Yamaha MusicCast

MusicCast is het platform van Yamaha. Hiermee stream je eigen bestanden (hi-res ook) en vanaf streamingdiensten via een zeer gebruiksvriendelijke app, een app die bij receivers bijna een volledige remote wordt. MusicCast biedt stabiele multiroom-functie. In de MusicCast-app kun je meerdere compatibele Yamaha-apparaten verbinden, koppelen en bedienen, van draadloze MusicCast-speakers die concurreren met Sonos tot zelfs een draadloze platenspeler. Ook het streamen van fysiek aangesloten bronnen naar andere zones gaat bijzonder vlot. Ook is er MusicCast Surround, een functie die aanwezig is op de meeste Yamaha AV-receivers vanaf 2018. Met deze functie kun je één of twee MusicCast-speakers gebruiken als draadloze rear-kanalen in een 5.1-opstelling. Yamaha heeft tientallen compatibele apparaten, wat je als consument veel keuze geeft om je woning te voorzien van audioapparaten. Je kunt op de receiver aangesloten bronnen (zoals een cd-speler) doorsturen naar andere MusicCast-speakers en -toestellen. Via de MusicCast-app kun je muziek afspelen via een aantal diensten, waaronder Qobuz, Tidal en Deezer. Ten slotte is de Yamaha-receiver AirPlay 2-compatibel en DLNA/UPnP-compatibel.

Meer over het platform van Yamaha lees je in ons Yamaha-archief. Hieronder hebben we de review van de Yamaha RX-A2A met MusicCast uitgelicht.