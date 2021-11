Review: Duux Tube en Bright – slimme luchtreinigers

Gebruik

Het is voor deze review niet mogelijk om te controleren of de luchtreinigers daadwerkelijk 99,97% van alle zwevende stofdeeltjes en vervuiling verwijderen. Daar moeten we de fabrikant in geloven, en dat doen we ook aangezien de apparaten gecertificeerd zijn door het Duitse Iuta. Het overige, daar kunnen we de reinigers wel op beoordelen.

Zo zijn ze in stand 1 (of de slaapstand) nauwelijks hoorbaar in een ruimte, wat zeker in een slaapkamer gewenst is. Stand 2 is al wat meer overheersend en stand 3 (of wanneer het apparaat harder moet werken in de automatische stand) kan als storend ervaren worden, bijvoorbeeld tijdens het tv-kijken of slapen. De stand wordt in de automatische modus echter alleen verhoogd wanneer er meer fijnstof en vervuiling waargenomen wordt. Op het display of in de app zie je dit aan de oranje kleur.

Wanneer begint de reiniger precies harder te werken? Dat verschilt per huis en huishouden en is afhankelijk van wat er binnen gebeurt, de natuurlijke ventilatie, de luchtkwaliteit buiten, het aantal mensen in de ruimte, etc. In ons geval ging de indicator richting oranje wanneer er meer dan drie mensen voor langere tijd in de ruimte waren, wanneer er gekookt wordt en wanneer meerdere kaarsen gedoofd worden. En in alle gevallen was het net aan oranje, wat dus nog meevalt. Wij hebben dan ook een WTW-systeem dat al voor ventilatie (en schonere lucht) zorgt, iets dat in oudere huizen minder het geval zal zijn.

Beide apparaten zijn snel en eenvoudig via de knoppen op het apparaat zelf te bedienen, bijvoorbeeld om de modus te veranderen, een timer in te stellen, de ionisator te activeren of het apparaat uit te schakelen. Toch is onze ervaring dat het apparaat continu aan laten staan de beste resultaten geeft. Zelfs in de laagste (en minst hoorbare) stand houdt de reiniger de luchtkwaliteit aardig in stand. Alleen bij tijdelijke intensere vervuiling zal de indicator richting oranje (of rood) gaan. De automatische stand is de beste stand om te gebruiken maar heeft als nadeel dat de apparaten snel in toerental opgevoerd worden bij lichte verontreiniging. Dit is nogal hoorbaar en kan storend zijn. Het kan dan ook interessant zijn om de apparaten te koppelen met je smarthomesysteem.