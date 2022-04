Alles wat je moet weten over Google Home en Google Assistant

Google Assistant

Google Assistant werd in mei 2016 gelanceerd binnen Google’s eigen berichtendienst Allo. Google Allo was in feite een berichtendienst als WhatsApp, maar het bedrijf ontdekte al snel de meerwaarde van de virtuele assistent. De Google Assistant was eerst exclusief voor de Pixel en Pixel XL-telefoons en kwam in februari 2017 ook naar andere Android-apparaten. In november 2016 verscheen de Google Assistant voor het eerst op de Google Home-speakers. Het is in feite een vervolg op de virtuele assistent Google Now, maar waar je bij die virtuele assistent maar eenrichtingsverkeer had, kun je met de Google Assistent naar twee kanten toe communiceren. In juli 2018 werd de Nederlandstalige versie gelanceerd, de Google Assistent.

Google Assistant is in staat een gesprek te volgen, de context te achterhalen en op basis van die informatie een hoorbare reactie te geven. Wat begon als een hulpje om via je stem zoekopdrachten uit te voeren is uitgegroeid naar iets veel groters. Nog altijd kun je zoekopdrachten uitvoeren, maar met de komst van de Google Home-speakers is het geheel uitgegroeid tot één van de grootste smarthome-platformen ter wereld. Google Assistant is beschikbaar op alle Android-telefoons en in een groot aantal slimme speakers. Niet alleen voor de Google Home-serie van Google zelf, maar ook in speakers van andere merken.

Je kunt de Google Assistent op je slimme speaker of smartphone oproepen via het commando: ‘Hey Google’ of ‘Ok Google’. Vervolgens kun je een vraag stellen. Deze vraag wordt razendsnel via de cloud naar de servers van Google gestuurd, geanalyseerd en vervolgens wordt er een antwoord teruggestuurd. Deze krijg je vervolgens weer te horen. Het versturen en analyseren gaat razendsnel, waardoor je nauwelijks op je antwoord hoeft te wachten.

Oorspronkelijk is de Google Assistant dus een hulpje om via je stem zoekopdrachten uit te voeren. Nog altijd is dit mogelijk. Vraag bijvoorbeeld om het weerbericht of het laatste nieuws, maar ook allerlei feitjes en weetjes kun je op deze manier opvragen. De Google Assistant kan via Voice Match jouw stem herkennen, zodat jij je persoonlijke agenda te horen krijgt, eventuele files op weg naar je werk, het laatste nieuws van de dag en je favoriete muziek. Stelt je partner bijvoorbeeld deze zelfde vragen, dan zal het antwoord dus specifiek op hem of haar gericht zijn. Daarnaast is het een essentieel onderdeel geworden binnen een slim huis, waarbij de Google Assistant middels stemcommando’s apparaten in- en uit kan schakelen, het volume kan wijzigen, licht kan dimmen en nog veel meer. En de slimme Google Home-speakers en de Google Home-app zijn hier een handig onderdeel van.