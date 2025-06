Wat valt er bij video te halen?

In de eerste plaats is de Blackmagic PYXIS 6K 24MP fullframe met een 3:2 open gate-uitlezing. Dat kan tot maximaal 6K op 36 fps en voor slow motion tot HD 120 fps. De resolutie is bij 6K 6048 x 4032 pixels met de aspectratio’s of 4:3, 3:2, 16:9 en 6:5 amorf. Op 60 fps ook 6048 x 2520 2.4:1 als wel 60f ps op 4096 x 2160 4K DCI. Verder ook nog 100 fps op 2112 x 1184 Super 16. De ISO-range loopt van 100 tot 25600. Bij de COCECs opslagformaten Blackmagic RAW, MPEG4 en H.264. Naast 4K en 6K uiteraard ook Full HD standaard en maximaal 120 fps. Bij 4K is er geen enkele cropping. En je kunt 6K gebruiken als master voor high-end 4K cuts. Er is geen limiet aan de continue opnameduur. Alleen de ruimte op de opslagkaarten en eventuele externe SSD-drive. De effectieve koeling voorkomt het voortijdig stoppen van de record.

Bij de Dual Native ISO is er keuze uit 400 en 3.200. Dat voldoet in de meeste gevallen goed. Er zijn echter concurrenten zoals de Canon C400 uit een veel duurdere klasse die het beter doen. Wij missen ingebouwde ND-filters doch dat valt met variabele grijsfilters voorop het objectief te ondervangen. Het dynamisch bereik is 13 stops.

Bij de L-mount objectieven kan de cinematograaf vrijwel alles kiezen. Ook amorf. Tijdcode werd al genoemd. Er zijn twee SDI-aansluitingen (BNC). Bij het geluid een ingebouwde stereomicrofoon en mono speaker. Externe microfoons verdienen veruit de voorkeur. Aan boord een aansluiting voor een hoofdtelefoon, externe microfoon en mini-XLR. Het klinkt allemaal naar tevredenheid.

Aan de streaming-kant volledige ondersteuning in RTMP en SRT bij YouTube, Facebook, Twitter/X e.a. Foto’s schiet je in een 24,6 MP resolutie. Natuurlijk ook in de Blackmagic loud, IP over Ethernet en mobiel 4 en 5G.

Zoals verwacht werkt de PYXIS 6K prima samen met de gratis meegeleverde NLE-suite Davinci Resolve Studio. De datarate en streaming-status zijn controleerbaar op het LCD-scherm. Er zijn drie workflows voor de postproduction:

1. Opnemen naar de interne opslag.

2. Selecteer en upload clips.

3. Het opnemen in projecten van Davici Resolve.

Behalve de L-mount zijn er tevens modellen voor PL en EF objectieven. Tot slot kan de videomaker op de set meerdere camera’s voor de opname synchroniseren.