De robotgrasmaaier

Voordat je tuin helemaal zomerklaar is moet het gras natuurlijk gemaaid worden. En met de huidige temperaturen met af en toe een flinke regenbui kun je de grasmaaier iedere week wel uit het schuurtje halen. Dat is toch ieder weekend weer een flinke klus! In een slimme tuin hoef je zelf geen gras meer te maaien, dat laat je namelijk over aan een robotgrasmaaier. We kunnen robotgrasmaaiers onderverdelen in twee categorieën. Zo heb je robotgrasmaaiers die begrenzingsdraad nodig hebben en binnen deze afzetting willekeurig rondrijden en je hebt de echt slimme robotgrasmaaiers die de tuin in kaart brengen en in keurige lijnen maaien. Deze laatste categorie robotgrasmaaiers zijn nog erg duur, maar wel handig. Denk eens aan de onlangs gelanceerde Toadi die met zijn ingebouwde beveiligingscamera ook nog eens dienst kan doen als rijdende beveiligingsrobot. Ook Husqvarna heeft robotgrasmaaiers met gps-ondersteunende navigatie en sensoren aan boord. Zo weet de robotgrasmaaier altijd waar die geweest is en wat nog gemaaid moet worden.

Wil je geen duizenden euro’s kwijt zijn aan een robotgrasmaaier? Dat kunnen wij ons heel goed voorstellen. Kijk in dat geval naar een willekeurig maaiende robotgrasmaaier. Deze beschikken niet over gps-navigatie en maaien daarmee in willekeurige lijnen, maar het eindresultaat is hetzelfde. Je beschikt na afloop over een keurig gemaaid gazon. Prijzen voor een goede robotgrasmaaier beginnen vanaf 800 euro voor kleinere tuinen. Onder andere Gardena, Bosch en Robomow zijn bekende merken. Wil je weten hoe dat nu precies werkt met een robotgrasmaaier en waarom je er helemaal geen omkijken meer naar hebt na installatie? Lees dan hieronder onze review van de Robomow RK 1000.