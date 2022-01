Review: Heatit Z-Push Wall Controller – sceneschakelaar met Z-Wave

Wat is de Heatit Z-Push Wall Controller?

Een slim huis kun je tegenwoordig opbouwen met behulp van verschillende protocollen. De bekendste is WiFi, maar ook Zigbee en Z-Wave worden veelvuldig gebruikt. Over de verschillen tussen Zigbee en Z-Wave hebben we al eens uitgebreid gesproken, maar voor welk protocol je kiest is grotendeels een persoonlijke keuze. Heatit is een bedrijf dat zich focust op het Z-Wave protocol, en dan met name voor verwarming. Het bedrijf heeft dan ook tal van thermostaten ontwikkeld die met Z-Wave werken én een schakelmodule waarmee je de kleppen van je vloerverwarming kunt aansturen. Heatit heeft het assortiment in de afgelopen jaren ook verder uitgebreid, met onder meer schakelmodules voor andere apparaten en scèneschakelaars. Eind vorig jaar is de nieuwste scèneschakelaar van het bedrijf uitgebracht; de Z-Push Wall Controller.

De Z-Push Wall Controller van Heatit is een scèneschakelaar met maximaal drie wippers. De schakelaar wordt echter geleverd met verschillende wippers, waardoor je zelf de keuze kunt maken uit één grote wipper, twee wippers of drie wippers. Ook heb je de keuze uit drie kleurvarianten; zwart, wit en crème (RAL9010). De scèneschakelaars worden geleverd met een frame, dat je middels een plakstrip tegen de muur kunt plakken. Die plakstrip wordt, in tegenstelling tot de vorige generatie, niet meegeleverd. Je kunt er echter ook voor kiezen de Z-Push in je bestaande schakelmateriaal te plaatsen. De scèneschakelaars zijn namelijk ontwikkeld om perfect in system 55 afdekramen te passen. Toevallig hebben we de system 55 afdekramen van Gira hangen, dus ook dat testen we. De schroeven voor montage in deze afdekramen worden overigens ook niet meegeleverd.