Hub of app

Wanneer je met losse sensoren gaat werken om een koelkast, vriezer of wijnklimaatkast slim te maken dan heb je vanzelfsprekend een centraal punt nodig waar deze sensoren hun data naartoe sturen en waar jij de data uit kunt lezen. Dit kan een hub zijn, zoals een Fibaro Home Center, de Homey smarthomehub of een Home Assistant-installatie. Afhankelijk van de ondersteunde protocollen en de afstand tot de hub kan de sensor dan met de hub communiceren middels Z-Wave, Zigbee, RF, bluetooth of WiFi. Een tweede optie is een sensor die direct te integreren is met platformen als Apple HomeKit of Google Home, maar let wel dat in sommige gevallen de sensor dan nog altijd aan een eigen hub gekoppeld moet worden, die vervolgens communiceert met Google of Apple.

Tot slot zijn er verschillende sensoren te koop die werken met WiFi en/of voorzien zijn van een eigen hub en hiermee uit te lezen zijn via een eigen app op je smartphone. Denk bijvoorbeeld aan de Aqara-sensoren met een Aqara-hub en Aqara-app. Of Shelly-sensoren die middels de Shelly-app uit te lezen zijn. Je kunt dus meerdere kanten op, afhankelijk van je installatie maar ook de eisen die je stelt. Wil je namelijk automatiseren met de data van de sensoren dan moet je acties kunnen starten op basis van deze data. Dit kan binnen de eigen omgeving van de sensor, bijvoorbeeld door gebruik te maken van meerdere Shelly-producten naast de Shelly-sensoren, of door gebruik te maken van een hub die meerdere merken en producten ondersteunt. In het laatste geval heb je nog meer mogelijkheden om slimme apparaten in huis te laten reageren op data van je sensoren. Dit kan met hubs als Homey en Fibaro, maar ook met Apple HomeKit of Google Home.

Meer over hoe wij actoren en sensoren gebruiken in combinatie met de Homey smarthomehub lees je in onderstaand artikel van het Smart Living Project.