaar is om te worden uitgeladen. Helaas, voor die activiteit is er nog niet een slimme, toegankelijke oplossing gevonden.

Zeker nu mensen meer tijd thuis spenderen door lockdowns, is het de verwachting dat we ook meer behoefte krijgen aan slimme items in huis. Witgoed hoort daar zeker bij, dus we kijken uit naar wat ons in 2022 staat te wachten op het gebied van slim witgoed.