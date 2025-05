Lenco introduceert L-455BK platenspeler

Voor de geluidsweergave is de L-455BK uitgerust met een Ortofon 2M Red Moving Magnet cartridge, een bekende en gewaardeerde element in de audiowereld. Een opvallende toevoeging is de geïntegreerde USB-uitgang, die de mogelijkheid biedt om vinylplaten digitaal op te nemen via een pc of Mac. Deze functie kan handig zijn voor het archiveren en converteren van analoge collecties.

De L-455BK beschikt over een systeem voor automatische controle en correctie van de rotatiesnelheid, wat beoogt een nauwkeurige weergave van het geluid te waarborgen. Daarnaast is er een ingebouwde, schakelbare phono-versterker aanwezig. Dit geeft de gebruiker de flexibiliteit om de platenspeler te gebruiken met een externe phono-voorversterker of om hem rechtstreeks aan te sluiten op actieve luidsprekers. Lenco presenteert op dezelfde beurs ook de actieve luidsprekers SPB-241, die als mogelijke partner voor de L-455BK worden getoond.