Smarthome scenario: Zo automatiseer je de verlichting in het toilet

Voor velen is het inmiddels een leuke hobby geworden: het automatiseren van je huis. Onder meer de verlichting, de verwarming en de beveiliging worden zo volledig automatisch op je eigen wensen afgesteld. Het toilet is één van de meest lastige ruimtes om perfect te automatiseren dus zijn we aan de slag gegaan om de beste scenario’s voor het toilet samen te stellen. Momenteel hebben we een aantal Z-Wave-producten van Aeotec op bezoek waarmee we de uitdaging aangaan.

Onze situatie

Elk smarthome is anders en iedereen gebruikt verschillende producten en diensten. Het is dus niet zo dat deze uitleg in alle gevallen één op één over te nemen. Het gaat dan ook om het tonen van mogelijkheden, die je vervolgens in je eigen systeem kunt implementeren. Wel werken de meeste systemen volgens hetzelfde principe: als dit, dan dat. Ik maak gebruik van de Homey smarthomehub waarmee we alle slimme apparaten in huis koppelen, al dan niet via externe diensten of apps zoals IFTTT. Kijk vooral naar de mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met scenario’s, via online diensten, specifieke apps of complete hubs.

Zo automatiseer je het toilet

Wij hebben de Aeotec Door Sensor, Nano Dimmer en MultiSensor (alledrie producten die middels Z-Wave communiceren) in één specifieke situatie toegepast; het toilet. Dit is één van de meest lastige ruimtes in huis om te automatiseren. Je wilt immers niet dat iemand in het donker komt te zitten als hij of zij niet beweegt, maar je wilt ook niet dat de lamp voor lange tijd aanstaat terwijl er niemand op het toilet is. Daarnaast heb je rekening te houden met gebruiken in huis. Zo hebben sommige gezinsleden er hier een handje van om de deur niet altijd te sluiten én kan het bij een feestje voorkomen dat mensen na elkaar het toilet inlopen zonder dat de deur in de tussentijd gesloten wordt. Kortom, er zijn zoveel variabelen dat hét perfecte scenario voor het toilet niet bestaat, maar toch denken we met behulp van de deursensor, multisensor en Nano Dimmer dicht in de buurt gekomen te zijn. Mocht puur en alleen een bewegingssensor met een zandloper of vertraging niet (goed genoeg) voor je werken dan vind je hieronder de flows die we gemaakt hebben om altijd op het juiste moment licht te hebben, licht te houden als er iemand in het toilet is en het licht tijdig uit te zetten als er niemand in het toilet is.

Zorg dat je voordat je met de flows aan de slag gaat eerst een variabele voor het toilet aanmaakt, bijvoorbeeld een ja/nee variabele genaamd ‘toilet bezet’. Daarnaast is de positie van de bewegingsmelder van belang. Hang deze niet aan het plafond, recht naar beneden wijzend. Bewegingen wanneer je op het toilet zit worden op deze manier veel minder snel ‘gezien’. Je kunt de sensor bijvoorbeeld onder het wasbakje hangen, op de hoogte van de persoon die op het toilet zit en wijzend naar het toilet. Deze hoek zorgt ervoor dat bewegingen veel sneller gezien worden.

1) Deze flow is eenvoudig en dient als basis voor de rest. De bewegingsmelder gaat aan en variabele voor toilet bezet staat op ‘nee’, dan gaat variabele toilet op ‘ja’.

2) Wanneer de variabele ‘toilet bezet’ verandert, reageert de verlichting hierop. Bij ‘ja’ gaat de verlichting aan, bij ‘nee’ gaat de verlichting uit.

3) Wanneer het toilet bezet is (variabele toilet bezet staat op ‘ja’) en bewegingsmelder gaat uit (iemand beweegt niet), dan gaat de zandloper lopen (180 seconden). Je moet hiervoor een zandloper aanmaken en deze een aantal seconden meegeven.

4) Wanneer de zandloper leeg is (iemand heeft 180 seconden niet bewogen), dan is het toilet niet meer bezet. Dit is een aanname en vrij kort wanneer iemand niet beweegt, maar na verschillende tests blijkt dat iemand in deze tijd altijd wel een keer beweegt. Daarbij ondervangen we andere variabelen met onderstaande flows.

5) Beweegt iemand tijdens het lopen van de zandloper? Dan is het toilet nog steeds bezet en stopt de zandloper. Natuurlijk wordt de zandloper weer gestart met flow 3 zodra de bewegingsmelder weer uitgaat.

6) Maar.. als het toilet bezet is en de deur dicht is, dan hoeft iemand maar één keer te bewegen om het licht aan te laten. Je moet immers altijd de deur openen om uit het toilet te kunnen. De flow voor het registreren van bewegingen wordt meteen uitgeschakeld en de zandloper wordt gestopt. Het voordeel hiervan is dat je na één beweging dus niet meer afhankelijk bent van of iemand stilzit of beweegt. En die ene beweging wordt vrijwel altijd meteen gemaakt tijdens het gaan zitten, of het erbij pakken van de telefoon..

7) Als de deur dan eenmaal geopend wordt is de kans heel groot dat iemand het toilet verlaat en het toilet dus niet meer bezet is. De flow voor het registreren van bewegingen mag weer actief worden voor het volgende bezoek en tegelijkertijd wordt onderstaande flow (flow 8) gestart.

8) Er wordt een zandloper (van 10 seconden) gestart nadat de bewegingsmelder uitgaat (na 10 seconden). In totaal duurt het dus 20 seconden voordat het licht uitgaat en in de tussentijd kan iemand nog zonder problemen het toilet binnenwandelen zonder in het donker te komen staan. Tegelijkertijd deactiveren we deze flow meteen zodat de zandloper voor de deur niet gestart wordt als de bewegingsmelder uitgaat terwijl iemand net in het toilet gestapt is.

9) Als de zandloper leeg is en de bewegingsmelder niemand heeft waargenomen die in de tussentijd in het toilet is gaan staan of zitten, dan gaat de ‘toilet bezet’-variabele op ‘nee’ en mag de verlichting uit. Wordt er toch beweging waargenomen, dan wordt het toilet weer op ‘bezet’ gezet en blijft de verlichting aan.

Deze flows kunnen eenvoudiger uitgevoerd of gecombineerd worden, maar voor het overzicht houden we ze gescheiden. Daarbij zijn er zoals altijd meerdere wegen die naar Rome leiden en kun je de flows op je eigen manier invulling geven. Wij hebben deze flows nu enkele weken getest en nog geen enkele keer is het voorgekomen dat iemand in het donker zit. Daarbij gaat de verlichting in de meeste gevallen binnen 20 seconden uit waardoor je het onnodig energieverbruik minimaliseert. Mocht iemand de deur niet sluiten tijdens het toiletbezoek dan geldt natuurlijk de zandloper van 180 seconden als basis en kan het licht wat langer aanstaan. Zodra die zandloper leeg is gaat het licht uit, maar ook dat hebben we tijdens een toiletbezoek nog niet meegemaakt.

Meer informatie

Wil je meer weten over het kopen of gebruiken van smarthome-producten? Neem dan onze tips en adviezen door.