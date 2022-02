Besparen, ondanks de investering die van tevoren nodig is, is al een goed argument voor een smarthome. Maar wat dacht je van het gemak wat je in huis haalt? Niet meer hoeven nadenken over de verwarming of de lampen, aangezien die op vaste schema’s of in specificatie scenario’s draaien. Of ervoor zorgen dat de koffie ’s morgens al gezet wordt als je net je bed uitkomt. Daarnaast kun je een hoop processen in huis automatiseren en diensten aan elkaar koppelen, waardoor je vrij weinig saaie taken hoeft uit te voeren op dagelijkse basis.

Het gros van de smarthomeproducten heeft een internetverbinding, het zij met of zonder draad. Daardoor is het ook vaak mogelijk dat je de apparaten van een afstand kunt bedienen. Zo kun je bepaalde devices in huis in- en uitschakelen wanneer je iets vergeten bent. Zo hoef je je op vakantie niet meer af te vragen of je de tv nou hebt uitgeschakeld of niet; met een slimme stekkerdoos zou je hem alsnog uit kunnen zetten. Of je kunt iets bijstellen, zoals bijvoorbeeld de thermostaat, wanneer je eerder thuis komt dan vooraf ingepland.

Daarnaast kunnen smarthomes vaak veiliger zijn. Veel alarmsystemen bieden voor een relatief laag bedrag een compleet pakket aan, waardoor je ramen, deuren en ruimtes kunt beveiligen met sensoren. Ook kun je zelf een alarmsysteem samenstellen wanneer je een smarthomehub gebruikt. Als consument bepaal je ook helemaal zelf met welke onderdelen je zo’n alles-in-één-systeem of zelf samengesteld uitbreidt. Daarmee halen nog een mooi punt aan: je bepaalt namelijk ook zelf welke apparaten je wel en niet vervangt of koopt. Het enige waar je rekening mee moet houden is ondersteuning voor bepaalde protocollen en stemassistenten wanneer je het alarmsysteem in je smarthome wilt integreren.