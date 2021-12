De beste slimme camera’s voor buiten van dit moment – 2021/2022

De beste slimme camera’s voor buiten van dit moment

Slimme camera’s voor buiten laten je het huis beveiligen. Dit kan met alleen een slimme buitencamera, maar je kunt het ook koppelen aan andere slimme producten zoals een alarm, je deurslot of bewegingssensoren. Zo krijgen eventuele indringers geen kans om jouw huis binnen te dringen en zijn je waardevolle spullen ook veilig als je zelf niet thuis bent. Er zijn veel verschillende slimme camera’s te koop. In dit artikel geven we een overzicht van de beste slimme camera’s voor buiten van dit moment.

Dit artikel wordt continu bijgewerkt om je een overzicht te geven van de beste slimme camera’s voor buiten van dit moment. De laatste update is gedaan in december 2021.

Waar moet je op letten?

Je hebt al een slimme buitencamera voor een paar tientjes, maar kunt ook helemaal losgaan met buitencamera’s voor honderden euro’s. Waar moet je nu precies op letten? In de basis zijn buitencamera’s allemaal hetzelfde, maar specifieke functies kunnen verschillen. Een buitencamera neemt beelden op en bied je een vorm van opslag via een micro-sd-kaartje of bijvoorbeeld via een cloud. Het moet daarnaast betrouwbaar reageren op beweging en/of geluid, zodat je niets mist van wat er rond je huis aan de hand is. Onderling is er echter veel verschil tussen buitencamera’s als het gaat om de beeldkwaliteit en resolutie, nachtvisie, geluidskwaliteit, compatibiliteit met andere smarthome-producten en platformen en natuurlijk de prijs. En vergeet ook de app niet, die moet gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zijn. Daarnaast zijn geavanceerde functies echt in opkomst, waarbij kunstmatige intelligentie je slimme meldingen kan voorschotelen en er zelfs sprake is van gezichtsherkenning. Zo vertelt de camera je al in de notificatie of via een gekoppelde slimme speaker wie er voor de deur staat.

Een van de meest belangrijke punten voordat je een buitencamera aanschaft is je netwerk. Deze buitencamera’s maken direct verbinding met je wifi-netwerk of een hub. Een buitencamera achterin je tuin ophangen kun je doen, maar als er geen verbinding is heeft het weinig zin. Net als bij andere smarthome-producten moet de basis goed zijn en dat is je infrastructuur (je netwerk). Wat je ook wilt kopen, je zult vooraf goed moeten weten wat je precies zoekt en of de camera die je hebt uitgezocht voldoet aan je verwachtingen. Wij helpen je in ieder geval met deze lijst van de beste buitencamera’s van dit moment. Daar zit ongetwijfeld een goede slimme buitencamera voor je tussen.