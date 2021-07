Home Connect als basis

Zoals je in ons eerdere artikel over koken, drogen en wassen hebt kunnen lezen hebben we gekozen voor de slimme apparatuur van Siemens. Dit merk, onderdeel van de BSH-groep, biedt namelijk de mogelijkheid om producten te koppelen met het Home Connect-platform. Met dit platform heb je via de app toegang tot al je apparaten, kun je ze op afstand bedienen en heb je de mogelijkheid ze via een API-functie te bedienen of uit te lezen met andere systemen. Ook EEBUS wordt ondersteund. Met dit protocol is het mogelijk de apparatuur te laten communiceren met de energiemanager in huis, wat in ons geval de Sunny Home Manager is. Met deze koppeling spelen de apparaten in op de beschikbare hoeveelheid zonne-energie van dat moment. Bijvoorbeeld: de vaatwasser staat in standby en gaat pas draaien wanneer de zonne-energie maximaal is.

Nieuwe witgoed-apparatuur is misschien niet het eerste waar je aan denkt wanneer je een huis gaat bouwen of verbouwen, maar het zijn wel belangrijke producten waar je dagelijks mee te maken hebt. Slimmigheid kan het comfort verhogen, maar dat komt wel vaak tegen een aardige meerprijs. Een wasmachine, vaatwasser of oven koop je echter niet voor de korte termijn dus je wilt het in één keer goed doen. We hebben voor ons smarthome een lijst van witgoed-producten gemaakt die we willen gaan gebruiken, met daarbij beschreven of een slimme versie gewenst is.