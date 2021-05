Slimme thermostaten: de voordelen, tips en mogelijkheden

Zo leert de slimme thermostaat je kennen

Een slimme thermostaat denkt met je mee en soms denkt die zelfs voor je. Het is de bedoeling dat de thermostaat inspeelt op en rekening houdt met je levensstijl, en aan de hand hiervan de meest optimale schema’s voor de verwarming van je huis samenstelt. Dit moet uiteindelijk natuurlijk resulteren in een lager energieverbruik.

Het leren kennen van de gebruiker is op verschillende manieren mogelijk, afhankelijk van de thermostaat waar je voor gaat. Bij nagenoeg allemaal is het mogelijk zelf de controle te houden en dus middels de app voor je smartphone of tablet te bepalen wanneer de verwarming ingeschakeld wordt en op welke temperatuur deze ingesteld wordt. Maar, we willen er natuurlijk zo weinig mogelijk naar omkijken en hiervoor zijn slimme thermostaten met handige functies uitgerust.

Verschillende slimme thermostaten komen met een functie waarmee gekeken wordt of er iemand thuis is, en aan de hand hiervan wordt bepaald of de verwarming aan moet springen of lager gezet moet worden. Dit kan op twee manieren. Bij de eerste manier wordt gebruik gemaakt van een aanwezigheidssensor die ziet of er personen in huis zijn. Deze sensoren zijn tegenwoordig al zo slim (op sommige thermostaten) dat ze het verschil tussen een persoon en een huisdier kunnen zien. Zodra de sensor merkt dat er niemand meer in huis is, bijvoorbeeld na dertig minuten geen activiteit waargenomen te hebben, dan wordt de verwarming automatisch lager gezet.

De E-Thermostaat van Essent en Nest zijn voorbeelden van thermostaten die hierover beschikken. Nest en Anna kunnen zelfs een eigen schema samenstellen aan de hand van de informatie die de sensor doorgeeft, om je zo voor te zijn en meer energie te besparen.

De andere manier om waar te nemen of er iemand in huis is, is geofencing. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de locatie van je smartphone (middels de app). De thermostaat ziet de locatie van de verschillende smartphones in het gezin en kan aan de hand hiervan bepalen of de verwarming lager kan of juist ingeschakeld moet worden. Natuurlijk heb je zelf de controle over de exacte handeling die uitgevoerd wordt zodra je het huis binnenkomt of verlaat.

Maar, ook dat is nog niet alles want sommige thermostaten kunnen geïntegreerd worden met andere diensten waardoor je toch functies kunt laten uitvoeren wanneer je het huis binnenkomt of verlaat (of welke meetbare activiteit dan ook uitvoert). Hiervoor kun je het populaire IFTTT gebruiken, een app waarmee je zelf bepaalt wat een bepaalde actie tot gevolg heeft. Onder meer Nest en Honeywell ondersteunen IFTTT.

Een functie waar ook steeds meer slimme thermostaten over beschikken is de zoneregeling. Hiermee kun je de temperatuur per zone bepalen of laten bepalen. Slaap je, dan wil je waarschijnlijk alleen in de slaapkamer een aangename temperatuur. Ben je aan het werk, dan moet de werkkamer verwarmd worden. Iedere ruimte krijgt hiervoor een eigen thermostaat (vaak in de vorm van een radiotorknop) en dat kost dus extra geld. Bovendien moet de ‘centrale’ thermostaat dit ondersteunen. Onder meer de Nest, SmartHome en Honeywell EvoHome bieden deze mogelijkheid.