Opinie: Top 5 van 2024 volgens Laura

Beoordeling Philips Airfryer (NA352)

Om de belangrijkste vraag maar meteen te beantwoorden. Is de Philips Airfryer met twee manden (NA352) de ideale airfryer voor tijdens het EK voetbal? Ja, in mijn optiek wel. Even snel je hele maaltijd bereiden tussen de wedstrijden door? Geen probleem dankzij de twee manden. Een grote hoeveelheid snacks bereiden voor tijdens een wedstrijd met vrienden over de vloer? Geen probleem dankzij twee manden voor verschillende soorten snacks en een totale inhoud van 9 liter.

Dat gezegd hebbende biedt deze airfryer alles wat je nodig hebt als de arifryer een belangrijk onderdeel van je keukenactiviteiten uitmaakt. Het is een model dat geschikt is voor een heel gezin, eenvoudig in gebruik is, er strak uitziet op je aanrecht en eenvoudig schoon te maken is. Klein puntje van kritiek is dat de HomeID-app het apparaat niet echt slimmer maakt maar je wel toegang geeft tot handige informatie. Wat is betreft is de Philips Airfryer met twee manden (NA352) dus zeker een aanrader.