Het gras laten maaien door een robotmaaier: alles wat je moet weten

Hoe werkt een robotmaaier?

Een robotmaaier werkt over het algemeen met een magnetisch veld. Voordat je met de robotmaaier aan de slag gaat breng je een begrenzingskabel aan op het gras of onder de grasmat. Door deze kabel loopt waar een zwak stroompje waardoor er een magnetisch veld ontstaat waar de robotmaaier binnen blijft. Zo kun je ook eenvoudig stukken van de tuin afschermen, bijvoorbeeld een bloemenperkje of een moestuin. Daarnaast beschikken robotmaaiers over sensoren die ‘zien’ waar het gras zich bevindt en dus zal de robotmaaier niet zomaar een zandbak inrijden. Tot slot maken sommige (dure) modellen gebruik van GPS waardoor via de app kunt aangeven wat het werkgebied van de robot is. GPS werkt echter niet op de centimeter nauwkeurig waardoor dit voor de meeste particuliere tuinen niet handig is. Nieuwere modellen kunnen ook gebruikmaken van andere sensoren waarmee ze zelf de tuin in kaart brengen, vaak gecombineerd met bakens of gps. Deze robotmaaiers zijn meestal prijzig en ook hiervoor geldt dat voor de kleinere tuinen ze niet ideaal zijn.

Wanneer je het gazon omlijnd hebt met de begrenzingskabel kun je de robotgrasmaaier via de app instellen. Zo kun je, afhankelijk van het merk, instellen wanneer de robotmaaier zijn werk precies moet doen en bijvoorbeeld wat de maaihoogte moet zijn. Sommige robotmaaiers kunnen zelfs in de regen maaien, mocht dat gewenst zijn. In de app kun ja na het maaien terugzien waar de robot geweest is en hoe lang er gedaan is over het gehele gazon.

Een robotmaaier doet zijn werk in de meeste gevallen niet zoals een robotstofzuiger dat doet. Een robotstofzuiger bepaalt aan de hand van de ruimte of een kaart van de ruimte een ideaal patroon waardoor er niet onnodig veel op dezelfde plek gezogen wordt. Bij een robotmaaier werkt dat net iets anders. Door in een schijnbaar willekeurig patroon, in verschillende richtingen, te maaien, ziet je gazon er in de hele tuin namelijk uit als een glad tapijt. Obstakels en perkjes kun je zelf (middels de grenskabel of de app) uitsluiten van het maaigebied, en kleine obstakels, waar de maaier tegenaan rijdt, worden door de maaier zelf ontweken. Let wel; takjes en kleine objecten kunnen gemist worden en tussen de messen belanden.